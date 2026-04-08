JPMorgan dijital varlıklara sermaye girişlerinin hızında yavaşlama tespit etti

Amerika merkezli yatırım bankası JPMorgan, 2026 yılının ilk çeyreğinde dijital varlıklara yönelik sermaye girişinin belirgin şekilde yavaşladığını açıkladı. Bankanın raporuna göre, toplam giriş miktarı yaklaşık 11 milyar dolarda kaldı ve yıllıklandırılmış hız dikkate alındığında yaklaşık 44 milyar dolar seviyesine işaret etti. Bu rakam, 2025 yılına kıyasla üçte bir oranına gerilemiş durumda bulunuyor.

Dijital varlıklarda düşen yatırım ivmesi

Yılın ilk çeyreğinde hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan gelen para akışları sınırlı seyrederek, bazı dönemlerde negatif bir tabloya dönüştü. Raporda, dijital varlık piyasalarındaki hareketin büyük bölümünün, Michael Saylor’ın yönettiği Strateji şirketinin ciddi miktarda Bitcoin alımı ve belirli alanlarda yoğunlaşan risk sermayesi yatırımlarından oluştuğu belirtildi.

Kripto para piyasası yılın ilk çeyreğinde volatil ve genel olarak olumsuz bir seyre sahne oldu. Toplam piyasa değeri yaklaşık yüzde 20 oranında gerilerken, Bitcoin fiyatı yüzde 23, ether ise yüzde 30’dan fazla düşüş yaşadı. Bu veriler, son yıllarda görülen en zayıf ilk çeyrek performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.

Bu düşüşte ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin etkisi yüksek oldu. Risk iştahındaki genel azalma ile birlikte altcoinler daha sert değer kayıpları yaşadı. Çeyrek sonunda fiyatlar nispeten dengelenirken, Bitcoin’in 70.000 dolara yakın bir seviyede tutunduğu görüldü. Aynı dönemde borsa yatırım fonlarına (ETF) olan talepte de kısmi bir artış gözlendi.

Kurumsal aktiviteler ve girişim sermayesi vurgusu

JPMorgan’ın analizinde, kripto fon hareketleri, Chicago Mercantile Exchange (CME) vadeli işlemleri, girişim sermayesi yatırımları ve şirket hazine etkinlikleri bir arada değerlendirildi. Özellikle Strateji şirketinin Bitcoin alımları ve büyük ölçekli risk sermayesi anlaşmaları çeyreğe damga vurdu.

Michael Saylor’ın liderliğindeki Strateji, Bitcoin yatırımlarında hisse senedi ve ayrıcalıklı pay ihraç yoluyla kaynak sağlarken, ilerleyen dönemlerde de varlık birikimini aynı yöntemlerle devam ettirmeyi planladığını belirtti.

Öte yandan bazı şirketlerin ise ellerindeki Bitcoin’i geri alım programlarını fonlamak için sattığı gözlemlendi. Bitcoin madencileri de kaynak yaratmak, finansal yükümlülükleri dengelemek ve sermaye harcamalarını karşılamak amacıyla ellerindeki varlıkların bir kısmını elden çıkardı ya da teminat olarak kullandı. Analistler, bu satışların genellikle finansman koşullarının sıkılaşmasından ve bilanço yönetimi ihtiyacından kaynaklandığına vurgu yaptı.

Kripto girişim sermayesi, rapora göre, önceki iki yılın üzerinde bir seviyeyi korudu. Ancak yatırımlar daha az sayıda, daha büyük ölçekli ve köklü şirketlerin öncülüğünde gerçekleşti. Özellikle altyapı, stabilcoin, ödeme ve tokenleştirme çözümlerine ilgi sürerken, NFT ve borsa odaklı projelerde yavaşlama dikkat çekti.