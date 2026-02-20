INFINIT, Yapay Zeka Destekli DeFi Platformunu Kullanıma Açtı

Winvest — Bitcoin investment
Özet

  • INFINIT, yapay zeka destekli DeFi platformunu çoklu zincir desteğiyle başlattı.
  • Platform, hem kullanıcılar hem de strateji geliştiriciler için yeni etkileşim alanları sunuyor.
  • Karmaşık DeFi işlemleri tek tuşla otomatikleşiyor ve ödül programıyla teşvik sağlanıyor.
INFINIT Labs, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında karmaşık stratejilerin tek tuşla uygulanmasını sağlayan Prompt-to-DeFi adlı platformunu hayata geçirdi. Platform, kullanıcıların hedeflediği finansal işlemleri 14’ten fazla blokzinciri üzerinde otomatik olarak yürütmeyi mümkün kılıyor. Günümüzde pek çok yatırımcı likidite sağlama, kaldıraçlı işlemlerle risk yönetimi ve getirilerin otomatik bileşiklenmesi gibi stratejilere aşina olmasına rağmen, bunları gerçekleştirmek için birden fazla platform ve işlem adımı gerekli olabiliyor.

İçindekiler
1 Tek Tuşla Otomatikleştirilmiş İşlemler
2 Deneyimli Operatörlerden Doğrulanmış Stratejiler
3 Yeni DeFi Katılım Modeli ve Ölçümleme Yaklaşımı

Tek Tuşla Otomatikleştirilmiş İşlemler

DeFi ekosistemindeki işlem zorluğu nedeniyle, önemli miktarda varlık cüzdanlarda atıl kalıyor. INFINIT’in Prompt-to-DeFi ürünü, kullanıcıların niyet ettiği stratejileri eksiksiz ve otomatik olarak hayata geçirebilecekleri bir deneyim sunuyor. Platformda görev yapan 18’den fazla yapay zeka ajanı, işlemlerin doğru protokoller ve köprüler üzerinden yönlendirilmesini sağlıyor.

Deneyimli Operatörlerden Doğrulanmış Stratejiler

Kullanıcılar, tecrübeli DeFi profesyonelleri tarafından oluşturulan ve onaylanan stratejilere erişebiliyor. Bu sayede bir dizi karmaşık işlemi, manuel işlem yapmadan tek bir adımda tamamlamak mümkün hale geliyor. Platform ayrıca kullanıcı komutlarını optimize eden bir algoritma içeriyor; böylece yanlışlıkların ve işlem hatalarının önüne geçiliyor. INFINIT, aktifliği teşvik etmek amacıyla, doğrulanmış stratejeler üzerinden gerçekleştirilen işlem hacmine göre haftalık $IN token ödülleri dağıtıyor.

Yeni DeFi Katılım Modeli ve Ölçümleme Yaklaşımı

Klasik DeFi uygulamaları genellikle kilitli toplam değeri (TVL) ön plana çıkarırken, INFINIT bunun yerine Platformda Kolaylaştırılan Toplam Değeri (TVF) esas alıyor. TVF metriği, protokoller arasında yönlendirilen kaldıraçlı pozisyonları da kapsayacak şekilde gerçek sermaye akışını ölçmeyi amaçlıyor. Platformun saklama dışı yapısı, yatırımcıların varlıkları üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlarken aynı zamanda ödüllendirme mekanizmasını devam ettiriyor.

INFINIT, kullanıcıların uzman stratejilere kolayca erişebildiği ve strateji geliştiricilerinin kendi işlemlerini ve performanslarını toplulukla paylaşabildiği iki taraflı bir pazar yeri kurguladı. Böylece strateji geliştiricileri ileride bu akışlardan gelir elde edebiliyor.

Platform, merkeziyetsiz finans altyapısında yer alan Uniswap, Aave ve Pendle gibi protokoller üzerine bir yürütme katmanı olarak konumlanıyor. Zincirler arası uyum, onaylı iş akışları ve teşvik mekanizmaları sayesinde işlem sürecindeki sürtünmeleri azaltıyor. Bu sayede, profesyonel ve bireysel kullanıcıların karmaşık DeFi stratejilerine erişimi genişliyor; cüzdanlarda atıl kalan büyük fonların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Öte yandan, Alephium da Powfi adını verdiği yeni çekirdek merkeziyetsiz uygulamasını halka açık test ağa açtı. Bu gelişme, ağın kripto ekonomisini güçlendirmeye yönelik yol haritasının ikinci aşamasının başladığı anlamına geliyor.

INFINIT Labs tarafından yapılan açıklamada, platformun çok zincirli stratejileri tek adımda hayata geçirme ve kullanıcıları ödüllendirme amacıyla geliştirdiği vurgulandı.

