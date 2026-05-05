ALTIN

Altın fiyatı geçen haftanın en düşük seviyesini kırdı gözler 4.590 dolar direncinde

Bilmeniz Gerekenler

  • 💥 Altında 4.590 dolar direnci kritik nokta olarak öne çıktı.
  • 📉 Son hareketlerle $XAUUSD geçen haftanın en düşük seviyesinin altına indi.
  • 📊 Fiyat, kısa sürede toparlansa da uzun vadede 4.283 dolar desteği gündemde.
  • ⚡ En kritik durum, yükselişin kalıcı olması için 4.590 dolar üzerinde kalıcı kapanış gerekiyor.
Altın piyasasında son günlerde dikkat çekici hareketler öne çıktı. Saatlik grafikte XAUUSD 4.573 dolar civarında işlem gördü, bir süre önce daha düşük seviyelerden toparlayarak mevcut direnç noktalarına yaklaştı. Analistler, altının 4.590 dolar seviyesi ve altında kalmaya devam etmesi halinde baskının sürebileceğine işaret ediyor.

Teknik Seviyelerde Kritik Eşikler

Piyasa gözlemcileri, fiyatın geçen haftaya ait en düşük seviyelerin de altına gerilemesinin teknik görünümü bozduğunu belirtti. Teknik analizle öne çıkan CyclesFan, 200 günlük hareketli ortalamanın 4.283 dolarda olduğunu ve son zayıflıkların ardından bu seviyenin en kritik hedef olarak görüldüğünü açıkladı. Altın, halen bu uzun vadeli ortalamanın üzerinde seyretse de, ivme kaybının belirgin olduğu ifade edildi.

Günlük grafikte, altının Bollinger Bandı’nın ortasında tutunmakta zorlandığı, aşağı yönde momentumu kaybettiği görülüyor. Ancak fiyat yine de 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmaya devam ediyor. Bollinger Bandı’nın alt sınırı ise fiyatın tutunabileceği ana destek bölgesine işaret ediyor.

Analist CyclesFan, “Altının 200 günlük ortalamanın altına inmesi halinde, fiyatın mart ayındaki 4.100 dolar seviyesini yeniden test etmesi beklenebilir. Bu seviye, satışların sürmesi durumunda önemli bir destek noktası olacak” değerlendirmesini paylaştı.

4.590 Dolar Direncine Yakın Seyir

Mohammad Sami’ye göre, saatlik ve dört saatlik grafiklerde altın fiyatı hala düşüş eğiliminde. Onun paylaştığı grafikte, direnç 4.590 dolarda ve fiyat yükselen bir kanal içerisinde, kama formasyonunda ilerliyor. Sami, olası geri çekilmeler için ilk hedeflerin 4.510, 4.480 ve 4.450 dolar olarak izlenebileceğini belirtti. Eğer fiyat 4.590 dolar üzerinde kalıcı olur ve dört saatlik kapanış gerçekleşirse, düşüş beklentisinin geçersiz hale gelebileceği ifade edildi.

Son işlemlerde altın, 4.573,36 dolardan alıcı buldu ve yüzde 1,10’luk bir yükseliş kaydetti. Fiyat, yakın destek seviyesi olarak 4.541,86 doları gösterdi. Analistler, tepki alımlarının zayıflaması durumunda bu seviyenin kısa vadede kritik olabileceğine dikkat çekiyor.

Mohammad Sami’nin analizine göre, “Saatlik ve dört saatlik grafiklerde tekrar 4.590 doların üzerinde bir kapanış görmeden yükseliş beklentisi güç kazanamaz; henüz baskı devam ediyor.”

Daha Geniş Düzeltici Yapı

Sensei Tutum’un yaptığı değerlendirmede altının halen tamamlanmamış bir düzeltme formasyonu içinde olduğu açıklandı. Analist, mevcut yükseliş hareketinin bu daha büyük modelde kısa süreli bir toparlanmaya işaret ettiğini aktardı. Geniş yapı içinde fiyatın daha üst direnç bölgesini test edip ardından tekrar bir geri çekilme görebileceği kaydedildi.

Tutum Sensei, yakın dönemdeki toparlanmanın kısa vadeli olabileceğini ve yeni güçlü bir trend başlamadan önce yeniden aşağı yönlü bir dalga gelebileceğini öne sürdü. Bu senaryo, kısa ve orta vadeli grafiklerde bearish (düşüş) eğilimin sürdüğüne dikkat çeken diğer analizlerle paralellik taşıyor.

Sensei Tutum, “Yapıda bir süreliğine yükseliş hareketi görülebilir, ancak genel düzeltici model henüz sona ermedi. Uzun vadeli destek ve direnç noktalarının belirlenmesi için fiyat hareketi yakından takip edilmeli” şeklinde değerlendirdi.

Genel olarak öne çıkan ortak görüş, fiyatlarda kalıcı bir iyileşme yaşanabilmesi için altının 4.590 doların üzerine çıkması gerekiyor. 4.510, 4.480 ve 4.450 dolar seviyeleri ise güçlü destekler olarak izleniyor; ana uzun vadeli destek ise 4.283 dolarda yer alıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
