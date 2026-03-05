Altın Fiyatları, 5.100 Doların Üzerinde Gerilemeyi Sınırladı

Altın, son dönemde yaşanan yükselişin ardından 5.100 doların üzerinde kalmayı sürdürerek yatırımcıların dikkatini çekiyor. Teknik anlamda önemli destek seviyelerinin korunduğu görülürken, küresel jeopolitik risklerin yarattığı güvenli liman talebinin fiyatlar üzerinde etkili olduğu gözlemleniyor.

Altın Fiyatlarında Yatay Seyir Dikkat Çekiyor

Altın, çok ay süren hızlı yükseliş sonrasında kısa süreli bir düzeltme ile karşılaşsa da, halen 5.130–5.132 dolar bandında işlem görüyor. Giriş seviyelerinde yaşanan bu dalgalanmanın genel bir düşüşten çok piyasada bir soğuma evresi olduğu ifade ediliyor. Teknik olarak bakıldığında, metalin fiyatı 5.080 dolar destek seviyesi üzerinde kalmaya devam ediyor ve bu bölge, yatırımcılar için kritik öneme sahip olmaya devam ediyor.

Son haftalarda altın, 5.195 dolar seviyesini gördükten sonra hafif bir gerileme yaşasa da, genel yukarı yönlü yapı korunuyor. Metalin bir dönem 2.900–3.000 dolar aralığında istikrarlı seyrettikten sonra yıl sonu ve 2026 başında hızlı bir çıkış yaptığı, yükselişin 5.400 dolara kadar devam ettiği aktarılıyor. Bu hareket, ons altının önemli bir yukarı ivmeye sahip olduğu şeklinde değerlendiriliyor.

Jeopolitik Gelişmeler Güvenli Liman Talebini Arttırdı

Ortadoğu’da artan İran kaynaklı jeopolitik gerilimler, altının güvenli liman rolünü güçlendiriyor. Enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası aksaklıkların, enerji fiyatlarını artırabileceği ve enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla, küresel risklerde artış görüldüğünde yatırımcıların değerini koruyan varlıklara yönelme eğilimi altından yana oluyor.

Altının kısa vadeli fiyatlamasında, son rallinin ardından bir miktar kâr satışlarıyla birlikte volatilite artarken, fiyatlar yine de 5.100 dolar civarlarında dengeleniyor. Söz konusu hareketlilikte, kurumsal talebin etkisiyle piyasalarda güvenli liman arayışının sürdüğü gözlemleniyor.

Yapılan piyasa değerlendirmelerinde, “Jeopolitik risklerin piyasalarda artmaya başladığı dönemlerde, yatırımcıların geleneksel olarak altını tercih ettiği ve bu süreçte altının değer saklama özelliği ile öne çıktığı” ifade edildi.

Teknik Veriler, Destek Seviyelerinin Korunduğunu Gösteriyor

Günlük grafikler incelendiğinde, ons altının volatilite aralığının üst bandında işlem gördüğü ve yükselişin büyük ölçüde korunduğu belirtiliyor. Bollinger Bantları incelendiğinde, üst sınırın 5.311 dolar, alt sınırın ise 4.858 dolar seviyelerinde bulunduğu gözleniyor. Son hareketle fiyatın üst banda yaklaşmasının ardından hafif bir geri çekilme yaşansa da, teknik yapı henüz bozulmuş değil.

Momentum göstergeleri de piyasaya net sermaye girişlerinin devam ettiğine işaret ediyor. Chaikin Money Flow verilerine göre, 0,11 seviyesi yakınlarında oluşan değerler, altına yönelik birikimin sürdüğünü yansıtıyor. Bu görünüm kısa ölçekli oynaklıklara rağmen yatırımcıların ağırlıkla alıcı tarafta kaldığını gösteriyor.

Altının 5.080–5.100 dolar aralığında kalmaya devam etmesi, piyasada yeniden 5.300 dolar tavanının test edilmesini sağlayabilir. Yükselişin yeniden ivme kazanması durumunda, 5.400 dolarlı seviyeler gündeme gelebilir.

Genel görünüm itibarıyla, jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi halinde altının geniş bantta güçlü seyrini sürdürebileceği değerlendirilirken, yeni yön tayini için gelişmelerin yakından izleneceği aktarılıyor.