Ark Invest toplam kripto piyasa değeri için 28 trilyon dolar tahmini açıkladı

Kripto para piyasasında öne çıkan kurumlardan Ark Investment Management, yayımladığı Big Ideas 2026 raporunda kripto endüstrisinin toplam piyasa değerinin 2030 yılına kadar 28 trilyon dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Şirketin kurucusu Cathie Wood’un liderliğinde hazırlanan rapor, mevcut durumda sektörün yaklaşık 2,7 trilyon dolarlık bir toplam piyasa büyüklüğüne sahip olduğunu ve bu tahminin yaklaşık on katlık bir artış anlamına geldiğini vurguladı.

Bitcoin’in rolü ve sektörün büyümesi

Ark Invest’in projeksiyonunda, Bitcoin’in kurumsal firmalar tarafından rezerv varlık olarak daha çok tercih edilmesinin ve zincir üzerindeki finansal altyapının olgunlaşmasının, pazarın bu seviyelere ulaşmasında belirleyici olacağı belirtildi. Araştırmaya göre Bitcoin, piyasa değeri açısından en büyük kripto para olmayı uzun vadede sürdürebilir ve önümüzdeki beş yıl boyunca yıllık bileşik olarak yaklaşık yüzde 63’lük bir büyüme gösterebilir.

Bitcoin, şu anda 81.313 dolar seviyesinden işlem görerek geçtiğimiz haftaya göre yüzde 6,7’lik artışla dikkat çekti. Ekim 2025’te kaydedilen 126.198 dolarlık zirveyle karşılaştırıldığında ise mevcut fiyat halen zirvenin yaklaşık yüzde 36 altında kalıyor.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in şu anki piyasa değeri 1,62 trilyon dolar seviyesinde.

Akıllı kontrat ağlarındaki büyüme beklentisi

Rapor, akıllı kontrat platformlarının önümüzdeki yıllarda piyasa içinde daha büyük bir paya ulaşacağını öngörüyor. 2030 yılına kadar bu ağların toplam değeri 6 trilyon doları aşabilir. Sektör içinde yıllık yaklaşık 192 milyar dolar gelir üretmesi beklenen söz konusu platformlarda, iki veya üç zincirin öne çıkması ve pazarın büyük kısmına hakim olması oldukça olası görülüyor.

Bu senaryoda, sektörün farklı alanlarında da inovasyonun artarak devam edeceği öngörülürken, merkeziyetsiz finans ve zincir üstü uygulamaların büyüme eğrisine hız kazandıracağı aktarıldı.

Kurumsal ilginin artışı

Daha fazla büyük şirketin yıl boyunca Bitcoin biriktirmesi, Ark Invest’in öngördüğü büyüme potansiyeline zemin hazırlıyor. Örneğin, Michael Saylor tarafından yönetilen Strategy şirketinin, toplam Bitcoin arzının yüzde 3,9’una denk gelen bir miktarı portföyünde tuttuğu açıklandı. Bu pozisyonun yıl başından bu yana 63.410 Bitcoin kazancı sağladığı ve yaklaşık 5,1 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi.

CoinMarketCap’in paylaştığı güncel verilere göre, halka açık şirketler ve kurumlar toplamda 1,27 milyon Bitcoin’lik rezerv bulunduruyor. Bu, dolaşımdaki Bitcoin’in yüzde 6’sından fazlasının kurumsal kasalarda tutulduğunu gösteriyor.

Kurumsal tarafta Ethereum ilgisi de büyüyor. Wood’un Ark Invest’i tarafından desteklenen ve dünyanın en büyük Ether hazinesine sahip Bitmine Immersion Technologies şirketi, 5,18 milyon adet ETH bulundurduğunu duyurdu. Şirketin toplam kripto ve nakit varlıkları ise 13,1 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Bitmine başkanı Tom Lee duyurusunda, kripto baharının başladığını vurgularken, “CLARITY Yasası’nın kabulü ya da reddi, sektör için yeni bir dönemin işareti. Ethereum ise hem finansal ürünlerin blokzincir üzerinde yer almasından hem de yapay zekanın merkeziyetsiz ağlara daha fazla ihtiyaç duymasından faydalanmaya devam ediyor.” ifadelerine yer verdi.

Ark Invest’in daha önce de kripto varlıklar ve Bitcoin için iddialı hedefler açıkladığı biliniyor. Ocak ayında yayınlanan bir başka tahminde, kripto varlıkların toplam değerinin 2030’da 11 trilyon dolara ulaşabileceği öne sürülmüştü. Bu tür iddialı beklentilerin gerçekleşebilmesi için kurumsal ilgide devamlılık, büyük pazarlarda yasal netlik ile merkeziyetsiz finans protokollerindeki büyümenin sürmesi gerektiği belirtiliyor.

Bir sonraki önemli kırılma noktası ise, büyük şirketlerin Bitcoin satın almaya mevcut fiyat seviyelerinden devam edip etmeyeceği olacak. Bitcoin henüz Ekim 2025’te kaydedilen tarihi zirvesinin altında işlem görmeye devam ediyor.