Savaşın bitmesi Altın grafiğini hareketlendirdi, Altın ETF’lerinde büyük dalgalanma var

ABD ile İran’ın anlaşması Bitcoin’in yanı sıra altın grafiğini de hareketlendirdi. Savaşın etkisiyle küresel enflasyonun hızla artacağından ve merkez bankalarının faiz artırımlarına geri döneceğinden endişeleniliyordu. Ancak ateşkes ve ardından gelen petrol fiyatındaki düşüş Fed’in 2026 yılında indirim yapma ihtimalini tekrar masaya getirdi. Peki Altın’da son durum ne?

Altın ETF

Savaşın başlamasından bugüne ilk defa Altın ETF ürünlerinde toparlanma görünüyor. TKL son devasa talebe dikkat çekti. Altın destekli ETF’ler 3 Nisan haftasında sona eren dönemde +9 ton altın girişi kaydetti; bu, Şubat ayının son haftasından bu yana en yüksek seviye. İran savaşının patlak vermesinin ardından dört hafta üst üste -88 ton çıkışın ardından ETF tarafında satışların bıçak gibi kesildiğini görüyoruz.

ABD’nin en büyük altın destekli ETF’si GLD hatalıkta tek başına 7 ton ekledi ve toplam varlıkları 1.054 tona tırmandı. Bu 20 Mart tarihinden bu yana en yüksek seviyedir.

“GLD’nin varlıkları, Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviye olan 1.101 tonluk Mart başı zirvesinin hâlâ -47 ton altında. Bu arada, gümüş destekli ETF olan SLV’nin holdingleri geçen hafta -24 ton düşerek 15.264 tona geriledi; bu, Kasım ayından bu yana en düşük seviyelere yakın. Yatırımcılar kıymetli metallere geri dönmeye başladı.”

Altın fiyatı yükselir mi?

Altın ETF kanalında bu denli talep çekiyorken spot tarafta daha fazla yükseliş görmemiz muhtemel. Geçen ay Türkiye’nin satışları çok konuşuldu ancak birçok yatırımcı savaş sürecinde sermaye yönetimi için altın satmak zorunda kaldığı için fiyat bu denli düştü. Savaş ortadan kalktığına göre yeniden birikime dönmeleri en akla yatkın yol.

Kilit direnç 4.800 dolarda ve altın bu direnç seviyesinin hemen dibinde. Ham petrol %15’ten fazla düşerken ABD piyasası bugün alışık olmadığımız şekilde %3,5’tan fazla yükselişle açılış yaptı. Dubai Finans Piyasası endeksi açılışta %10’u gördü. Yani fiyatlanmış risklerin aniden törpülenmesi grafikleri de tersine çevirdi.

Elbette bu ateşkes çok kırılgan ve aniden Trump’ın saldırı başlatıp “şaka yaptım” deme ihtimali gibi “saçma” risklerimiz var. Fakat süreç mantıklı şekilde ilerlerse Altın’ın 4850 doları aşarak 4980’e hareket etmesi mümkün. Bunun üzerinde kapanışlar 5250 doların önünü açacak ve yeniden 5600–6000 dolar aralığını konuşacağız.

Ancak 4600 ve 4480 doların aşağı kırılması 4300, 4180 ve 4080 hedeflerini gündeme getirir.