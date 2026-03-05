Winvest — Bitcoin investment
ALTIN

Altın Fiyatları, 5.100 Doların Üzerinde Gerilemeyi Sınırladı

Özet

  • Altın fiyatları, jeopolitik risklerin etkisiyle güçlü kalmaya devam ediyor.
  • Teknik analizde destek seviyelerinin korunması dikkat çekiyor.
  • Küresel belirsizlikler talep üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
COINTURK
COINTURK

Altın, son dönemde yaşanan yükselişin ardından 5.100 doların üzerinde kalmayı sürdürerek yatırımcıların dikkatini çekiyor. Teknik anlamda önemli destek seviyelerinin korunduğu görülürken, küresel jeopolitik risklerin yarattığı güvenli liman talebinin fiyatlar üzerinde etkili olduğu gözlemleniyor.

İçindekiler
1 Altın Fiyatlarında Yatay Seyir Dikkat Çekiyor
2 Jeopolitik Gelişmeler Güvenli Liman Talebini Arttırdı
3 Teknik Veriler, Destek Seviyelerinin Korunduğunu Gösteriyor

Altın Fiyatlarında Yatay Seyir Dikkat Çekiyor

Altın, çok ay süren hızlı yükseliş sonrasında kısa süreli bir düzeltme ile karşılaşsa da, halen 5.130–5.132 dolar bandında işlem görüyor. Giriş seviyelerinde yaşanan bu dalgalanmanın genel bir düşüşten çok piyasada bir soğuma evresi olduğu ifade ediliyor. Teknik olarak bakıldığında, metalin fiyatı 5.080 dolar destek seviyesi üzerinde kalmaya devam ediyor ve bu bölge, yatırımcılar için kritik öneme sahip olmaya devam ediyor.

Son haftalarda altın, 5.195 dolar seviyesini gördükten sonra hafif bir gerileme yaşasa da, genel yukarı yönlü yapı korunuyor. Metalin bir dönem 2.900–3.000 dolar aralığında istikrarlı seyrettikten sonra yıl sonu ve 2026 başında hızlı bir çıkış yaptığı, yükselişin 5.400 dolara kadar devam ettiği aktarılıyor. Bu hareket, ons altının önemli bir yukarı ivmeye sahip olduğu şeklinde değerlendiriliyor.

Jeopolitik Gelişmeler Güvenli Liman Talebini Arttırdı

Ortadoğu’da artan İran kaynaklı jeopolitik gerilimler, altının güvenli liman rolünü güçlendiriyor. Enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası aksaklıkların, enerji fiyatlarını artırabileceği ve enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla, küresel risklerde artış görüldüğünde yatırımcıların değerini koruyan varlıklara yönelme eğilimi altından yana oluyor.

Altının kısa vadeli fiyatlamasında, son rallinin ardından bir miktar kâr satışlarıyla birlikte volatilite artarken, fiyatlar yine de 5.100 dolar civarlarında dengeleniyor. Söz konusu hareketlilikte, kurumsal talebin etkisiyle piyasalarda güvenli liman arayışının sürdüğü gözlemleniyor.

Yapılan piyasa değerlendirmelerinde, “Jeopolitik risklerin piyasalarda artmaya başladığı dönemlerde, yatırımcıların geleneksel olarak altını tercih ettiği ve bu süreçte altının değer saklama özelliği ile öne çıktığı” ifade edildi.

Teknik Veriler, Destek Seviyelerinin Korunduğunu Gösteriyor

Günlük grafikler incelendiğinde, ons altının volatilite aralığının üst bandında işlem gördüğü ve yükselişin büyük ölçüde korunduğu belirtiliyor. Bollinger Bantları incelendiğinde, üst sınırın 5.311 dolar, alt sınırın ise 4.858 dolar seviyelerinde bulunduğu gözleniyor. Son hareketle fiyatın üst banda yaklaşmasının ardından hafif bir geri çekilme yaşansa da, teknik yapı henüz bozulmuş değil.

Momentum göstergeleri de piyasaya net sermaye girişlerinin devam ettiğine işaret ediyor. Chaikin Money Flow verilerine göre, 0,11 seviyesi yakınlarında oluşan değerler, altına yönelik birikimin sürdüğünü yansıtıyor. Bu görünüm kısa ölçekli oynaklıklara rağmen yatırımcıların ağırlıkla alıcı tarafta kaldığını gösteriyor.

Altının 5.080–5.100 dolar aralığında kalmaya devam etmesi, piyasada yeniden 5.300 dolar tavanının test edilmesini sağlayabilir. Yükselişin yeniden ivme kazanması durumunda, 5.400 dolarlı seviyeler gündeme gelebilir.

Genel görünüm itibarıyla, jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi halinde altının geniş bantta güçlü seyrini sürdürebileceği değerlendirilirken, yeni yön tayini için gelişmelerin yakından izleneceği aktarılıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Altın Fiyatında Ani Düşüş Sonrası Toparlanma Çabası ve Teknik Belirsizlik

Artan Küresel Gerilimler Altın Fiyatlarında Yeni Zirve Beklentisini Güçlendirdi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı İster Acemi Ol İster Profesyonel: Kripto Takibini Herkes İçin Kolaylaştıran Arayüz
Bir Sonraki Yazı 10 Soru-Cevap: Türkiye Kripto Vergi Kanununun Tüm Detayları
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Fiyatında Kritik Eşiğe Yaklaşılırken Yeni Yükseliş Sinyalleri Takip Ediliyor
RIPPLE (XRP)
10 Soru-Cevap: Türkiye Kripto Vergi Kanununun Tüm Detayları
Kripto Para Hukuku
İster Acemi Ol İster Profesyonel: Kripto Takibini Herkes İçin Kolaylaştıran Arayüz
BITCOIN Haberleri
Kripto Para Kahininin 5 Mart Yeni Tahminleri
ALTCOIN
KuCoin’da Yeni Vadelilere Büyük Ödül Kampanyası Başladı
Kripto Para
Lost your password?