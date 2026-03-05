KuCoin’da Yeni Vadelilere Büyük Ödül Kampanyası Başladı

Kripto para sektöründe küresel ölçekte faaliyet gösteren KuCoin, platformunda yeni listelenen vadeli işlem sözleşmelerine özel bir kampanya başlattı. Yeni kampanya ile kullanıcıların vadelilerde daha fazla ve istikrarlı şekilde işlem gerçekleştirmeleri teşvik ediliyor. Dağıtılması planlanan toplam ödül havuzu ise 1 milyon USDT olarak açıklandı.

Kampanya Dinamikleri ve Getirileri

KuCoin’un duyurusuna göre kampanya kapsamında ödüller, yüksek hacimli işlem yerine pozisyonların büyüklüğüne ve ne kadar süreyle tutulduğuna dayalı olarak dağıtılıyor. Katılımcılar, uygun vadeli işlemlerde pozisyonlarını korudukça her saat başı ödül kazanma şansı elde ediyor. Buradaki amaç, yeni listelenen sözleşmelerde fiyat oluşumunun ve piyasa likiditesinin daha sağlıklı şekilde gelişmesine destek olmak.

Şirket, yeni listelerin ilk dönemlerinde sıklıkla rastlanan hızlı fiyat değişimleri ve dalgalı piyasa koşullarında, kullanıcıların aktif katılımının sürekliliğini korumak için böyle bir mekanizma kurduğunu açıkladı. Uygulamada, pozisyonlarda geçirilen zaman esas alınırken, kısa vadeli hızlı işlemler yerine istikrarlı katılımın önceliklendirildiği belirtiliyor.

Vadeli İşlem Stratejisinde Değişim

Vadeli işlemler geleneksel olarak genellikle kısa vadeli al-sat stratejilerine ve yüksek frekanslı işlemcilere ev sahipliği yapıyor. KuCoin’in sunduğu yeni ödül modeli ise bu tip eğilimlerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, pozisyonlarını ne kadar uzun süreyle korur ve büyüklüğünü artırırsa, ödül havuzundan daha fazla pay alma şansına sahip oluyor.

Kampanya sürecinde, pozisyonlarını koruyan trader’ların hem likiditeye katkı sağladıkları hem de bekleme süresi boyunca elde ettikleri ödüllerle pozisyon maliyetlerini azaltabildikleri ifade ediliyor. Bu dinamiklerin, vadeli işlemlerin ilk açıldığı süreçlerde piyasa derinliğini ve şeffaflığı desteklediği aktarılıyor.

Platformda Diğer Yenilikler ve Piyasa Konumu

KuCoin kısa süre önce Lite Modunu önemli ölçüde güncellediğini bildirmişti. Bu güncellemeyle Earn ve Feed isimli yeni özellikler eklendi ve özellikle ilk defa işlem yapan kullanıcılar için platformun kullanımı daha sade hale getirildi. Güncellenen Lite Mode’un, ana işlem arayüzüyle eşdeğer güvenlik standartlarını koruyarak basitleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunduğu vurgulanıyor.

Kriptoda vadeli işlem hacmiyle bilinen KuCoin, özellikle alternatif kripto paralar odağında öne çıkan bir borsa konumunda. CryptoQuant’ın 2025 Yıllık Borsa Raporu, KuCoin’i dünyada altcoin vadeli işlemleri açısından ilk iki borsadan biri olarak gösterdi.

Platform ayrıca, kullanıcıların yıl boyunca gerçekleştirdiği işlemlere dair kapsamlı analizlerin yer aldığı “Unlocking My KuCoin Journey 2025” isimli raporunu da kullanıcılarla paylaştı.