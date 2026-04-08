Savaşın bitmesi Altın grafiğini hareketlendirdi, Altın ETF’lerinde büyük dalgalanma var

  • ABD'nin en büyük altın destekli ETF'si GLD hatalıkta tek başına 7 ton ekledi ve toplam varlıkları 1.054 tona tırmandı.
  • Altın'da ETF çıkışları tersine döndü ve ateşkesin ardından spot fiyat 4.800 dolar sınırında.
  • Altın’ın 4850 doları aşarak 4980'e hareket etmesi mümkün. Sonraki hedefler 5250 doların aşılmasıyla 5600–6000 dolar aralığı. Ancak ateşkesin kırılgan olduğu unutulmamalı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
ABD ile İran’ın anlaşması Bitcoin’in yanı sıra altın grafiğini de hareketlendirdi. Savaşın etkisiyle küresel enflasyonun hızla artacağından ve merkez bankalarının faiz artırımlarına geri döneceğinden endişeleniliyordu. Ancak ateşkes ve ardından gelen petrol fiyatındaki düşüş Fed’in 2026 yılında indirim yapma ihtimalini tekrar masaya getirdi. Peki Altın’da son durum ne?

Altın ETF

Savaşın başlamasından bugüne ilk defa Altın ETF ürünlerinde toparlanma görünüyor. TKL son devasa talebe dikkat çekti. Altın destekli ETF’ler 3 Nisan haftasında sona eren dönemde +9 ton altın girişi kaydetti; bu, Şubat ayının son haftasından bu yana en yüksek seviye. İran savaşının patlak vermesinin ardından dört hafta üst üste -88 ton çıkışın ardından ETF tarafında satışların bıçak gibi kesildiğini görüyoruz.

ABD’nin en büyük altın destekli ETF’si GLD hatalıkta tek başına 7 ton ekledi ve toplam varlıkları 1.054 tona tırmandı. Bu 20 Mart tarihinden bu yana en yüksek seviyedir.

“GLD’nin varlıkları, Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviye olan 1.101 tonluk Mart başı zirvesinin hâlâ -47 ton altında.

Bu arada, gümüş destekli ETF olan SLV’nin holdingleri geçen hafta -24 ton düşerek 15.264 tona geriledi; bu, Kasım ayından bu yana en düşük seviyelere yakın.

Yatırımcılar kıymetli metallere geri dönmeye başladı.”

Altın fiyatı yükselir mi?

Altın ETF kanalında bu denli talep çekiyorken spot tarafta daha fazla yükseliş görmemiz muhtemel. Geçen ay Türkiye’nin satışları çok konuşuldu ancak birçok yatırımcı savaş sürecinde sermaye yönetimi için altın satmak zorunda kaldığı için fiyat bu denli düştü. Savaş ortadan kalktığına göre yeniden birikime dönmeleri en akla yatkın yol.

Kilit direnç 4.800 dolarda ve altın bu direnç seviyesinin hemen dibinde. Ham petrol %15’ten fazla düşerken ABD piyasası bugün alışık olmadığımız şekilde %3,5’tan fazla yükselişle açılış yaptı. Dubai Finans Piyasası endeksi açılışta %10’u gördü. Yani fiyatlanmış risklerin aniden törpülenmesi grafikleri de tersine çevirdi.

Elbette bu ateşkes çok kırılgan ve aniden Trump’ın saldırı başlatıp “şaka yaptım” deme ihtimali gibi “saçma” risklerimiz var. Fakat süreç mantıklı şekilde ilerlerse Altın’ın 4850 doları aşarak 4980’e hareket etmesi mümkün. Bunun üzerinde kapanışlar 5250 doların önünü açacak ve yeniden 5600–6000 dolar aralığını konuşacağız.

Ancak 4600 ve 4480 doların aşağı kırılması 4300, 4180 ve 4080 hedeflerini gündeme getirir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
