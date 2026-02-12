DEFI

Uniswap, BlackRock’un 2,2 Milyar Dolarlık BUIDL Fonunu DeFi’ye Açtı: Erişim Sınırları Gündemde

Özet

  • Uniswap, BlackRock’un BUIDL fonunu DeFi’ye entegre etti.
  • Erişim, izinli ve KYC doğrulanmış piyasa yapıcılarla sınırlı kaldı.
  • Tokenizasyon pazarında temsil edilen varlıklar açık şekilde baskın.
COINTURK
COINTURK

Uniswap, BlackRock’un kurumsal yatırımcılara yönelik 2,2 milyar dolarlık BUIDL fonunun alış ve satış işlemlerini, Securitize ortaklığında UniswapX üzerinde gerçekleştirebileceğini açıkladı. Böylece BUIDL fonu sahipleri USDC’ye zincir üstü teklif-talep sistemiyle, izinli piyasa yapıcılar üzerinden doğrudan geçiş imkânına sahip oluyor. Fonun ticaretine Flowdesk, Tokka Labs ve Wintermute gibi onaylanmış piyasa yapıcılar aracılık ediyor.

İçindekiler
1 BlackRock’un DeFi’ye Yönelen Stratejik Yaklaşımı
2 Tokenizasyonun Gidişatı: İki Ayrı Yol
3 Kurumsal DeFi ve Kısıtlı Erişim
4 Dağıtık ve Temsil Edilen Modellerin Rekabeti

BlackRock’un DeFi’ye Yönelen Stratejik Yaklaşımı

Dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden olan BlackRock, Uniswap ekosistemine stratejik bir yatırımda bulundu. Ancak şirket bu işbirliğini dilediği zaman sonlandırma hakkını saklı tuttuğunu ve Uniswap protokolünü ve UNI token’ını doğrudan onaylamadığını ayrıca vurguladı. BlackRock’un BUIDL fonu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Reg D düzenlemeleri kapsamında, belirli nitelikli yatırımcılara yönelik olarak tasarlandı. Fon, cüzdandan cüzdana transfer edilebilen dağıtık yapısıyla dikkat çekiyor ve şu an 112 yatırımcıya sahip bulunuyor.

Tokenizasyonun Gidişatı: İki Ayrı Yol

Tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının (RWA) toplam piyasa büyüklüğü 24,7 milyar dolara ulaştı. Ancak “temsil edilen” varlıklar olarak adlandırılan ve transferi sadece ihraççı platformlar arasında gerçekleşen, doğrudan zincir üstü nakde çevrilemeyen ürünlerin hacmi 344,09 milyar doları geçti. Bu, sektörün yüzde 93’lük kısmının “kapalı bahçe” diye nitelenen sistemlerde büyüdüğünü gösteriyor. Dağıtık varlıklar ise toplamın yalnızca yaklaşık yüzde 7’sini oluşturuyor.

BUIDL, dağıtık varlıklar kategorisinde yer alıyor. Son bir ayda 273,6 milyon dolarlık transfer hacmine ulaşan fonun pay sahiplerine önerdiği minimum yatırım miktarı 5 milyon dolar. Fonun yedi günlük yıllık getiri oranı yüzde 3,4 ve bu oran üç aylık ABD Hazine bonolarının yüzde 3,6’lık getirisine yakın.

Kurumsal DeFi ve Kısıtlı Erişim

UniswapX’in entegre ettiği teklif-talep (RFQ) sistemi, geleneksel tezgahüstü (OTC) finansın işleyişine benzer şekilde otomatikleştirilmiş teklif toplayıcı olarak çalışıyor. Alım-satım işlemleri zincir üstünde atomik şekilde tamamlanıyor, fakat katılımcıların KYC süreçleriyle doğrulanmış ve yetkilendirilmiş olması gerekiyor. UniswapX bu mimariyle; merkezi borsa alt yapısı kurmaya gerek kalmadan, büyük kurumsal akışları absorbe edebilecek kapasiteye sahip olduğunu öne çıkarıyor.

