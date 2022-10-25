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Dev Kripto Para Borsasının Sahibine Şok! 8 Yıl Hapsi İstendi!

Dünyanın en iyi kripto para borsalarından biri olan Bithumb'ın fiili sahibi Lee Jung-hoon'ın 8 yıl hapsi istendi.
12:15
25 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güney Koreli haber kaynağı Yonhap, Güney Koreli savcıların ülkenin önde gelen kripto para borsası ve güncel verilere göre hacim bakımından dünyanın en büyük 19’ncu kripto para borsası Bithumb‘ın fiili sahibi Lee Jung-hoon’un hapisle cezalandırılmasını talep ettiklerini bildirdi.

8 Yıl Hapsi İsteniyor

Güney Koreli savcılar, ülkenin önde gelen kripto para borsası Bithumb’ın fiili sahibi Lee Jung-hoon’un sekiz yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Lee, yaklaşık 100 milyar won (70 milyon dolar) değerinde parayı zimmetine geçirerek dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor.

Bithumb Holdings’in eski yönetim kurulu başkanı Lee, ilk olarak 2021’in Temmuz ayında Güney Koreli savcıların yürüttükleri soruşturma kapsamında suçlanarak dava edilmişti. Lee’nin kripto para borsası Bithumb’ı satın alma sürecinde BK Group’un yönetim kurulu başkanı Kim Byung Gun’dan milyonlarca dolar çaldığı iddia ediliyor. Lee’nin Kim ile birlikte ortaklaşa kurduğu BTHMB konsorsiyumunun 400 milyon dolar karşılığında ticaret platformunun yüzde 50 hissesini alması gerekiyordu.

Kim, satın alım sürecinin tamamlanmasının ardından borsayı ortaklaşa yönetmeyi kabul ettikten sonra Lee’ye 100 milyon dolarlık bir sözleşme ücreti ödedi. Anlaşmanın bir parçası olarak Lee’nin BK Group’a bağlı Blockchain Exchange Alliance tarafından piyasaya sürülen BXA token‘ını kripto para borsası Bithumb’da listelemesi ve potansiyel listeleme yoluyla sağlanan paranın kalan kısmıyla satın alım maliyetlerini karşılaması gerekiyordu. Ancak, token hiçbir zaman kripto para borsasında listelenmedi ve bu da Kim’in 2020 yılında ortağına dava açmasına neden oldu.

Güney Koreli savcılar, Lee’nin hiçbir zaman token‘ı listeleme niyetinde olmadığını, bunun sadece ortağından büyük miktarda para alarak dolandırmak için bir oyun olduğunu savunuyor.

Yasal Belirsizlik Bithumb’ın Satışının Önüne Geçiyor

Kripto para borsası FTX‘in bir süredir Bithumb’ı satın almak için görüşmeler yaptığı biliniyor. Ancak, borsanın eski yönetim kurulu başkanıyla ilgili yasal riskler kripto para borsasının potansiyel satışının önüne geçiyor. Bundan önce Nexon, Naver, JP Morgan ve hatta Deutsche Bank’ın borsanın alıcıları arasında olduğu söyleniyordu, ancak bu anlaşmalar borsayı çevreleyen yasal belirsizlik nedeniyle tamamlanmadı.

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