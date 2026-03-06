Bitcoin İçin Kritik Gösterge 12 Ay Sonra Tekrar Yükseliş Sinyali Verdi

Bitcoin piyasasında dikkatle takip edilen Inter-exchange Flow Pulse (IFP), bu hafta 90 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı. Bu durum, gösterge için yaklaşık bir yıldır görülmeyen yükseliş sinyalinin tekrarlandığı anlamına geliyor. IFP’nin geçmişte ortaya koyduğu bu sinyal, 2016’dan beri her defasında kalıcı bir yükseliş döneminin başlangıcına işaret etmişti.

IFP Nasıl Çalışıyor ve Piyasaya Ne Mesaj Veriyor?

Inter-exchange Flow Pulse, Bitcoin transferlerinin spot ve türev borsalar arasındaki hareketini takip ediyor. Bitcoin türev platformlarına yöneldiğinde, yatırımcılar genellikle fiyat artışı beklentisiyle pozisyon alıyor. Tersine, Bitcoin türev borsalardan çıktığında riskten kaçınma ya da mevcut pozisyonların küçültülmesi olarak yorumlanıyor.

Göstergeyi anlamak için sadece günlük değişime değil, bu akışların genel eğilimine bakılıyor. 90 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşen geçiş, ani bir değişimden çok, yatırımcı davranışında sürdürülebilir bir değişimi simgeliyor. Bu şekilde alım-satım eğilimlerindeki gerçek yapı ve toplu yönelimler ayırt ediliyor.

Son geçiş, Bitcoin fiyatının 72.000 dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu seviye, göstergenin son bir yıldır ayı bölgesinde kaldığı sürecin ardından ilk kez tekrar boğa sinyaline dönmesine denk geliyor. Son bir yılda IFP’nin sürekli düşüşte olması Bitcoin’in de benzer şekilde 108.000 dolardan 63.000 dolara kadar gerilemesine denk gelmişti.

Tarihsel Eğilimler ve Belirsizlikler

IFP’de görülen “golden cross”, 2016’dan bu yana her seferinde güçlü yükseliş dönemlerinin öncesinde ortaya çıktı. Sekiz yılı aşkın sürede farklı piyasa koşullarında aynı eğilimi göstermesi, bu verinin piyasa katılımcıları tarafından dikkatle izlenmesine neden oluyor.

Ancak tarihsel örnekler bazı uyarılara da işaret ediyor. Haziran 2016’daki yükseliş sinyalinden sonra 55 gün boyunca geçici bir düşüş yaşanmıştı. 2024 sonunda da benzer bir kısa süreli yanıltıcı hareket gözlemlendi. Bu nedenle, hareketli ortalamanın üzerindeki geçiş sinyal sayılırken, gerçek piyasa dönüşü için sonraki haftalardaki performans kritik önem taşıyor.

Geride kalan son bir yıllık ayı süreci, IFP tarihinde en uzun düşüş dönemlerinden biri olarak kayda geçti. Benzer şekilde uzun süren olumsuzluk dönemlerinin ardından gerçekleşen dönüşler, piyasada daha güçlü fiyat hareketlerine zemin hazırlayabiliyor çünkü dengesiz pozisyonlar daha büyük bir dönüş ivmesi gerektiriyor.

Teknik Direnç ve Piyasanın Sınavı

Teknik açıdan bakıldığında, Bitcoin için ilk önemli direnç, 79.000 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu seviye, ocak ayındaki yükselişi sınırlandıran, fiyatın 80.000’den 98.000 dolara kadar tırmanıp yeniden düştüğü aralık olarak öne çıkıyor. Bitcoin fiyatı yeniden bu bölgeye yaklaşırsa, mevcut yükseliş sinyalinin güçlü talebe mi işaret ettiği, yoksa kısa süreli bir hareket olduğu daha net anlaşılacak.

Uzun vadeli yatırımcıların 2025 Temmuz’undan bu yana ilk kez bu fiyatlardan yeniden birikime başlaması da dikkat çekiyor. Farklı zincir üstü göstergelerin de aynı fiyat bandında benzer sonuç vermesi piyasa gözlemcilerinin yakın takibinde tutuluyor.