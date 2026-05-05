Bitcoin 81.500 dolar seviyesini koruyor 87.000 dolara yönelim için kritik dirençler gündemde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 81.500 dolar seviyesini koruyarak dirençlere yaklaştı.
  • 📈 Hem teknik hem de zincir verileri, kısa vadede yön arayışının sürdüğünü gösteriyor.
  • ⏳ $BTC ’de yeni bir ralli için 82.000 ila 85.500 dolar bandında güçlü kırılma kritik önemde.
  • 🔎 En önemli nokta: Yatırımcılar yeni bir yükseliş için onay beklerken, piyasa hareketi konsolidasyon ve destek arayışıyla devam ediyor.
Bitcoin son işlem gününde yüzde 2’nin üzerinde değer kazanırken, fiyat 81.500 dolar civarında dengelendi. Piyasa genelinde bu hareketin, özellikle kurumsal ve bireysel yatırımcıların daha güçlü bir yükseliş teyidi beklemesi nedeniyle yatay bir görünüme dönüştüğü belirtiliyor. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in fiyatı yazı sırasında 81.537 dolar düzeyindeydi.

İçindekiler
1 Teknik analizde dengeli yükseliş sinyali
2 Zincir içi veriler ve piyasa pozisyonları
3 Kurumsal bakış ve IBIT ETF etkisi
4 Kritik seviyeler ve ileriye dönük görünüm

Teknik analizde dengeli yükseliş sinyali

Teknik göstergeler Bitcoin’in pozitif seyrini sürdürdüğüne işaret ediyor. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların çoğu yükselişi desteklerken, piyasadaki aşırı yükseliş işareti henüz oluşmadı. Özellikle MACD ve kısa vadeli momentuma bakıldığında, alış yönlü sinyaller dikkat çekiyor. Ancak RSI gibi göstergelerde 69 seviyesindeki konum, yükselişin yüksek ama aşırıya kaçmadığını yansıtıyor.

Bitcoin, 75.000 ila 78.000 dolar bandında bulunan kısa ve orta vadeli ortalamaların üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor. Buna karşın, 82.000 ile 83.000 dolar civarındaki uzun vadeli ortalamalar direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler, agresif alımların önünde hala bir bariyer oluşturuyor.

Zincir içi veriler ve piyasa pozisyonları

Fiyat grafiği dışında, zincir içi veriler de piyasanın mevcut hareketini destekliyor. Son dönemde türev piyasalarda açık pozisyonların artmasına rağmen günlük fonlama oranları yeniden negatife döndü. Bu durumun, piyasa katılımcılarının yükselişe karşı pozisyon aldığını ve fiyatın yukarı yönlü hareketine karşı direnç gösterildiğini gösterdiği ifade ediliyor.

Yatırımcı @investor_09_ analizinde, “Negatif fonlama oranları dört haftanın ardından geri döndü; açık pozisyonlardaki artış ise bu yükselişin, ağırlıklı olarak kısa pozisyonlardan kaynaklandığını gösteriyor” tespitinde bulundu.

Kısa vadeli holder’ların MVRV Bollinger Bandı verileri aşırı alım bölgesine yaklaşırken, satış baskısında belirgin bir azalma izleniyor. Analistlere göre, düşen kısa pozisyon tasfiyeleri de mevcut kısa vadeli satış baskısının zayıfladığına işaret ediyor.

Kurumsal bakış ve IBIT ETF etkisi

Kurumsal yatırım cephesinde iShares Bitcoin Trust (IBIT) performansı piyasanın genel havasını tamamlıyor. IBIT, Bitcoin fiyat hareketlerini izleyen bir borsa yatırım fonu olarak yakın dönemde 46,05 dolar seviyesinden işlem gördü ve son 24 saatte yüzde 1,43’lük artış kaydetti. Teknik görünüm açısından, kısa vadede kararsız bir tablo olsa da hareketli ortalamalar IBIT’in de yukarı yönlü potansiyelini destekliyor.

IBIT’in uzun vadeli ortalamalarının altında kalmaya devam etmesi, büyük yatırımcıların temkinli tutumunu sürdüğüne işaret ediyor. Genel anlamda, Bitcoin ETF’lerinde girişlerin hızlanmak yerine dengeli bir şekilde devam ettiği belirtiliyor.

Kritik seviyeler ve ileriye dönük görünüm

Bitcoin fiyatında öne çıkan direnç 82.000 ila 85.500 dolar aralığında oluşuyor. Bu bölgenin hacim ve teknik açıdan önemli bariyerleri temsil ettiği ifade ediliyor. Fiyatın burada kalıcılık göstermesi halinde, bir sonraki önemli hedefin 87.600 dolar olabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, 78.000 ila 80.000 dolar destek alanı aşağı yönlü hareketlerde yeniden alıcıların piyasaya girebileceği bir eşik olarak görülüyor. Bazı analizlerde ise, gizli trend çizgileri nedeniyle yeni bir yükselişin netleşmesi için daha güçlü bir kırılma gerektiğine dikkat çekiliyor.

Kısa vadede piyasa bir konsolidasyon sürecindeyken, yükselişi destekleyen teknik ve zincir içi göstergeler öne çıkıyor. Yatırımcı algısı henüz tam anlamıyla “yeni bir ralli başlıyor” yönünde değil; bu nedenle hacim ve genel piyasa dinamiklerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

82.000 ila 85.000 dolar aralığında güçlü bir kırılma görülmedikçe, Bitcoin yukarı yönlü hedeflere ulaşmak için yeni bir ivme bekliyor. Bunun aksine, piyasanın geri çekilmesi halinde, belirlenen destek bölgeleri önemli olmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
