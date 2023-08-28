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  •   En Çok Bitcoin’e (BTC) Sahip Cüzdandan Şoke Eden Adım: BTC İçin Satış Baskısı mı Geliyor?

En Çok Bitcoin’e (BTC) Sahip Cüzdandan Şoke Eden Adım: BTC İçin Satış Baskısı mı Geliyor?

Özet

  • Lider BTC cüzdanı harekete geçti, 265 milyon dolarlık BTC farklı adreslere gönderildi.
  • Cüzdan sahibi Kuzey Kore ile ilişkilendirilebilir, uzmanlar satış baskısı bekliyor.
  • Bu durum BTC fiyatı için kötü haber ve yatırımcıların hazırlıklı olması gerekebilir.
  • Piyasaya etkisi: nötr
20:25
28 Ağustos 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Kripto para sektörü özellikle lider kripto para birimi Bitcoin‘in (BTC) yaşadığı sert düşüş ile tamamen kızıla büründü. BTC fiyatı 26.000 dolar seviyesinde sabitlenmiş ve yatay seyre başlamış gibi gözükse de aslında yeni gelen bir haber paniği yeniden körükledi. Ünlü on-chain analisti ZachXBT tarafından aktarılan bilgilere göre en büyük bakiyeye sahip bilinmeyen kişisel BTC cüzdanı, artık harekete geçti. Bu BTC hareketi ise hiç olumlu gözükmüyor.

Lider BTC Cüzdanı Harekete Geçti

ZachXBT tarafından atılan gönderiye bakıldığında Mayıs 2018 tarihinde Binance borsasından 9.999,99 adet BTC transferi alan “1EU2..” olarak tanımlanan cüzdan resmen transferlere başladı. Bu lider BTC cüzdanının ne yazık ki pek iyi niyetli olmadığı ve 265 milyon dolarlık BTC fonlarını farklı BTC mikser adreslerine gönderdiği ortaya çıktı. 260 milyon dolarlık BTC’lerin hepsini gönderdiği ortaya çıkan cüzdan sahibinin Kuzey Kore ile de ilişkili olabileceği aktarılıyır.

ZachXBT, faillerin yakalanmamak adına çok ufak miktarlarda para yatırma işlemleri yapıp bunu birçok farklı cüzdana bölüştürdüğünü aktardı. Buna ek olarak Sinbad isimli BTC mikser hizmetinin çoğunlukla Kuzey Kore ile ilişkilendirildiği ve söz konusu BTC cüzdan sahiplerinin de bunu kullandığı aktarılıyor.

Bitcoin İçin Satış Baskısı Kapıda

ZachXBT‘nin “kara para aklıyorlar” ifadesini kullanması tepki çekse de ünlü isim mevcut uzmanlığına dayanarak bu cüzdan sahiplerinin kesinlikle iyi niyetli olmadıklarını ve para kaynağının pek de legal olmadığını aktardı. Bu cüzdanın kime ait olduğu bilinmese de aklama sürecine geçilmesi yakında satış baskısının da geleceğine işaret ediyor. Söz konusu satış baskısı zaten hacimsizlik çeken ve yatay seyirde güçlenen BTC için kötü bir haber. Şu an için bunun merkezi borsalara gönderildiğine dair bir kanıt olmasa da önümüzdeki günlerde atılacak sıradaki adım bunun merkezi borsalara aktarılması ve satılarak başka şekilde çekilmesi olarak biliniyor. Yatırımcıların da BTC fiyatı için böyle bir düşüşe ve artan satış hacmine hazır olması gerekebilir.

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