BITCOIN (BTC)

Sıcak Gelişme: Ateşkesle ilgili haberler Bitcoin’i düşürdü

Bilmeniz Gerekenler

  • İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'in Çarşamba günü Lübnan'a düzenlediği saldırılara misilleme yapmak üzere hedefleri belirliyor - İran'ın Tasnim ajansı bir kaynağa atıfta bulunuyor.
  • Pakistan Başbakanı Şerif, tüm taraflara itidal göstermelerini ve 2 hafta boyunca ateşkes kurallarına uymalarını çağrısında bulundu.
  • Pakistan Planlama ve Kalkınma Bakanı: Bu çatışmayı İsrail başlattı ve başka çatışmalar da başlattı - Al Jazeera.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump’ın son tarihinden 1,5 saat önce ateşkes konusunda anlaşmaya varılmıştı ancak son birkaç saatte yaşanan gelişmeler işlerin hızla tersine dönebileceğini söylüyor. İranlı kaynaklar Lübnan’a devam eden saldırılar nedeniyle ateşkesin bozulabileceğini açıkladı. Dahası İran da saldırılara başladı.

Bitcoin düşüyor

Pakistan Planlama ve Kalkınma Bakan yazı hazırlandığı sırada yaptığı açıklamada “Bu çatışmayı İsrail başlattı ve başka çatışmalar da başlattı” dedi. Suud’un en büyük petrol boru hatlarından biri birkaç saat önce saldırıya uğradı ve Kuveyt de birçok petrol tesisinin İran tarından vurulduğunu açıkladı.

İran kaynakları ateşkesin Lübnan ve İran’da ihlal edildiğini bunun ABD için maliyetli olacağını açıkladı.

“Ateşkesi ihlal ederek aynı zamanda Lübnan ve İran’a saldıran bu rejim, anlaşmanın ABD için maliyetini artırıyor.” – Press TV

Tüm bunlar olurken BTC yeniden 70 bin dolar sınırına geriliyor.

Axios kaynaklarıysa bugün Lübnan’a yapılan saldırıların ateşkesle bağlantılı olmadığını, Lübnan’ın ateşkes anlaşmasına dahil edilmediğini duyurdu. Ancak ateşkes anlaşmasının İran tarafından paylaşılan maddelerinde Lübnan anlaşmaya dahil görünüyordu. Özetle ateşkes pamuk ipliğine bağlı ve son birkaç saattir yeni saldırılar görüyoruz. İsrail bu ateşkesten memnun olmadığını açıklamıştı ve Lübnan’a yapılan saldırılar anlaşmayı sabote edebilir. Tarafların ateşkesi sürdürme konusunda istekliliğini görmek için bu birkaç saat oldukça önemli olacak.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
