Kriptoda 10 Milyar Dolarlık Karın Gizli Kahramanı: Sizin Paranız, Onların Hazinesi

Özet

  • Tether, 185 milyar dolarlık arzı ve devasa hazine alımlarıyla dünyanın en büyük 10 borç alıcısından biri olmaya ilerliyor.
  • Şirket, kullanıcı fonlarını ABD bonolarına yatırarak sadece 2025'in ilk dokuz ayında 10 milyar dolar rekor kar sağladı.
  • Yasal uyumluluk için USAT’ı duyuran dev isim, getiri paylaşan rakiplerin yükselişiyle yeni bir rekabet dönemine giriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasasının dev ismi Tether, dolaşımdaki arzının 185 milyar dolara ulaşmasıyla birlikte küresel finans sisteminde dengeleri değiştiren stratejik bir güce dönüştü. Şirketin ABD iştirakinin CEO’su Bo Hines, Bitcoin Yatırımcı Haftası’nda yaptığı açıklamada, kısa vadeli devlet borç senetlerine yönelik iştahın arttığını ve Tether’in yakında dünyanın en büyük 10 hazine bonosu alıcısından biri olacağını duyurdu. Bu gelişme, dijital varlık ekosistemi ile geleneksel Amerikan borç piyasası arasındaki bağın tarihte hiç olmadığı kadar sıkılaştığını kanıtlıyor.

İçindekiler
1 Rezerv Yönetiminde Hazinenin Yeni Ortağı
2 Regülasyon ve Rekabet Kıskacında Yeni Dönem

Rezerv Yönetiminde Hazinenin Yeni Ortağı

Tether’in USDT aracılığıyla yönettiği devasa likidite, şirketi Almanya ve Suudi Arabistan gibi köklü ekonomilerin arasına, ABD borç piyasasının en büyük 20 aktörü arasına yerleştirdi. Rezervlerinin %83’ünden fazlasını, yani yaklaşık 122 milyar doları doğrudan ABD Hazine bonolarında tutan şirket, her çeyrekte bünyesine kattığı 30 milyon yeni kullanıcıyla bu rakamı hızla yukarı taşıyor. 530 milyona ulaşan toplam kullanıcı sayısı, dijital dolar talebinin sadece bir yatırım aracı değil, küresel bir ödeme standardı haline geldiğinin göstergesi olarak kabul ediliyor.

Şirketin bu büyüme ivmesi, küresel faiz oranlarının yükselmesiyle birleşince ortaya muazzam bir kar makinesi çıktı. 2025 yılının ilk dokuz ayında 10 milyar dolar kar elde eden kurum, kullanıcıların faiz beklentisi olmadan ihraç ettiği fonları yüksek getirili devlet kağıtlarında değerlendirerek finans dünyasında eşine az rastlanır bir getiri makası oluşturdu. Kullanıcılardan gelen sıfır maliyetli sermaye, doğrudan Amerikan hükümetinin borçlanma ihtiyacını karşılayan bir kaynağa dönüşerek kripto paraların makroekonomik etkisini pekiştirdi.

Regülasyon ve Rekabet Kıskacında Yeni Dönem

Piyasadaki mutlak hakimiyetini korumak isteyen Tether, regülasyon baskılarını aşmak adına Anchorage Bank aracılığıyla ihraç edilen ve ABD GENIUS Yasası ile uyumlu olan USAT adlı yeni bir varlığı piyasaya sürdü. Bu hamle, küresel piyasalarda dolaşan USDT’nin erişilebilirliğini, ABD merkezli ve tam uyumlu bir modelle destekleyerek kurumsal güveni perçinlemeyi hedefliyor. 1:1 oranında yüksek kaliteli varlık teminatı gerektiren bu yapı, dijital doların sadece bir borsa aracı değil, aynı zamanda yasal bir finansal enstrüman olarak konumlanmasını sağlıyor.

Öte yandan, Tether’in elde ettiği yüksek kar marjları piyasadaki yeni oyuncuları harekete geçirerek rekabeti kızıştırıyor. Jupiter’in $JUPUSD projesi gibi örnekler, hazine getirilerini doğrudan kullanıcılara dağıtmayı vaat ederek mevcut modelin tahtını sallamaya çalışıyor. Eğer getiri paylaşımı yapan modeller yaygınlaşırsa, Tether’in geleneksel “sıfır maliyetli sermaye” yapısı zorlanabilir. Yine de şirketin derin likidite ağları ve DeFi platformlarındaki köklü entegrasyonu, onu şimdilik piyasanın sarsılmaz kalesi pozisyonunda tutmaya devam ediyor.

