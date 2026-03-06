Bitcoin 70.000 Doları Kaybetti, 6 Mart Kripto Para Düşüşü

Hafta sonuna girerken Bitconi’in 70 bin dolar eşiğini koruması önemliydi ancak kilit bölgenin altına indi. Bu hareket özellikle altcoinler için iyi bir hafta sonuna işaret etmiyor. Petrol fiyatındaki artış küresel enflasyonu besliyor ve taraflar süreci diledikleri kadar uzatabilecek askeri güçleri olduğunu savunuyor. Peki son durum ne? Fed üyesi Waller yazı hazırlandığı sırada güncel durum için neler söylüyor?

Kripto Para Düşüşü

10 yıllık Hazine tahvili faizi 3 baz puan artarak %4,17’ye yükseldi ve Nisan ayından bu yana en büyük haftalık artışını kaydetmeye doğru ilerliyor. S&P 500 vadeli işlemleri %0,5 geriledi. 5 Mart akşamında ABD’nin NVIDIA ve AMD için yapay zeka çip lisans rejimi yayınlayacağını açıklaması da risk piyasalarını olumsuz etkiledi.

Avrupa borsaları Nisan ayından bu yana en kötü haftalık düşüşünü yaşadı. Stoxx Europe 600 %0,8 değer kaybetti ve haftalık düşüşü %5,4’e ulaştı. Yatırımcılar, BoE’nin 2026’da faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerini azalttı. Avrupa’da enerji fiyatları katlanarak artarken enflasyonun da hızla yükselme irski yatırımcıları temkinli olmaya itiyor. Para piyasaları da ECB’nin bu yıl borçlanma faizlerini artıracağını tamamen fiyatlıyor, bu da bir hafta önce indirim daha olası göründüğü için büyük bir tezat içeriyor.

70.300 dolar 75 bin doların kazanılması için önemli bir eşik. Ancak bunun altında kapanışlar başladığından BTC hafta sonunda 68.500 dolara gerileyebilir. Olası hızlı satışlarda hedef 66 ve 63 bin dolar aralığı olacak. Böylece son zirveyi de açığa satış fırsatı olarak görenlerin bir kez daha haklı çıktığını göreceğiz.

İran Cumhurbaşkanı Pezeshkian bugün bazı ülkelerin arabuluculuk çabası başlattığını ancak ülkelerinin itibarını korumak için tereddütsüz hareket edeceklerini söyledi.

Katar Enerji Bakanı, ham petrol fiyatlarının iki ila üç hafta içinde varil başına 150 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Bu senaryo 2026 enflasyon görünümünü önemli ölçüde etkiler.

Fed Açıklamaları

Ocak istihdam raporunun aşağı yönlü revize edileceğine inanan Waller savaşın enflasyon üzerinde uzun vadeli etkisi hakkında da önemli şeyler söyledi. Waller’in açıklamaları özetle şöyle;

“Eğer enerji fiyatları birkaç hafta veya birkaç ay içinde düzelirse, bu Fed için sorun oluşturabilir. Daha uzun sürerse daha geniş etkileri olur. 70’lerin enerji şokları dalgalar halinde geldi ve fiyatlar bir daha asla düşmedi. Ocak ayı istihdam rakamlarının aşağı yönlü revize edileceğinden neredeyse eminim. Ocak ayında istihdam artışı yoğunlaşmıştı ve bu, ekonominin genel olarak iyi gittiği konusunda rahatlık vermedi. İstikrarlı istihdam rakamları, Fed’in beklemede kalabileceğini gösterir. Soru, istihdam rakamları iyi değilse Fed’in neden beklemede kalacağıdır. Mart toplantısının, gelecek verilere bağlı olarak her iki yönde de sonuçlanabileceğini düşünüyorum. Hala tüm gümrük vergisi riskinin aşağı yönlü olduğu görüşündeyim. Şu anda gümrük vergisi fiyat riskinin çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Yaklaşan yüksek PCE ve sağlam istihdam raporu, Fed’in beklemesi gerektiğini işaret edecektir.”