RIPPLE (XRP)

XRP’de büyük yatırımcı çıkışları borsalarda 2024’ün en yüksek seviyesine ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 $XRP borsalardan yoğun şekilde çekiliyor, büyük yatırımcılar ağırlığını artırıyor.
  • 📉 Borsalarda XRP arzı 2024’te en düşük seviyeye indi, fiyat 1,41 dolar seviyesinde sıkıştı.
  • 🔍 Uzun süredir devam eden bu dar bant büyük bir kırılmanın habercisi olabilir.
  • ⚡ Ama asıl dikkat çeken nokta, $XRP ’de asıl hareketin büyük yatırımcıların birikiminde saklı olması.
Piyasalarda son dönemde XRP yatırımlarında dikkat çekici bir hareket yaşanıyor. Küçük yatırımcıların etkisi azalırken, piyasada ağırlığı olan yatırımcılar XRP işlemlerini sessizce artırmaya başladı. Kripto para piyasası analisti Tom Tucker’ın değerlendirmelerine göre, büyük cüzdan sahipleri borsalardaki XRP çıkışlarının neredeyse tamamını oluşturuyor.

Borsalarda likidite daralıyor

Binance borsasında son verilere bakıldığında, XRP çıkışlarının yüzde 91’i büyük yatırımcılar üzerinden gerçekleşiyor. Küçük yatırımcıların payı ise yüzde 8’in bile altında. CryptoQuant’ın borsalardan derlediği verilere göre, bu durum sadece Binance ile sınırlı değil. Merkezi borsalarda XRP çıkışlarının büyük çoğunluğunu büyük cüzdan sahipleri oluşturuyor; payları 2024’te en yüksek seviyeye ulaşmış durumda.

Bu tür blok hareketler, çoğu zaman büyük yatırımcıların uzun vadeli planlarının habercisi olarak kabul ediliyor. Çünkü borsalardan cüzdanlara çekilen XRP varlıklarının satış için değil, genellikle uzun vadeli saklama amacıyla taşındığı belirtiliyor. Bu davranış, piyasadaki kısa vadeli fiyat oynaklığından ziyade daha uzun vadeli bir perspektife işaret ediyor.

Tom Tucker, “Büyük yatırımcıların son haftalarda borsalardan XRP çekmeleri piyasadaki kararlı bir birikim sürecine işaret ediyor,” değerlendirmesini yaptı.

XRP piyasasında süreç sessiz ilerliyor

Borsalarda tutulan XRP hacminin azalması doğrudan piyasadaki likit arza ve satış baskısına etki ediyor. Özellikle borsalardan cüzdanlara taşınan XRP varlıkları kısa vadede satış ihtimalini düşürdüğü için, talepte bir artış yaşandığında fiyatta hızlı ve ani yükselişler görülebiliyor. Böyle dönemlerde piyasadaki dar likidite ortamı, ani fiyat hareketlerinin zemininin hazırlandığı anlamına geliyor.

Diğer yandan, büyük oyuncuların alım yönlü hareketleriyle piyasada yapısal bir değişim de göze çarpıyor. Küçük yatırımcıların yön verdiği dönemlerde dalgalanma ve ani iniş çıkışlar sık görünürken, kurumsal ya da büyük cüzdanların ağırlığı arttıkça fiyat hareketlerinin daha istikrarlı ve kalıcı olabileceği belirtiliyor.

Piyasa uzmanları, “Büyük yatırımcıların ağırlıklı olduğu bir sahiplik yapısı, genellikle uzun soluklu fiyat trendlerinin önünü açıyor,” şeklinde görüş belirtiyor.

Fiyat sıkışması devam ediyor

XRP fiyatı şu anda CoinCodex verilerine göre 1,41 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son dönemde fiyat 1,38 ila 1,44 dolar arasında dar bir bantta hareket etmeye devam etti. Bu sessiz ve sakin görünüm, ilk bakışta düşük volatilitenin işareti gibi algılansa da, 70 gündür devam eden sıkışma periyodu XRP’de yeni bir hareketin yaklaştığı yönünde beklentileri artırıyor.

Piyasa dinamiklerini yakından takip eden analistler, bu tip sıkışık periyotların ardından momentum yeni yönünü bulduğunda genellikle sert fiyat hareketleri yaşandığına dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde büyük yatırımcıların XRP’yi borsalardan çekmeye devam etmesi, piyasadaki arzı azaltırken yeni bir ivmenin habercisi olarak görülüyor.

CryptoAppsy verilerine göre, XRP fiyatı an itibarıyla 1,41 dolar seviyesinde işlem görüyor ve dar fiyat aralığında sıkışmanın sürdüğü gözleniyor.

Sonuç olarak, borsalardaki likiditenin hızla azalması, büyük yatırımcıların sessiz alımları ile birleştiğinde, piyasanın potansiyel büyük bir hareketin eşiğinde olduğu sinyalini veriyor. Küçük yatırımcılar için sakin görünen bu süreç, asıl dinamiğin perde arkasında şekillendiğini gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
