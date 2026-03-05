Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Bitcoin Bugün de Şaşırtıyor, Kripto Paralar Gerçekten Düşmeyecek Mi?

Özet

  • BTC LTH maliyet 66.750 dolara yükseldi ve bu kilit seviye korundukça yükselişin devamı bekleniyor.
  • MARA’nın kayıtlarına göre Bitcoin madenciliği maliyeti 70.027 dolar ve güncel fiyat maliyetin de üzerinde tutunuyor.
  • Savaş haberine rağmen BTC ETF'leri milyar dolarlık giriş gördü, BTC risk alarmları çalarken uzun sürenin ardından ilk defa böylesi performans gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yatırımcılar birkaç gündür gözlerini grafiklere dikmiş düşüşün başlayacağı noktayı bulmaya çalışıyor. Aylardır BTC dirence çevirdiği her destek noktasına geri döndüğünde burada yaşanan retle daha derin diplere kapı aralıyordu. En az 4-5 aydır bunu tekrar tekrar yaşadık. Peki yine aynısı olmayacak mı?

İçindekiler
1 Bitcoin Önemli Fiyat Seviyeleri
2 Kripto Paralar Düşmüyor

Bitcoin Önemli Fiyat Seviyeleri

Bitcoin LTH Gerçek Gerçekleşen Fiyatı şu anda 66.750 dolara yükseldi. 3 Mart tarihinde @anlcnc1 bu seviyenin korunduğu ortamda yükselişin devamında bahsedebileceğimizi söylemişti ve öyle de oldu. BTC 74 bin dolar sınırına kadar dayandı. Maliyet fiyatı kademeli olarak yukarı tırmanırken seviyenin destek olarak korunması istikrarlı yükseliş için önemli.

Madencilerde durum ne? CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju Bitcoin madencilik şirketi MARA’nın kayıtlarına göre Bitcoin madenciliği maliyetinin 70.027 dolar olduğunu açıkladı. BTC yazı hazırlandığı sırada 71.679 dolarda ve ABD borsalarındaki zayıflığa rağmen madenci maliyeti korunuyor. Bu da madenci satışlarının zayıflaması anlamına gelebilir.

Kripto Paralar Düşmüyor

En azından şimdilik düşmüyor. ABD borsalarında işler yolunda gitmese de Bitcoin 71.500 doların üzerinde. İran olayı kripto paralar için büyük risk olarak görülüyordu ancak savaş başladı ve kripto paralar yükseliyor. Bunu ayıları mutsuz eden bir haberi sat vakası olarak görebiliriz çünkü genelde beklentisiyle büyük hareketleri tetikleyen olayların gerçekleştiği ortamda sonuç budur.

Savaş haberleri arasında panik satışları yerine, Bitcoin ETF’leri son 3 günde 1,1 milyar dolarlık net giriş kaydetti ve talep şimdilik devam ediyor gibi görünüyor.

“Bunun 892 milyon doları BlackRock’tan geldi. Ayrıca, son 7 gün içinde BlackRock, 64.000-68.000 dolar aralığında Bitcoin’e yönelik güçlü bir talep gördü. Toplamda, 1,5 milyar dolarlık net giriş elde ettiler.” – @anlcnc1

Maartunn takma isimli CryptoQuant analistiyse Net Taker Hacmi (7HMA) saatte 100 milyon dolara yaklaştığı için alıcıların güçlü ve agresif biçimde geri döndüğünü söylüyor.

7 Kasım ve 26 Kasım hareketlerine benzer bir ralli gördüğümüzü yazan analist bu sefer yükselişin daha uzun sürebileceğini düşünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Fatih Uçar
