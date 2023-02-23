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  •   Bitcoin ve Altcoin Alanlara Kötü Haber! Piyasa Uzmanı “Tufan Geliyor” Diyerek Yatırımcıyı Uyardı!

Bitcoin ve Altcoin Alanlara Kötü Haber! Piyasa Uzmanı “Tufan Geliyor” Diyerek Yatırımcıyı Uyardı!

Kripto para analisti Benjamin Cowen, yılın başından bu yana fiyatlarda yaşanan artışa rağmen Bitcoin (BTC) ve altcoin'lerin henüz dibe vurmamış olabileceğini söyleyerek yatırımcıları uyardı.
12:32
23 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önde gelen kripto para analisti Benjamin Cowen, yılın başından bu yana fiyatlarda yaşanan artışa rağmen kripto paraların henüz dibe vurmamış olabileceğini söyleyerek yatırımcıları uyardı.

“En Az 600 Milyar Dolarlık Çıkış Olabilir”

Benjamin Cowen, YouTube’daki binlerce abonesiyle paylaştığı son videosunda kripto para piyasasının toplam değerinin 500 milyar doların altına düşebileceği öngörüsünde bulundu. Cowen’in işaret ettiği kripto para piyasasının toplam değeri bu yazının hazırlandığı sırada 1.14 trilyon dolar değerindeydi. Bu, analistin öngörüsünün gerçekleşmesi halinde toplam piyasa değerinin en az 600 milyar doların üzerinde düşmesi anlamına geliyor.

Toplam piyasa değeri için en kötü durum senaryosunun 400 ila 500 milyar dolar arasında bir noktada olduğuna inanıyorum ki bu da esasen bu seviyelerden aşağıya doğru yüzde 50’lik bir hareket daha olacağı anlamına geliyor. Bunu düşünmek bile çılgınca. Bunun pek çok insanın düşündüğü yaygın bir senaryo olduğunu sanmıyorum.

Cowen, Bitcoin‘in (BTC) geçen yıl tüm zamanların en yüksek seviyesinden önceki döngülerde yaşananlara kıyasla çok fazla düşmediğine dikkat çekerken, en kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde lider kripto paranın 2022’nin en düşük seviyesi olan yaklaşık 15 bin 500 dolara yakın bir seviyede dibe vurabileceğini belirterek şunları söyledi:

Önceki üç döngüde düştüğümüz kadar düşmedik ama yine de oldukça iyi bir seviyeye geriledik. BTC‘yi 15 bin dolar, 16 bin dolar, 17 bin dolar ya da 18 bin dolardan aldıysanız nihayetinde daha da düşsek bile muhtemelen gelecek dipten o kadar da uzakta alım yapmamış olacaksınız.. Dolayısıyla uzun vadede en kötü senaryo gerçekleşse bile sorun yaşayacağımızı düşünüyorum.

“Piyasalar Dibe Vurmuş da Olabilir”

Öte yandan Cowen, önceki ayı piyasalarının ne kadar sürdüğüne bakarak, dibin çoktan görülmüş olabileceğine dair bir şans olabileceğinin de altını çizerek “Dibe vurma ihtimali her zaman vardır. Zamana dayalı bir bakış açısıyla, öyle olduğunu iddia edebilirsiniz ancak öyle olsa bile yine de bir süreliğine bir düşüşle karşı karşıya kalmanız muhtemel.” dedi.

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