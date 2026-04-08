BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin’in yaratıcısı kimliği tartışmasında Adam Back iddiaları yeniden gündemde

  • Adam Back hakkındaki iddialar, Bitcoin’in kim tarafından yaratıldığına dair tartışmaları yeniden ateşlemiş görünüyor.
  • Uzmanlar, ileri sürülen kanıtların yeterli olmadığı ve benzerliklerin tesadüften ibaret olabileceği görüşünü dile getiriyor.
Bitcoin’in takma adlı geliştiricisi Satoshi Nakamoto’nun kim olduğu konusu bir kez daha gündeme gelirken, İngiliz kriptografi uzmanı Adam Back’in adı son iddialarla öne çıktı. New York Times’ta yayınlanan bir haberde, Back’in Satoshi olduğuna dair yeni ipuçlarının ortaya çıktığı öne sürüldü ancak Back, bu iddiaları açık biçimde reddetti.

İddialar ve Adam Back’in yanıtı

Kriptografi alanında uzun yıllardır çalışmalar yürüten Adam Back, Bitcoin öncesi dijital para projelerine katkılarıyla biliniyor. Kendisinin geçmişte, merkezi olmayan elektronik nakit sistemleri ve proof-of-work gibi Bitcoin’in temelini oluşturan birçok kavrama dair aktif olarak fikir beyan ettiği aktarılmıştı. Haberde, Back’in eski e-posta listelerinde sıkça yer almasının bazı ifadelerinin Satoshi ile benzerlik gösterdiği vurgulandı.

Back, bu benzerliklerin tesadüf olabileceğini belirterek, düzenli olarak dijital para teknolojileriyle ilgili yazdığı için eski paylaşımlarının Bitcoin’in geliştiricisiyle örtüşür gibi durabileceğini söyledi. Aynı zamanda, aralarındaki dil benzerliklerinin ortak ilgi alanlarına sahip kişilerin doğal sonucu olabileceğini ifade etti ve Satoshi’nin kimliğine dair bir bilgisinin olmadığını ekledi.

Back, “Söz konusu benzerlikler tesadüflerin ve benzer geçmişlere sahip kişilerin kullandığı ifadelere dayanıyor,” şeklinde yanıt verdi.

Back’e göre, Satoshi’nin anonimliğini koruması Bitcoin’in yeni ve sınırlı bir dijital varlık olma algısına katkı sağlıyor.

Kamuoyunda tepkiler ve tartışmanın devamı

Bloomberg köşe yazarı Joe Weisenthal dahil olmak üzere çeşitli isimler, ortaya konan kanıt ve çıkarımların ikna edici olmadığını düşündüklerini açıkladı. Weisenthal, yazı dilindeki biçimsel benzerliklerin bu tür durumlarda yanıltıcı olabileceğine dikkat çekti ve Adam Back’in Bitcoin’in temel fikirlerinin oluşumunda en yakın isimlerden biri olduğunun, şüpheleri kendisine yöneltmesinin doğal olduğunu belirtti.

Bitcoin’in yaratıcısının kimliği uzun yıllardır kripto para camiasında tartışma konusu oldu. Bugüne dek pek çok kitap, belge ve haber Satoshi’nin gerçek kimliğini ortaya çıkardığını savundu fakat iddialar kamuoyunda karşılık bulmadı. 2024 yılında yayımlanan bir belgeselde de geliştirici Peter Todd, Satoshi olarak gösterilmiş ancak bu iddiayı kendisi açıkça reddetmişti.

Bir dönem İngiltere’de Bitcoin topluluğunda aktif rol oynayan Nicholas Gregory ise yeni teorilerin artan şüphecilikle karşılandığını belirtti. Gregory, medyanın Bitcoin’in erken dönemiyle ilgili genellikle eksik ve yanlış bilgilere yer verdiğini, bunun da hatalı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Gregory, “Satoshi’nin açıkça deşifre edilmesi halinde, hem kendisinin hem ailesinin güvenliği tehlikeye girebilir,” uyarısında bulundu.

Satoshi Nakamoto’nun kimliğiyle ilgili tartışmalar devam etse de isme dair kesin bir delil elde edilebilmiş değil. Şimdilik, kripto para dünyasında bu gizem korunmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: Ateşkesle ilgili haberler Bitcoin’i düşürdü

JPMorgan dijital varlıklara sermaye girişlerinin hızında yavaşlama tespit etti

BlackRock’un Bitcoin ETF’sine Morgan Stanley’den düşük maliyetli rakip

Spot Bitcoin ETF rekabetinde Morgan Stanley ve BlackRock arasında yeni dönem

Kripto medyası küçülürken zincir üstü işlem ve likidite güçlü şekilde artıyor

Son Dakika: İran boğazdan geçen gemilerden kripto parayla ödeme alacak

Bitcoin’de 60-70 Bin Dolar Seviyelerinde Yoğun İşlem Hacmi Dikkat Çekiyor

Son Haberler

Savaşın bitmesi Altın grafiğini hareketlendirdi, Altın ETF’lerinde büyük dalgalanma var
ALTIN
Sıcak Gelişme: Ateşkesle ilgili haberler Bitcoin’i düşürdü
BITCOIN (BTC)
JPMorgan dijital varlıklara sermaye girişlerinin hızında yavaşlama tespit etti
BITCOIN (BTC) Kripto Para
BlackRock’un Bitcoin ETF’sine Morgan Stanley’den düşük maliyetli rakip
Kripto Para
Spot Bitcoin ETF rekabetinde Morgan Stanley ve BlackRock arasında yeni dönem
Kripto Para
