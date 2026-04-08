BlackRock’un Bitcoin ETF’sine Morgan Stanley’den düşük maliyetli rakip

  • BlackRock ve Morgan Stanley, Bitcoin ETF piyasasında maliyet ve dağıtım üzerinden rekabet ediyor.
  • Güçlü müşteri ağına sahip olan Morgan Stanley, düşük ücretli ETF’siyle dikkat çekmeyi sürdürüyor.
BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust’ı, yönetimdeki varlık büyüklüğü ve işlem hacmiyle spot Bitcoin borsasında öne çıkarken, Morgan Stanley bu alanda rekabeti kızıştıran yeni bir adım attı. Morgan Stanley, MSBT koduyla işlem gören yeni spot Bitcoin ETF’sine sahip ve ürün, düşük maliyetiyle yatırımcı ilgisini çekiyor.

İçindekiler
1 Rekabetin odağında maliyet ve dağıtım var
2 Morgan Stanley’nin dağıtım gücü ve olası etkiler

Rekabetin odağında maliyet ve dağıtım var

Morgan Stanley’nin yeni ETF’si, CoinDesk Bitcoin Benchmark Endeksi’ni takip ediyor ve %0,14 yıllık gider oranıyla piyasaya sunuldu. Bu oran, BlackRock’ın Bitcoin ETF’si IBIT’in %0,25’lik oranının oldukça altında kalıyor. Maliyet unsuru, Bitcoin ETF’leri alanında yatırımcıların kararlarını etkileyen en belirgin faktörlerden biri olarak öne çıkmakta.

Spot Bitcoin ETF’leri, doğrudan Bitcoin tutarak fiyat hareketlerini izliyor. Bu nedenle maliyet, likidite ve erişilebilirlik; benzer ürünler arasında öne çıkan temel farklılıklar arasında yer alıyor. Şu an için IBIT, hem varlık büyüklüğü hem de hisse ve opsiyon piyasasında işlem hacmiyle liderliğini sürdürüyor ve yaklaşık 55 milyar dolarlık yönetilen büyüklüğe ulaşmış durumda.

Likiditesinin sağladığı avantaj, BlackRock’ın ürününü rakiplerinden ayırıyor. Bloomberg Intelligence’da ETF analisti James Seyffart, yeni ETF’in piyasayı etkilemesinin olası olduğunu ancak IBIT’in hacim ve likiditede yakalanmasının kısa vadede mümkün olmadığını ifade etti.

Morgan Stanley’nin dağıtım gücü ve olası etkiler

Morgan Stanley, ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından biri olarak geniş bir varlık yönetimi altyapısına sahip. Kurumun danışman ağı, müşterilerinin portföylerinde hızlı değişikliklere gitmesine olanak sağlıyor. Böylece yeni ETF ürününde potansiyel talebin yönlendirilmesi kolaylaşabiliyor.

ETF Store Başkanı Nate Geraci, ETF piyasasında en önemli avantajın dağıtım gücü olduğunu ve Morgan Stanley’nin güçlü müşteri ağı ile öne çıktığını belirtti. Geraci ayrıca, MSBT’nin daha düşük maliyetiyle hem yatırımcıların hem de BlackRock’ın dikkatini çekebilecek bir fark yarattığını da vurguladı.

IBIT’in piyasadaki mevcut konumu, likidite ve güven etkisini gözler önüne seriyor. Sektöre yeni katılan güçlü isimler sayesinde ise zamanla maliyet hassasiyetinin daha da ön plana çıkması bekleniyor. MSBT’nin sunduğu düşük ücret yapısı ise yatırımcı tercihlerinde değişiklik yaratabilir.

Morgan Stanley’nin bu hamlesiyle piyasada maliyet odaklı bir rekabetin hız kazanması öngörülüyor. Bankanın danışman ağıyla yönettiği yüksek müşteri varlıkları, yeni ürününün piyasada önemli bir pay elde etmesini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Mevcut durumda BlackRock’ın IBIT ürünü, hem derinlik hem de işlem hacmi açısından referans noktası olmaya devam ediyor. Ancak düşen ücretler ve daha fazla katılımcının rekabete dahil olması, IBIT’in liderliğini ileriye dönük test edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
