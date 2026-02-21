Winvest — Bitcoin investment
Missouri’da Bitcoin Rezerv Fonu Tasarısı Komiteye Taşındı

Özet

  • Missouri’de Bitcoin rezervi oluşturulmasını hedefleyen yasa komiteye iletildi.
  • Tasarı, yalnızca bağışla edinilen Bitcoin’lerin ve beş yıllık tutma şartını içeriyor.
  • Komite sürecinin ardından yasanın geleceği ve uygulanma şekli netlik kazanacak.
COINTURK
COINTURK

Missouri eyaletinde gündeme gelen Bitcoin Stratejik Rezervi ile ilgili yasa teklifi, Eyalet Temsilciler Meclisi Ticaret Komitesi’ne değerlendirilmek üzere gönderildi. Söz konusu düzenleme, eyalet hazinesinde yalnızca bağış yoluyla elde edilen Bitcoin’lerin tutulmasını öngörüyor.

İçindekiler
1 Bitcoin Rezerv Fonu’nun İçeriği
2 Yasal Düzenlemedeki Temel Maddeler
3 Beş Yıllık Tutma Şartı ve Süreç

Bitcoin Rezerv Fonu’nun İçeriği

HB 2080 koduyla Meclis’e sunulan teklif, Missouri hazinesinde “Bitcoin Stratejik Rezerv Fonu” kurulmasını hedefliyor. Bu fon, doğrudan devlet alımı yerine sade vatandaşlar veya kuruluşların bağışladığı Bitcoin’lerden oluşturulacak. Aktarılanlara göre, fonun ana yapısı ve saklama süreçleri yasa tasarısı içinde detaylandırıldı.

Yasal Düzenlemedeki Temel Maddeler

Tasarıda Bitcoin’in merkeziyetsiz yapısına vurgu yapılırken, varlığın da dijital bir değer olarak düzenlenmesi öngörüldü. Ayrıca, fonun saklanmasında eyalet hazinedarının gözetimi esas alınacak ve bağışlanan Bitcoin varlıkları için güvenli dijital saklama standartları uygulanacak.

Tasarı, dijital varlıkların saklanmasında özellikle soğuk cüzdan ve ileri düzey güvenlik yöntemlerinin kullanılmasına atıf yaparak, eyaletin olası riskleri en aza indirmeyi amaçladığını gösteriyor.

Yasanın gönderildiği komiteye sunulan bilgilerde, HB 2080’in fon kapsamında alınacak Bitcoin bağışlarının beş yıl süreyle tutulmasının zorunlu hale getirileceği ifade edilmekte.

Beş Yıllık Tutma Şartı ve Süreç

Hazırlanan düzenlemenin dikkat çekici yönlerinden biri, fona aktarılan Bitcoin’lerin en az beş yıl boyunca elde tutulacak olması. Bu hükümle, kısa vadeli al-sat işlemlerinin veya fiyat dalgalanmalarına yönelik ani hareketlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tasarıda öne çıkan bir diğer madde ise, eyalet bütçesinden Bitcoin alımı yapılmayacağı yönündeki açık ifade. Böylece kamu kaynağı kullanımı olmadan, yalnızca bağış yoluyla rezerv oluşturulacağı belirtiliyor.

İlgili yasal süreç çerçevesinde, Ticaret Komitesi düzenlemeyi değerlendirdikten sonra yasalaşma ihtimali için Meclis genel kuruluna sevk edebilecek. HB 2080’in kabul edilmesi halinde, Missouri dijital varlık rezervine yönelen eyaletler arasında yer alacak.

Bu gelişmeler, hem kurumsal alanda hem de kamu sektöründe kripto para ve dijital varlıkların kullanım biçimleriyle ilgili farklı uygulamaların gündeme geldiğini gösteriyor. Şu anda söz konusu yasa tasarısının komitede değerlendirilme süreci devam ediyor; nihai aşamaya geçilip geçilmeyeceği ise önümüzdeki dönemde belli olacak.

