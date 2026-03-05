Sıcak Gelişme: ABD Yeni Lisanslama Rejimiyle Kripto Paraları Aşağı Çekiyor

Bitcoin fiyatı 74 bin dolara ulaştıktan sonra son zirveyi yeniden açığa satış fırsatına çeviren başka bir gelişme oldu. İran savaşı patlak verdikten sonra haberi sat vakasıyla yükselmeye başlayan Bitcoin yatırımcıları umutlandırmıştı. Fakat yeni gelişmeler olumlu hissiyatı tersine çevirdi.

ABD ve AI Kısıtlaması

Bitcoin yapay zeka şirketlerinin performansını yakından izliyor ve teknoloji hissesi gibi performans gösteriyor. Bu yüzden NVIDIA veya AMD gibi şirketleri ilgilendiren gelişmeler Bitcoin’i de alakadar ediyor. Birçok kez yeni yatırımlardaki gecikmeye veya kazanç raporlarındaki zayıflığın düşüşe neden olduğunu görmüştük.

ABD, dünya çapında AI çip ihracatı için lisans gerektiren bir kural taslağı hazırladı. Nvidia ve AMD’nin tüm ülkelere yaptığı sevkiyatlar için ABD’nin onayı gerekecek. ABD merkezli devler için yapay zeka çiplerinin dünya genelindeki satışlarını sıkı denetim altına alan kapsamlı lisanslama rejimi şirketlerin satışlarını olumsuz etkileyecek.

Buna göre H100, H200 gibi çiplerin ihracı için şirketlerin ABD Ticaret Bakanlığı’ndan özel izin (lisans) alması gerekecek. Sevkiyatlar artık otomatik onay yerine “vaka bazlı” (case-by-case) incelenecek. Özellikle Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’daki veri merkezi projeleri bu lisanslama rejiminden olumsuz etkilenecek gibi görünüyor. Lisans reddi durumunda milyarlarca dolarlık siparişler iptal olabilir. Nvidia, daha önce Çin kısıtlamaları nedeniyle milyarlarca dolarlık bir “stok değer düşüklüğü” (write-down) bildirmişti; küresel bir kural bu riski tüm pazarlara yayabilir.

Duyuruyla birlikte NVDA hisseleri %2’ye yakın düşüş yaşadı. BTC ise 71 bin doların altına indi.