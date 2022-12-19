Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin’i (BTC) yeni yılda nasıl bir süreç bekliyor? Düşüş derinleşecek mi yoksa beklenen boğa gelecek mi?

Bitcoin Fiyat Hareketi

Bitcoin fiyatı, bu yıl bir dizi olumsuz haber olayıyla sarsıldı. İlk olarak, Mayıs ayında Terra patlaması yaşandı, ardından 11 Kasım’da FTX çöktü. Bu olaylar doğrudan Bitcoin ile bağlantılı olmasa da, genel olarak fiyatı ve kripto para piyasasını olumsuz etkiledi. Bitcoin fiyatı, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara ulaştığından beri düştü. Gerileme hareketi, Kasım 2022’de 15.479 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Kripto para biriminin fiyatı daha sonra sıçradı ve artan bir destek çizgisini doğruladığı belirtiliyor. Ayrıca BTC’nin grafiklerini ele alan analistler, kripto para biriminin 10.000 dolarlık bir fiyata yakın olan daha kademeli bir yükselen destek çizgisi olduğunu öne sürdü.

Ezici bir şekilde düşüş eğilimi gösteren fiyat hareketine rağmen haftalık göreceli güç endeksi (RSI) yükseliş eğilimi gösteriyor. Ayrıca bir yükseliş sapması oluşturdu ve trend çizgisi hala sağlam. Ancak fiyat artışını doğrulamak için alçalan direnç çizgisinden çıkması gerekebilir. Kripto para biriminin fiyat hareketi, yükselen destek hattına rağmen çoğunlukla düşüş eğilimi gösteriyor. Teknik verilerin, yükseliş sapması nedeniyle fiyat artışı tarafına daha yakın olduğu söylenebilir. Ancak günlük grafikteki teknik analiz, düşüş eğilimine işaret ettiği belirtildi.

2023 Yılı Tahmini

Ek olarak bu aşağı yönlü hareket, günlük RSI’nın yükseliş eğilimi çizgisinden kırılmasına ve 50’nin altına düşmesine neden oldu. Bunların her ikisi de düşüş trendi olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla Bitcoin’de analistler, 15.800 dolara doğru aşağı yönlü hareket en olası senaryo olduğunu belirtti. Sonuç olarak Bitcoin trendinin yönü hala belirsiz. Haftalık zaman diliminde yükseliş sapmasını kaybetmek veya yükselen destek hattından kırılmak, büyük düşüş gelişmeleri olabilir. Öte yandan, 18.300 dolarlık direnç alanını geri almak son derece büyük bir yükselişin habercisi olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.