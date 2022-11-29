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2022 Aralık’ta Ralli Yapabilecek 5 Kripto Para!

Aralık ayında bu altcoinlerin ciddi fiyat hareketleri yaptığını görebiliriz. Uzmanların altcoin sepetinde yer alan kriptolar.
19:27
29 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kasım ayının son günlerini yaşıyoruz, korku ve paniğin yatırımcılarda şok etkisi yarattığı bir ay geride kalıyor. Aralık ayında kripto para yatırımcılarını ilgilendiren birçok kritik gelişme olacak ve daha bu haftadan başladık. Yarın akşam detaylarını pazar günü açıkladığımız Powell konuşması var. Üstelik enflasyon ve işsizlik gibi kritik veriler de yakında geliyor. Peki aralık ayında yatırımcısının yüzünü güldürebilecek altcoinler hangileri?

Ethereum (ETH) ve Shiba Coin

Ethereum dünyanın en popüler akıllı sözleşme platformu ve ağda yaklaşık 3.500 aktif proje bulunuyor. Binlerce blockchain tabanlı uygulama her gün kripto topluluğuna hizmet veriyor. Transferler ve diğer işlemler için yakıt olarak ETH kullanılıyor. Yani ETH altcoin sepetlerinin başında olmayı hakkediyor. Üstelik ağdaki popüler projeler de gelecek vadediyor. Ethereum’un birleşmesinin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte, yayınlanan platformların, dApp’lerin ve altcoin projelerinin sayısı artmaya devam ediyor.

Shiba Inu, adını bir Japon köpek cinsinden alan merkezi olmayan bir kripto para birimidir. Ryoshi adlı anonim bir geliştirici tarafından 2020 yılında, bir kripto para biriminin tamamen topluluk tarafından yönetilmesi durumunda ne olacağını test etmek amacıyla oluşturulmuştur. Shiba Inu genellikle Dogecoin uyumlu bir Ethereum alternatifi olarak kabul edilir. Oldukça güçlü bir topluluğu ve diğer meme tokenlerde alışık olmadığımız ekosistemi bulunuyor. Shiba Inu ekosistemi LEASH ve BONE’u da içermektedir.

AAVE, LRC ve Chainlink

Aave platformu, kripto borçluları ve borç verenleri bir aracı kullanmadan birbirine bağlar. Bunu, yazılım tabanlı işlemleri otomatik olarak yürüten akıllı bir sözleşme mekanizması kullanarak gerçekleştirir. Alanında en popüler akıllı sözleşmelerdendir ve kripto para piyasaları toparlanmaya başladığında AAVE fiyatının da hızla yükseldiğini görebiliriz.

Chainlink fayda üreten diğer projelerden biridir. Oracle alanında adeta tekelleşti ve bu hizmeti onun da kadar fazla sayıda müşteriye sunan ikinci bir girişim yok. Binance Oracle rekabete hazırlansa da Chainlink’in uzun yıllardır biriken tecrübesi ona avantaj sağlıyor. Üstelik 6 Aralık tarihinde daha önce duyurduğumuz gibi staking için düğmeye basacaklar. Bu durum LINK talebini artırabilir. Chainlink, blockchain üzerine inşa edilmiş akıllı sözleşmeleri diğer veri kaynaklarına bağlayan bir ara yazılım platformudur.

Son sırada yine bir DEX platformu var. Loopring, emir defteri tabanlı bir DEX oluşturmanıza olanak tanıyan bir protokoldür. Ana odak noktası, Ethereum üzerine inşa edilmiş olmasına rağmen, önemli ölçüde daha hızlı işlem ücretleri ve daha düşük masraflar sağlayan bir layer2 çözümü geliştirmiş olmasıdır. Bunu zero-knowledge proofs (sıfır bilgi kanıtı) ve rollup olarak bilinen bir ölçeklendirme tekniği kullanarak gerçekleştirmektedir. Bunlar ZkRollups olarak adlandırılır ve Loopring’in güvenli kalırken Ethereum ağındaki bazı hesaplamaları bitirmesine izin verir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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