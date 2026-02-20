Winvest — Bitcoin investment
Kripto Kahini: 8 Gün İçinde Bitcoin Buraya Ulaşacak

Özet

  • Roman Trading: Boğalar 8 gün içinde 74 bin doların üzerinde kapanış yapmazlarsa, bir sonraki hedef 50-52 bin dolar olacak.
  • JA_Maartun 8,2 milyar dolarlık balina BTC akışının Binance borsasına yöneldiğini ve 14 ayın en güçlü sinyalinin alındığını söylüyor.
  • Binance borsasında büyük oyuncular daha baskın hale gelirken, küçük katılımcıların baskınlığı azalıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yüksek Mahkeme tarife kararı beklendiği gibi açıklandı ve Trump mahkemenin yabancı güçler tarafından ele geçirildiğini iddia etti. Gümrük vergilerinin büyük ölçüde değişmeyeceğini söyleyen Trump “iade ödemeleri için” mahkeme yolunu isteyen ülkelerin tercih edebileceğini en az 5 yıl bunları almak için uğraşacaklarını söyledi. Kripto kahiniyse 8 gün içinde olacaklardan bahsetti.

İçindekiler
1 Kripto Kahini Tahmin
2 Balinalar Satışı Sürdürüyor

Kripto Kahini Tahmin

Kasım ayındaki ara seçimlere giderken Yüksek Mahkeme Trump’a tokat gibi cevap verdi. Kendi atadığı, Cumhuriyetçi üyelerin bile desteğini alamayan Trump “bu mahkemelere bir çare bulmak lazım” diyor. İyi haber şu ki Trump kılıfına uydurulmuş biçimde tarifeleri büyük ölçüde aynı biçimde sürdürmeye devam edecek. %10 ek küresel tarife ilanı henüz kripto paralar tarafından fiyatlanmamış olsa da belirsizlik bu noktada ortadan kalktı.

Yukarıdaki grafiği paylaşan kripto para kahini Roman Trading sadece 8 gün sonra Bitcoin’in hedefini garanti altına alacağını söyledi.

“Boğalar 8 gün içinde 74 bin doların üzerinde kapanış yapmazlarsa, bir sonraki hedef 50-52 bin dolar olacak. Bu durum devam ederse, basit bir düşüş ve devamlılık yaşanacak.”

Roman Trading takma isimli analist BTC 120 bin dolar üzerindeyken de 60 bin dolara dönüş öngörüyordu. Haklı çıktı ve yine haklı çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek.

Balinalar Satışı Sürdürüyor

JA_Maartun 8,2 milyar dolarlık balina BTC akışının Binance borsasına yöneldiğini ve 14 ayın en güçlü sinyalinin alındığını söylüyor. Binance borsasında büyük yatırımcıların etkinliği artarken bireysel yatırımcılar her geçen gün daha da kenara çekiliyor.

Bitcoin balinaları şu anda piyasa yapısını kesin bir şekilde domine ediyor. Son 30 gün içinde, 8,24 milyar dolarlık balina BTC’si Binance borsasına akın etti — bu, 14 ayın en yüksek seviyesi. Bu artış, açık bir değişimi vurguluyor: büyük yatırımcılar aktif olarak pozisyon alıyor ve Binance, tercih ettikleri likidite mekanı olmaya devam ediyor. Akış Dağılımı (30D): – Balina Akışı: 8,24 milyar dolar (artış eğiliminde) – Bireysel Akışı: 11,91 milyar dolar (düzleşme eğiliminde) –

Bireysel-Balina Oranı: 1,45 ve daralma eğiliminde Bireysel katılım devam etse de, ivmeleri yavaşlıyor. Buna karşılık, balina mevduatları son 30 gün içinde istikrarlı bir şekilde arttı. Bu, büyük ve küçük katılımcılar arasındaki farkın azalmasına neden oluyor.

Önemli çıkarım: Binance’de büyük oyuncular daha baskın hale gelirken, küçük katılımcıların baskınlığı azalıyor.”

Zararına satış verileri büyük yatırımcı hareketliliğinin piyasaları neden aşağı çektiğini teyit ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
