Winvest — Bitcoin investment
Kripto-Yapay Zeka

Sıcak Gelişme: ABD Yeni Lisanslama Rejimiyle Kripto Paraları Aşağı Çekiyor

Özet

  • ABD, dünya çapında AI çip ihracatı için lisans gerektiren bir kural taslağı hazırladı. Nvidia ve AMD'nin tüm ülkelere yaptığı sevkiyatlar için ABD'nin onayı gerekecek.
  • Buna göre H100, H200 gibi çiplerin ihracı için şirketlerin ABD Ticaret Bakanlığı'ndan özel izin (lisans) alması gerekecek
  • Duyuruyla birlikte NVDA hisseleri %2’ye yakın düşüş yaşadı. BTC ise 71 bin doların altına indi.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 74 bin dolara ulaştıktan sonra son zirveyi yeniden açığa satış fırsatına çeviren başka bir gelişme oldu. İran savaşı patlak verdikten sonra haberi sat vakasıyla yükselmeye başlayan Bitcoin yatırımcıları umutlandırmıştı. Fakat yeni gelişmeler olumlu hissiyatı tersine çevirdi.

ABD ve AI Kısıtlaması

Bitcoin yapay zeka şirketlerinin performansını yakından izliyor ve teknoloji hissesi gibi performans gösteriyor. Bu yüzden NVIDIA veya AMD gibi şirketleri ilgilendiren gelişmeler Bitcoin’i de alakadar ediyor. Birçok kez yeni yatırımlardaki gecikmeye veya kazanç raporlarındaki zayıflığın düşüşe neden olduğunu görmüştük.

ABD, dünya çapında AI çip ihracatı için lisans gerektiren bir kural taslağı hazırladı. Nvidia ve AMD’nin tüm ülkelere yaptığı sevkiyatlar için ABD’nin onayı gerekecek. ABD merkezli devler için yapay zeka çiplerinin dünya genelindeki satışlarını sıkı denetim altına alan kapsamlı lisanslama rejimi şirketlerin satışlarını olumsuz etkileyecek.

Buna göre H100, H200 gibi çiplerin ihracı için şirketlerin ABD Ticaret Bakanlığı’ndan özel izin (lisans) alması gerekecek. Sevkiyatlar artık otomatik onay yerine “vaka bazlı” (case-by-case) incelenecek. Özellikle Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’daki veri merkezi projeleri bu lisanslama rejiminden olumsuz etkilenecek gibi görünüyor. Lisans reddi durumunda milyarlarca dolarlık siparişler iptal olabilir. Nvidia, daha önce Çin kısıtlamaları nedeniyle milyarlarca dolarlık bir “stok değer düşüklüğü” (write-down) bildirmişti; küresel bir kural bu riski tüm pazarlara yayabilir.

Duyuruyla birlikte NVDA hisseleri %2’ye yakın düşüş yaşadı. BTC ise 71 bin doların altına indi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Anthropic Ve Pentagon Arasındaki Anlaşmazlıkta Yeni Gelişmeler Dikkat Çekiyor

Kripto Paraların Dipte Olduğunu Gösteren 3 Sinyal

MARA Holdings Bitcoin Politikasını Değiştiriyor: Kripto Piyasasında Yeni Dönem mi?

İran Cephesinde Son Durum Ne? Trump’ın Yeni Açıklamaları ve Kripto Paraları Dibe Çekecek Senaryo

On-Chain Veriler Kripto Paralarda Neye İşaret Ediyor?

Son Dakika: Strategy (MSTR) Yeni Alımını Duyurdu, 2 Mart Gelişmeleri

2 Mart: Türkiye Kripto Para Vergi Yasasının Tüm Detayları

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Bugün de Şaşırtıyor, Kripto Paralar Gerçekten Düşmeyecek Mi?
Bir Sonraki Yazı Indiana’da Kamu Çalışanları İçin Emeklilik Fonlarına Kripto Para Seçeneği Geliyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

KuCoin’da Yeni Vadelilere Büyük Ödül Kampanyası Başladı
Kripto Para
Indiana’da Kamu Çalışanları İçin Emeklilik Fonlarına Kripto Para Seçeneği Geliyor
Kripto Para
Bitcoin Bugün de Şaşırtıyor, Kripto Paralar Gerçekten Düşmeyecek Mi?
Kripto Para
New York Borsası Gözde Altcoinde 5 Mart Rallisini Tetikledi
ALTCOIN
Solana ve Sui, Agentic Finance Alanında Liderlik Yarışında Öne Çıkıyor
Kripto Para
Lost your password?