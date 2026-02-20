Winvest — Bitcoin investment
Ethereum (ETH)

Ethereum’un Gizli Silahı FOCIL: Artık Hiçbir İşlem Yarıda Kalmayacak

Özet

  • FOCIL ve EIP-8141, Ethereum'da işlem hızını ve sansür direncini artıran teknik bir ortaklık kuruyor.
  • Rastgele seçilen 17 aktör ve yerleşik on-chain statüsü sayesinde işlemler 1-2 slotta kesinleşiyor.
  • Merkeziyetsizlik, MEV kontrolünün dağıtılması ve ePBS entegrasyonuyla en üst seviyede korunuyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Ethereum dünyasının vizyoner ismi Vitalik Buterin, ağın geleceğini şekillendirecek kritik bir teknik iş birliğini kamuoyuna duyurdu. FOCIL ve EIP-8141 protokollerinin birleşimi, akıllı cüzdanlardan gizlilik odaklı işlemlere kadar pek çok alanda sansür direncini ve hızı maksimize etmeyi hedefliyor. Bu yeni mimari, merkeziyetsizlik ilkesini korurken işlem süreçlerindeki darboğazları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

İçindekiler
1 Sansür Direncinde Yeni Bir Dönem
2 Merkeziyetsizliği Koruyan Teknik Mimari

Sansür Direncinde Yeni Bir Dönem

Vitalik Buterin tarafından paylaşılan detaylara göre, FOCIL sistemi her blok slotunda rastgele seçilen 17 farklı aktörün sürece dahil edilmesini sağlıyor. Söz konusu mekanizma, ağ üzerinde kötü niyetli müdahaleler olsa dahi işlemlerin en geç 1 veya 2 slot içerisinde bloklara dahil edilmesini garanti altına alıyor. 8 kilobaytlık kapasiteye sahip olan ve ihtiyaç halinde genişletilebilen bu yapılar, özellikle gaz ücreti sponsorlu işlemlerin ve gizli transferlerin önündeki engelleri kaldırıyor.

EIP-8141 protokolü ise 7701 standardını temel alarak akıllı cüzdanlara ve özel işlem türlerine doğrudan Blockchain içi yerleşik bir statü kazandırıyor. Geleneksel yöntemlerin aksine, bu hesap türleri ağın ana dokusuna entegre edilerek daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. İki protokolün eş zamanlı çalışması, Ethereum ağının dış müdahalelere karşı çok daha dayanıklı ve kullanıcı dostu bir hale gelmesini sağlıyor.

Merkeziyetsizliği Koruyan Teknik Mimari

Yeni sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri, MEV (Maksimum Çıkarılabilir Değer) üzerindeki “son bakış” kontrolünü blok teklifçilerine bırakmamasıdır. MCP gibi alternatiflerin aksine, FOCIL yapısı ePBS aracılığıyla bu yetkiyi dengeli bir şekilde dağıtıyor. Teklifçilerin merkezi bir güç odağı haline gelmesini engelleyen bu stratejik tercih, ağın demokratik yapısını güvence altına alırken rekabetçi bir ortamın sürdürülmesine imkan tanıyor.

Protokolün sunduğu teknik esneklik, veri boyutlarının optimize edilmesiyle birleşerek ağın genel performansını yukarı taşıyor. 17 farklı onaylayıcının rastgele seçilmesi, herhangi bir aktörün sistemi tekeline almasını imkansız kılıyor. Buterin’in işaret ettiği bu dönüşüm, Ethereum’un sadece bir varlık transfer aracı değil, aynı zamanda sansürlenemez ve hızlı bir küresel bilgisayar olma vizyonunu perçinliyor.

Söz konusu teknolojik atılım, kripto para ekosistemindeki işlem hızlarını artırırken aynı zamanda işlem maliyetlerinin sponsorlar tarafından karşılanabildiği yeni modellerin önünü açıyor. Gelişmiş gizlilik özellikleri ve akıllı sözleşme cüzdanlarının yerleşik hale gelmesi, blok zinciri teknolojisinin kitlesel adaptasyonu için gereken teknik altyapıyı sağlamlaştırıyor. Ethereum topluluğu, bu güncellemelerle birlikte daha şeffaf ve dirençli bir dijital finansal geleceğin kapılarını aralıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Fiyata Bakmayın: SEC Başkanı’ndan Kripto Para Yatırımcısına Ezber Bozan Uyarı

Binlerce Bitcoin’i Yuttular: Devlerin Gizli Planı Deşifre Oldu

Kripto Para Dünyasının “Kader Anı”: Nisan Ayında Her Şey Değişiyor

Rakipleri Titreten Rakam: Binance’in 45 Milyar Dolarlık Gizemli Kasası

Ether.fi, Kredi Kartı Altyapısını OP Mainnet’e Taşıyor

Sıcak Gelişme: Fed’den “Kripto İşe Yaramaz” Açıklaması

Sıcak Gelişme: 29 Mayıs’ta 7/24 Kripto Para İşlemleri Başlayacak

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Fiyata Bakmayın: SEC Başkanı’ndan Kripto Para Yatırımcısına Ezber Bozan Uyarı
Bir Sonraki Yazı INFINIT, Yapay Zeka Destekli DeFi Platformunu Kullanıma Açtı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Tempo, Stabilcoin Sektörüne Uyumlu Blokzincir Kontrolleri Getirdi
STABILCOIN
Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ABD CLARITY Act İçin Nisan’da Yüksek İhtimal Öngörüyor
Kripto Para Hukuku RIPPLE (XRP)
INFINIT, Yapay Zeka Destekli DeFi Platformunu Kullanıma Açtı
DEFI
Fiyata Bakmayın: SEC Başkanı’ndan Kripto Para Yatırımcısına Ezber Bozan Uyarı
Kripto Para
Binlerce Bitcoin’i Yuttular: Devlerin Gizli Planı Deşifre Oldu
BITCOIN (BTC)
Lost your password?