Yapay zekâ destekli kripto cüzdanı Lobstar Wilde’ın gerçekleştirdiği beklenmedik bir işlem, dijital finans dünyasında makineden makineye para transferlerinin yol açabileceği yeni riskleri gözler önüne serdi. Kripto ekosisteminde özellikle Web3 teknolojileriyle ilgili endişeler, bu tarz otonom sistemlerin daha da yaygınlaşmasıyla giderek artıyor.

Yapay zekâ cüzdanı milyarlarca token’ı yanlış kişiye gönderdi

22 Şubat 2026 tarihinde Lobstar Wilde isimli otonom bir yapay zekâ kripto cüzdanı, sosyal medyada tanımadığı bir kişiye yaklaşık 441 bin dolarlık kripto varlık transfer etti. Bu hata, cüzdanın geliştiricisinin doğrudan müdahalesi olmadan yaşandı. Lobstar Wilde, AI araçları geliştiren bir mühendis tarafından geliştirildi ve temel amacı, insan müdahalesi olmadan kripto cüzdanını yönetmek ve işlem yapmak şeklinde tasarlanmıştı. Başlangıçta yaklaşık 50 bin dolarlık Solana ve özel olarak üretilmiş token’larla otomatik olarak işlem yapacak şekilde programlanan sistem, bir bağış isteğine yanıt verirken birkaç token göndermek yerine portföyündeki tüm 52,4 milyon LOBSTAR token’ı transfer etti.

Hatanın nedeni: Hatalı rakam algısı ve izleme eksikliği

Yapılan ilk değerlendirmeye göre, yapay zekânın gönderilecek miktarı yanlış okuması nedeniyle transfer gerçekleşti. Cüzdanın kodunda bir ondalık hata olasılığının bulunduğu, beklenenin aksine yanlışlıkla tüm varlıkların başka bir kullanıcıya aktarıldığı aktarıldı. Olası dijital kimlik ve işlem doğrulama kontrollerinin eksikliği, insan onayı olmadan yapılan bu işlemin önüne geçilmesini engelledi. Blokzinciri üzerindeki açık işlem kayıtları sayesinde, transferin detayları kamuoyuna da açık biçimde görüntülenebildi ve işlemin dönüşü mümkün olmadı.

Lobstar Wilde’ın resmi X hesabından işlem sonrası paylaşılan esprili mesajda, üç günlük faaliyetinde şimdiye kadarki en garip deneyimini yaşadığı ifade edildi.

Makineden makineye finans: Avantajları ve riskler

Lobstar Wilde vakası, otonom ajanların artık yalnızca değer saklamakla kalmayıp, insan dokunuşu olmadan doğrudan işlem yapabildiğini gösterdi. Makineden makineye finans adı verilen bu yaklaşım, gelecekte yapay zekâ botlarının kendi aralarında veya insanlar adına işlem yapmasını gündeme getiriyor. Bu tür sistemlerin zamanla hizmetler ödeyebilmesi, anlaşmaları müzakere etmesi ya da hızlı alım-satım işlemleri gerçekleştirmesi hedefleniyor. Ancak insan denetiminin kısıtlandığı sistemlerde, izin yönetimi ve işlem doğrulama önlemlerinin eksikliği gerçek kayıplara yol açabiliyor.

Blockchain teknolojisinin şeffaflığı sayesinde büyük işlemler kolayca takip edilebiliyor fakat insan onayı olmadan çalışan sistemlerde küçük bir hata ciddi kayıplara neden olabiliyor. Mevcut altyapılar, işlemler onaylandıktan sonra geri alınamadığı için bu tip vakalarda telafi imkanını da büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Küresel sektörün yaklaşımları ve yeni önlemler

Kripto sektörü bu hatalı işlemi sadece bir uyarı olarak değil, gelecekte makineden makineye finans uygulamaları için bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. MoonPay gibi şirketlerin geliştirdiği yeni altyapılar, AI ajanlarına cüzdanlara erişim olanağı tanırken, insan denetimini tamamen devre dışı bırakmadan güvenliği sağlama amacını taşıyor. Endüstri temsilcileri, güçlü dijital kimlik sistemleri, etkin izin yönetimi ve sağduyulu düzenlemelerle otonom yapay zekâların daha güvenli ve şeffaf biçimde kullanılabileceğine dikkat çekiyor.

Benzeri vakaların önüne geçmek ve güvenli bir dijital ekonomi inşa edebilmek için hem geliştiricilerin hem de düzenleyici kurumların yeni risk faktörlerini dikkate alan önlemler geliştirmesi kaçınılmaz görünüyor. Bu süreçte kullanıcıların ve sektör oyuncularının beklentilerini yönetmek de önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkıyor.