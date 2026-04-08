Sıcak Gelişme: Ateşkesle ilgili haberler Bitcoin’i düşürdü

Trump’ın son tarihinden 1,5 saat önce ateşkes konusunda anlaşmaya varılmıştı ancak son birkaç saatte yaşanan gelişmeler işlerin hızla tersine dönebileceğini söylüyor. İranlı kaynaklar Lübnan’a devam eden saldırılar nedeniyle ateşkesin bozulabileceğini açıkladı. Dahası İran da saldırılara başladı.

Bitcoin düşüyor

Pakistan Planlama ve Kalkınma Bakan yazı hazırlandığı sırada yaptığı açıklamada “Bu çatışmayı İsrail başlattı ve başka çatışmalar da başlattı” dedi. Suud’un en büyük petrol boru hatlarından biri birkaç saat önce saldırıya uğradı ve Kuveyt de birçok petrol tesisinin İran tarından vurulduğunu açıkladı.

İran kaynakları ateşkesin Lübnan ve İran’da ihlal edildiğini bunun ABD için maliyetli olacağını açıkladı.

“Ateşkesi ihlal ederek aynı zamanda Lübnan ve İran’a saldıran bu rejim, anlaşmanın ABD için maliyetini artırıyor.” – Press TV

Tüm bunlar olurken BTC yeniden 70 bin dolar sınırına geriliyor.

Axios kaynaklarıysa bugün Lübnan’a yapılan saldırıların ateşkesle bağlantılı olmadığını, Lübnan’ın ateşkes anlaşmasına dahil edilmediğini duyurdu. Ancak ateşkes anlaşmasının İran tarafından paylaşılan maddelerinde Lübnan anlaşmaya dahil görünüyordu. Özetle ateşkes pamuk ipliğine bağlı ve son birkaç saattir yeni saldırılar görüyoruz. İsrail bu ateşkesten memnun olmadığını açıklamıştı ve Lübnan’a yapılan saldırılar anlaşmayı sabote edebilir. Tarafların ateşkesi sürdürme konusunda istekliliğini görmek için bu birkaç saat oldukça önemli olacak.