Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bitcoin’de (BTC) 2023 Beklentisi! Yeni Yıl Yükselişi Getirecek Mi?

Bitcoin'de (BTC) yaşanan zorlu sürecin ardından yeni yıl kripto para birimine beklenen fiyat artışını getirecek mi? İşte fiyat analizi!
22:10
19 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin’i (BTC) yeni yılda nasıl bir süreç bekliyor? Düşüş derinleşecek mi yoksa beklenen boğa gelecek mi?

Bitcoin Fiyat Hareketi

Bitcoin fiyatı, bu yıl bir dizi olumsuz haber olayıyla sarsıldı. İlk olarak, Mayıs ayında Terra patlaması yaşandı, ardından 11 Kasım’da FTX çöktü. Bu olaylar doğrudan Bitcoin ile bağlantılı olmasa da, genel olarak fiyatı ve kripto para piyasasını olumsuz etkiledi. Bitcoin fiyatı, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara ulaştığından beri düştü. Gerileme hareketi, Kasım 2022’de 15.479 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Kripto para biriminin fiyatı daha sonra sıçradı ve artan bir destek çizgisini doğruladığı belirtiliyor. Ayrıca BTC’nin grafiklerini ele alan analistler, kripto para biriminin 10.000 dolarlık bir fiyata yakın olan daha kademeli bir yükselen destek çizgisi olduğunu öne sürdü.

Ezici bir şekilde düşüş eğilimi gösteren fiyat hareketine rağmen haftalık göreceli güç endeksi (RSI) yükseliş eğilimi gösteriyor. Ayrıca bir yükseliş sapması oluşturdu ve trend çizgisi hala sağlam. Ancak fiyat artışını doğrulamak için alçalan direnç çizgisinden çıkması gerekebilir. Kripto para biriminin fiyat hareketi, yükselen destek hattına rağmen çoğunlukla düşüş eğilimi gösteriyor. Teknik verilerin, yükseliş sapması nedeniyle fiyat artışı tarafına daha yakın olduğu söylenebilir. Ancak günlük grafikteki teknik analiz, düşüş eğilimine işaret ettiği belirtildi.

2023 Yılı Tahmini

Ek olarak bu aşağı yönlü hareket, günlük RSI’nın yükseliş eğilimi çizgisinden kırılmasına ve 50’nin altına düşmesine neden oldu. Bunların her ikisi de düşüş trendi olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla Bitcoin’de analistler, 15.800 dolara doğru aşağı yönlü hareket en olası senaryo olduğunu belirtti. Sonuç olarak Bitcoin trendinin yönü hala belirsiz. Haftalık zaman diliminde yükseliş sapmasını kaybetmek veya yükselen destek hattından kırılmak, büyük düşüş gelişmeleri olabilir. Öte yandan, 18.300 dolarlık direnç alanını geri almak son derece büyük bir yükselişin habercisi olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
BTC Kahini: Korkunç Görünüyor Kripto İçin Buna Hazır Olun!
BTC Kahini: Korkunç Görünüyor Kripto İçin Buna Hazır Olun!
Birçok Kez Bilen Analistten Ürküten Bitcoin Yorumu Geldi: Bu Seviyelere Gidiyoruz!
Birçok Kez Bilen Analistten Ürküten Bitcoin Yorumu Geldi: Bu Seviyelere Gidiyoruz!
Ünlü Analist Bitcoin’i Yorumladı: Tek Bir Seviye Onu Bu Fiyata Götürebilir!
Ünlü Analist Bitcoin’i Yorumladı: Tek Bir Seviye Onu Bu Fiyata Götürebilir!
Scott Minerd’ın Kafası Karışık: Kripto Paralar Düşecek Mi Yükselecek Mi? 
Scott Minerd’ın Kafası Karışık: Kripto Paralar Düşecek Mi Yükselecek Mi? 
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
Makro Gurusundan Beklenen Haber Geldi: Bu Altcoin Fitili Ateşlemeye Hazır!
Makro Gurusundan Beklenen Haber Geldi: Bu Altcoin Fitili Ateşlemeye Hazır!
Analistten Bitcoin ve Ethereum’da Çarpıcı İddia! Korkulan Olabilir!
Analistten Bitcoin ve Ethereum’da Çarpıcı İddia! Korkulan Olabilir!
ABD’li Senatör İsyan Etti! Bitcoin ve Kripto Paraları Suçlamayı Bırakın!
ABD’li Senatör İsyan Etti! Bitcoin ve Kripto Paraları Suçlamayı Bırakın!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022