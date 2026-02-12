Uniswap, BlackRock’un 2,2 Milyar Dolarlık BUIDL Fonunu DeFi’ye Açtı: Erişim Sınırları Gündemde

Uniswap, BlackRock’un kurumsal yatırımcılara yönelik 2,2 milyar dolarlık BUIDL fonunun alış ve satış işlemlerini, Securitize ortaklığında UniswapX üzerinde gerçekleştirebileceğini açıkladı. Böylece BUIDL fonu sahipleri USDC’ye zincir üstü teklif-talep sistemiyle, izinli piyasa yapıcılar üzerinden doğrudan geçiş imkânına sahip oluyor. Fonun ticaretine Flowdesk, Tokka Labs ve Wintermute gibi onaylanmış piyasa yapıcılar aracılık ediyor.

BlackRock’un DeFi’ye Yönelen Stratejik Yaklaşımı

Dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden olan BlackRock, Uniswap ekosistemine stratejik bir yatırımda bulundu. Ancak şirket bu işbirliğini dilediği zaman sonlandırma hakkını saklı tuttuğunu ve Uniswap protokolünü ve UNI token’ını doğrudan onaylamadığını ayrıca vurguladı. BlackRock’un BUIDL fonu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Reg D düzenlemeleri kapsamında, belirli nitelikli yatırımcılara yönelik olarak tasarlandı. Fon, cüzdandan cüzdana transfer edilebilen dağıtık yapısıyla dikkat çekiyor ve şu an 112 yatırımcıya sahip bulunuyor.

Tokenizasyonun Gidişatı: İki Ayrı Yol

Tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının (RWA) toplam piyasa büyüklüğü 24,7 milyar dolara ulaştı. Ancak “temsil edilen” varlıklar olarak adlandırılan ve transferi sadece ihraççı platformlar arasında gerçekleşen, doğrudan zincir üstü nakde çevrilemeyen ürünlerin hacmi 344,09 milyar doları geçti. Bu, sektörün yüzde 93’lük kısmının “kapalı bahçe” diye nitelenen sistemlerde büyüdüğünü gösteriyor. Dağıtık varlıklar ise toplamın yalnızca yaklaşık yüzde 7’sini oluşturuyor.

BUIDL, dağıtık varlıklar kategorisinde yer alıyor. Son bir ayda 273,6 milyon dolarlık transfer hacmine ulaşan fonun pay sahiplerine önerdiği minimum yatırım miktarı 5 milyon dolar. Fonun yedi günlük yıllık getiri oranı yüzde 3,4 ve bu oran üç aylık ABD Hazine bonolarının yüzde 3,6’lık getirisine yakın.

Kurumsal DeFi ve Kısıtlı Erişim

UniswapX’in entegre ettiği teklif-talep (RFQ) sistemi, geleneksel tezgahüstü (OTC) finansın işleyişine benzer şekilde otomatikleştirilmiş teklif toplayıcı olarak çalışıyor. Alım-satım işlemleri zincir üstünde atomik şekilde tamamlanıyor, fakat katılımcıların KYC süreçleriyle doğrulanmış ve yetkilendirilmiş olması gerekiyor. UniswapX bu mimariyle; merkezi borsa alt yapısı kurmaya gerek kalmadan, büyük kurumsal akışları absorbe edebilecek kapasiteye sahip olduğunu öne çıkarıyor.

Ancak, tüm bu işlemler kapalı sistemde gerçekleştiğinden, DeFi protokollerinin açık ve izinsiz değer önerisi, kurumsal dünyada belirli sınırlarla yeniden tanımlanıyor. Hayden Adams, bu gelişmeyi değer alışverişinde yeni bir hız ve erişilebilirlik olarak değerlendirirken, BlackRock dijital varlıklar bölümü yöneticisi Robert Mitchnick tarafından “tokenize varlıklarla merkeziyetsiz finansın yakınsaması” şeklinde nitelendirildi. Securitize CEO’su Carlos Domingo ise, geleneksel finans dünyasındaki güven ile DeFi hızının ilk kez buluştuğunu belirtti.

Sektörde, tokenize edilmiş ABD hazine bonolarının toplam değeri 10,6 milyar dolara yükseldi. Burada önde gelen oyuncular arasında 1,2 milyar dolarla Ondo, 2 milyar dolarla Securitize ve 1,5 milyar dolarla Circle öne çıkıyor. Son bir haftada hem yatırımcı sayısında hem de toplam değerde artış gözlendi.

Dağıtık ve Temsil Edilen Modellerin Rekabeti

Tokenizasyonun iki ana mimarisi, yani dağıtık ve temsil edilen yapı arasındaki fark büyüyor. Bankalar ve aracı kurumlar, yönetmeliklerin daha az engel çıkardığı temsil edilen model sayesinde verimlilik kazanırken, DeFi’nin esas değer önerisi olan bileşenlik (composability) açısından kısıtlama oluşuyor. Şu an dağıtık tokenizasyonun getirdiği hareketlilik daha düşük olsa da, kurumsal yatırımcılar teminat etkinliği ve çapraz platform işlemler için bu esnekliği değerlendirmeye istekli görünüyor.

Birleşik öngörülere göre, tokenized varlık piyasası 2030’a kadar 11 trilyon doları aşabilir. Ancak güncel veriler, açık piyasada aktif olarak işlem gören kısmın küçük kalma riskine işaret ediyor.