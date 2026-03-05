Indiana’da Kamu Çalışanları İçin Emeklilik Fonlarına Kripto Para Seçeneği Geliyor

Indiana eyaletinde dijital varlıklara açılan yeni bir döneme geçiliyor. Eyaletin yürütme organının başında bulunan Mike Braun, House Bill 1042 numaralı yasa tasarısını onayladı. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, 2027 yılı itibarıyla belirli emeklilik ve birikim planlarında kripto para yatırımlarına doğrudan erişim sunulacak.

Emeklilik Fonlarında Kripto Para Yatırımı Dönemi

Kanun kapsamında kamu çalışanlarının kullandığı bazı emeklilik planları artık en az bir kripto para yatırım seçeneğini zorunlu olarak içerecek. Bu planlar arasında eyalet meclisi üyelerinin tanımlı katkı planları, Hoosier START adlı üniversite birikim programı ve kamu çalışanları ile bazı öğretmenlere ait diğer emeklilik fonları bulunuyor.

Yasadaki değişiklikle birlikte dijital varlıkların uzun vadeli yatırım stratejisi içinde daha fazla kabul görmeye başladığı ifade ediliyor. Farklı kayıtlara göre, dünyanın çeşitli kamu ve özel şirketleri, borsada işlem gören fonlar ve devlet kurumları toplamda milyonlarca adet Bitcoin bulunduruyor.

Destekçiler, devlet çalışanlarının emeklilik hesaplarında kripto paralara erişiminin yatırımcı talebine yanıt verdiğini ve çeşitlendirme olanaklarını artırdığını savunuyor. Ayrıca, sigorta ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren Aviva tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırmada, her dört Britanyalı yetişkinden birinin emeklilik planlarında kripto para seçeneklerine açık olduğu ortaya kondu.

Kripto İşlemlerine ve Madenciliğe Hukuki Güvence

Yeni yasa kapsamında, Indiana’da kripto para işlemleri ve madencilik faaliyetleri için çeşitli korumalar getirildi. Mevzuata göre, eyaletteki devlet kurumları (Finansal Kurumlar Dairesi hariç) kripto para ile ödeme, kendi kripto cüzdanını yönetme veya madencilik gibi işlemleri engelleyen düzenlemeler çıkaramayacak. Ayrıca, kullanıcıların kendi aralarında transfer yapmasını sağlayan ve saklama hizmeti sunmayan uygulama geliştirenler için para transfer lisansı şartı aranmayacak.

Yerel yönetimlerin de kripto para madencilik şirketlerini veya evlerinde bireysel madencilik yapanları hedef alan ek düzenlemeler getirmesinin önüne geçiliyor. Buna göre, bölgesel imar kuralları benzer faaliyetlere uygulanan standarttan dışarı çıkamayacak.

Piyasa gözlemcileri, emeklilik fonlarının kripto paralara küçük oranlarda dahi yatırım yapmasının, dijital varlık piyasasına hatırı sayılır bir sermaye akışı sağlayabileceğine dikkat çekiyor. Indiana böylece kripto paraların geleneksel finans sistemine entegrasyonunda öncülük eden eyaletler arasına dahil oldu.

Mevcut yasal düzenlemeler hakkında konuşan Mike Braun, yeni yasanın dijital varlık piyasasının potansiyeline uyum sağladığını ve kamu çalışanlarının yatırım seçeneklerini genişlettiğini belirtti.

Indiana eyaletinin kripto paraları yasal olarak daha erişilebilir kılan bu adımı, dijital varlıkların ekonomi içindeki rolünü güçlendirme yönünde önemli bir gelişme olarak görülüyor.