BITCOIN (BTC)

2022 Yılı Tekrarlarsa Kripto Paralar Önümüzdeki Aylarda Kaç Dolar Olur?

Özet

  • BTC, önceki iki döngüde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan yaklaşık 140-150 gün sonra yerel bir zirveye ulaştıktan sonra düşüşe geçti.
  • Yakında Bitcoin düşüşü hızlanabilir birçok analist için artık 50 bin dolar hedefi kolay telaffuz edilebilir oldu.
  • BTC eğer 75 bin doları haftalık grafikte aşarak 81.500 doları kazanabilirse bu durumda geri dönüş ihtimalinden bahsedilebilir. Ancak boğalar aylardır "düşüş bitti" tuzağına düşerken ayılar açığa satış yapıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bir kez daha zirveyi açığa satış fırsatı olarak görenler haklı çıktı ve bu motivasyonları haklı gerekçelerle destekleniyor. Bitcoin onları bir kere tuzağa düşürüp altı haneli seviyelere gidecek. Ancak boğalar aylardır sayısız kere tuzağa düşürüldü. Bu da short psikolojisinin en kazançlı seçenek olmasına neden oluyor.

İçindekiler
1 2022 ve 2026 Kripto Paralar
2 Yatırımcılar Ne Yapmalı?

2022 ve 2026 Kripto Paralar

Dün AI çipleri için lisans rejimi haberleri risk piyasalarını olumsuz etkiledi. Bugünse aşırı düşük gelen istihdam rakamlarının Fed’in faiz indirimlerine dair beklentileri iyileştirse de BTC 70 bin doları kaybetti. Saldırıların başlamasının ardından gelen ilk hafta sonu saatler sonra başlıyor ve yatırımcılar bu hafta sonunda büyük şeyler bekliyor. 2023 yılından bugüne ilk defa 90 doları aşan petrol risklerin arttığını teyit ediyor.

Bitcoin Hyper takma isimli analist son piyasa değerlendirmesinde “BTC, önceki iki döngüde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan yaklaşık 140-150 gün sonra yerel bir zirveye ulaştıktan sonra düşüşe geçti” diyerek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı. İkinci analist Bitcoin Isaiah da yerel zirve için son 74 bin dolar testinin bulunmaz fırsat olduğunu söylüyor.

Bu duruşa sahip analistler haklı çıkarsa 2022 yılında gördüğümüz ara yükselişin ardından daha derin dip senaryosu gerçekleşebilir. 2025 son çeyrekte düşüş için pozisyon alan az sayıda yatırımcının bugün haklı çıktığını gördük ve onlar yıl bitmeden BTC’nin 50 bin dolara kadar satışları devam ettirmesini öngörüyor.

Eğer 2022 tekrarından bahsediyorsak BTC önceki ATH seviyesini ihlal etmenin ötesinde birçok kez kaybettiği için çoktan güçlü acı bölgesine ulaştığımızı söyleyebiliriz. 2022 için 20 bin dolar neyse şimdi de 69-66 bin dolar aralığı tam olarak bu. Şimdi 2022’nin 15 bin dolarının muhtemelen 50 bin dolarda gerçekleşmesini bekleyeceğiz ve ardından yükseliş tekrar başlayacak.

Yatırımcılar Ne Yapmalı?

Kısa vadeli pozisyonlar almak için bugünler pek doğru zamanlar değil. Yaklaşık 5 aydır sadece düşük kaldıraçlı açığa satış pozisyonu tutan yatırımcıların BTC ve ETH gibi paritelerde düzenli kazanç elde edebildiğini gördük. Tecrübeli yatırımcılar trendi zıddına hareket etmekten kaçınır. Bugün içinde bulunduğumuz dönem 81.500 doların kaybedilmesiyle artık net düşüş trendine döndüğünden kısa ve orta vadeli pozisyonları buna göre almak iyi bir seçenek olabilir.

BTC eğer 75 bin doları haftalık grafikte aşarak 81.500 doları kazanabilirse bu durumda geri dönüş ihtimalinden bahsedilebilir Ancak bunun dışında tüm denemeler muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanacak çünkü böylesi büyük bir yükselişi tetikleyecek hikaye henüz yazılmadı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