Ancak, tüm bu işlemler kapalı sistemde gerçekleştiğinden, DeFi protokollerinin açık ve izinsiz değer önerisi, kurumsal dünyada belirli sınırlarla yeniden tanımlanıyor. Hayden Adams, bu gelişmeyi değer alışverişinde yeni bir hız ve erişilebilirlik olarak değerlendirirken, BlackRock dijital varlıklar bölümü yöneticisi Robert Mitchnick tarafından “tokenize varlıklarla merkeziyetsiz finansın yakınsaması” şeklinde nitelendirildi. Securitize CEO’su Carlos Domingo ise, geleneksel finans dünyasındaki güven ile DeFi hızının ilk kez buluştuğunu belirtti.

Sektörde, tokenize edilmiş ABD hazine bonolarının toplam değeri 10,6 milyar dolara yükseldi. Burada önde gelen oyuncular arasında 1,2 milyar dolarla Ondo, 2 milyar dolarla Securitize ve 1,5 milyar dolarla Circle öne çıkıyor. Son bir haftada hem yatırımcı sayısında hem de toplam değerde artış gözlendi.

Dağıtık ve Temsil Edilen Modellerin Rekabeti

Tokenizasyonun iki ana mimarisi, yani dağıtık ve temsil edilen yapı arasındaki fark büyüyor. Bankalar ve aracı kurumlar, yönetmeliklerin daha az engel çıkardığı temsil edilen model sayesinde verimlilik kazanırken, DeFi’nin esas değer önerisi olan bileşenlik (composability) açısından kısıtlama oluşuyor. Şu an dağıtık tokenizasyonun getirdiği hareketlilik daha düşük olsa da, kurumsal yatırımcılar teminat etkinliği ve çapraz platform işlemler için bu esnekliği değerlendirmeye istekli görünüyor.

Birleşik öngörülere göre, tokenized varlık piyasası 2030’a kadar 11 trilyon doları aşabilir. Ancak güncel veriler, açık piyasada aktif olarak işlem gören kısmın küçük kalma riskine işaret ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum’da Doğrulama Sürecinde Kökten Değişim: Sıfır Bilgi Kanıtlarına Geçiş ve Etkileri

XRP Arzında 2026’ya Doğru: Kilit Açma Mekanizması, Dağıtım ve Net Akışlar

Sıcak Gelişme: Robinhood Bugün Listeleyeceği Altcoini Duyurdu, Hedef Kaç Dolar?

Son Dakika: Binance Yatırım Yaptı CZ Ekibe Katıldı Bu Kripto Projesine Dikkat

Son Dakika: LIT Coin Ekibi Fiyatı Yükseltmek İçin Harekete Geçti

DeFi Altcoin’inde 93 Milyon Dolarlık Kayıp: Tüm İşlemler Askıya Alındı

DeFi Altcoin’inde Panik Yaratan 70 Milyon Dolarlık Şüpheli Transfer: Fiyat Düşüşe Geçti

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Milyarlarca XRP El Değiştirdi: Balinalar Büyük Operasyon İçin Düğmeye mi Bastı?
Bir Sonraki Yazı Kriptoda 10 Milyar Dolarlık Karın Gizli Kahramanı: Sizin Paranız, Onların Hazinesi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kriptoda 10 Milyar Dolarlık Karın Gizli Kahramanı: Sizin Paranız, Onların Hazinesi
Tether (USDT)
Milyarlarca XRP El Değiştirdi: Balinalar Büyük Operasyon İçin Düğmeye mi Bastı?
RIPPLE (XRP)
Değer Sızıntısına Son: Bu Altcoin Sahiplerini Zengin Edecek Plan Açıklandı
ALTCOIN
Balinalar Gizlice Bitcoin Topluyor: Felaket Senaryosunun Arkasındaki Büyük Plan
BITCOIN (BTC)
Binance’den Haber Geldi: Cüzdanları Dolduracak Yeni Altcoin Bugün Listeleniyor
ALTCOIN
Lost your password?