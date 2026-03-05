Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para Kahininin 5 Mart Yeni Tahminleri

Özet

  • Roman Trading: Tamamen planlandığı gibi ilerliyor. 1 haftalıkta görünen “sahte” kırılma, gerçek direnç haline geldi. Bitcoin düşüşü 52.000 dolara kadar devam edecek.
  • Altcoinlerin önemli kısmı için RSI değerleri toparlandı. Ancak BTC yeniden 70 bin doları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Eğer bu gerçekleşirse altcoinlerde hızlı kayıplar görülebilir.
  • Cuma günü gelecek istihdam verileri Temmuz ayına kadar faiz indiriminin yapılmama ihtimalini teyit edebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
BTC fiyatı yeni AI lisans rejimiyle ilgili haberlerin ortasında 71 bin doları kaybetti ve kilit eşikte dalgalanıyor. Altcoinler hızla kırmızıya boyanırken BTC’nin 69 bin dolar altı kapanışlara dönmesi yeniden yükselişi short fırsatı olarak görenlerin haklı çıkmasına neden olacak. Neredeyse 5 aydır sınırlı kaldıraçla açığa satış yapanlar hep kazanç elde etmenin yolunu buldu. Peki kripto para kahini ne diyor?

Kripto Kahinin Tahminleri

Henüz Bitcoin 120 bin dolardayken Roman Trading takma isimli analist fiyatın 56 bin dolara kadar gerileyeceğini ve ilk aşamada 70 bin dolarda oyalanacağını yazmıştı. O günlerde bu makul bir senaryo gibi gelmiyordu çünkü 2026 yılının en azından ikinci yarısından yatırımcılar fazlasıyla umutlu olduğu için bu kadar satış öngörmüyordu. Fed başkanının değişmesinden kriptoyla alakalı yasal düzenlemelere kadar birçok destekleyici faktör “süper döngü” hikayesini besliyordu.

Fakat 2026 ilk çeyrekte MSCI endekslerinden rezerv şirketlerinin kaldırılması, İran savaşı, Yüksek Mahkeme tarife iptali gibi olaylar nedeniyle kısa vadeli korku da açıktı. Roman Trading uzun vadeli grafikte hacim ve teknik yapıya odaklanarak düşüş tahmininin hep arkasında durdu.

Nihayetinde 60 bin dolara kadar gerileyen BTC onu büyük ölçüde haklı çıkardı. Bugünse son yükselişin kalıcı olmayacağını ve 52 bin dolara kadar satışların devam edeceğini söylüyor.

“Bitcoin günlük grafik güncellemesi.

Tamamen planlandığı gibi ilerliyor. 1 haftalıkta görünen “sahte” kırılma, gerçek direnç haline geldi. Yine, MACD/RSI ve hacim, bunun sadece bir düşüş ve 52k’ya kadar devam edecek bir yeniden test olduğunu kanıtlıyor.”

Kripto kahini haklı çıkmaya devam ederse BTC’nin bu yıl 52 bin doları test ettiğini göreceğiz. Bu senaryo enflasyonda artışla birlikte Fed’in harekete geçme riskiyle de tetiklenebilir farklı negatif gelişmelerin etkisiyle de ortaya çıkabilir. Bunu zaman gösterecek.

Altcoinlerde Satış Riski

RSI düştüğünde satıcılar tükenmiştir ve daha büyük dipler çok sürdürülebilir olmaz. Ancak BTC’nin yaşadığı son yükselişte aşağıda göreceğiniz üzere altcoinlerin önemli kısmı için RSI değerleri toparlandı. Bu durum BTC fiyatının yeniden 60 bin dolara gerilediği ortamda yeni 2026 diplerine hareket edebileceğimiz anlamına geliyor.

Yatırımcıların BTC performansına bağlı olarak altcoin pozisyonlarını agresif biçimde bu senaryonun etkisiyle terk ettiğini görebiliriz. Bu yüzden yaşanacak volatilitede özellikle son dönemde hızlı artmış kripto paraların hızlı kayıp yaşayabileceğini bilmemiz gerekiyor.

