BITCOIN (BTC)

Utexo, Bitcoin Üzerinde USDT Transferi İçin 7,5 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Özet

  • Utexo, Bitcoin üzerinde USDT transferi için 7,5 milyon dolar yatırım aldı.
  • Projede Tether, çeşitli yatırım fonları ve sektör profesyonelleri yer aldı.
  • Geliştirilen altyapı hızlı, gizli ve öngörülebilir USDT ödemeleri sağlamayı hedefliyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para altyapı girişimi Utexo, Bitcoin ağı üzerinde stabilcoin USDT transferi sağlayacak yerel ödeme altyapısını geliştirmek amacıyla 7,5 milyon dolar yatırım topladı. Yatırım turuna stabilcoin Tether, Big Brain Holdings ve Portal Ventures öncülük etti. Turda, Franklin Templeton, Maven11 Capital, Fulgur Ventures gibi önde gelen yatırımcıların yanı sıra, Ledger ve BTC Turk gibi sektörden isimlerin de aralarında olduğu stratejik yatırımcılar yer aldı.

İçindekiler
1 Bitcoin Üzerinde Yerel USDT Transferi
2 Teknik Altyapı ve İşlevsellik
3 Gizlilik ve Hedef Kitle

Bitcoin Üzerinde Yerel USDT Transferi

Utexo, kripto ekosisteminde uzun süredir bulunan bir sorunu çözmek üzere kuruldu. Şirket, USDT’nin Bitcoin ağı üzerinde sorunsuz ve üretim aşamasına uygun şekilde transfer edilebilmesine olanak tanıyan bir ödeme alt yapısı sunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, Bitcoin’in güvenliğini kullanarak dolar bazlı ödemelerin doğrudan bu ağ üzerinden yapılabilmesi hedefleniyor.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, Bitcoin’in şirketin USDT vizyonunda kilit rol oynadığını aktardı. Ardoino, piyasa döngülerinin değişebileceğini ancak açık ve dayanıklı bir ödeme altyapısına olan ihtiyacın değişmediğini vurgularken, Utexo’nun sunduğu çözümün Bitcoin’i gerçek dünya dolar işlemleri için daha güçlü bir ödeme altyapısına dönüştürdüğünü belirtti.

Teknik Altyapı ve İşlevsellik

Bitcoin tabanlı ödemeler teknik olarak Lightning Network ve RGB protokolleriyle zaten mümkün, ancak bu teknolojilerin karmaşıklığı yaygın kullanımı zorlaştırıyor. Utexo ise bu teknik detayları tek bir API üzerinden kolaylaştırıyor. Böylece ödeme operatörleri, mevcut saklama ve uyum süreçlerinde değişikliğe gerek kalmadan Bitcoin’in kendi ağında USDT transfer edebiliyor.

Şirketin kurucu ortağı Chris Hutchinson, Utexo’nun USDT hareketinin hızlı, gizli ve maliyeti öngörülebilir biçimde gerçekleşmesini sağladığını ifade etti. Hutchinson, sisteme entegre olan iş ortaklarının bir kez API kurarak USDT’yi en dayanıklı açık ağlardan biri olan Bitcoin üzerinde diledikleri gibi yönlendirebildiğini ekledi.

Diğer kurucu ortak Viktor Ihnatiuk ise, geliştirdikleri altyapının cüzdanlara ücretsiz USDT transferi olanağı sağlarken, Bitcoin destekli stabilcoinlerin de daha yaygın kullanılmasına katkı sunduğunu kaydetti.

Gizlilik ve Hedef Kitle

Kurulan altyapı, her işlemde öngörülebilir işlem ücretleri ve gizlilik korumalı işlem altyapısı sunuyor. Tüm işlemler USDT ile gerçekleşiyor ve Bitcoin’in güvenlik modeliyle desteklenerek bir saniyeden kısa sürede tamamlanıyor. Ağdaki tüm transferlerin şifrelenmesiyle, alıcı ve gönderici bilgileri gizli tutuluyor. Böylece, Bitcoin dışındaki ağların açık işlem grafiklerinden ayrışıyor.

Utexo’nun sunduğu çözüm, kripto borsaları, cüzdan sağlayıcıları, ödeme hizmeti şirketleri ve yüksek hacimli USDT trafiği yöneten diğer kurumlara yönelik tasarlandı. Amaç, spekülatif katman-2 çözümleri yerine mevcut USDT transferlerini doğrudan Bitcoin ağına taşıyarak daha sağlam ve öngörülebilir bir ekosistem sunmak.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
