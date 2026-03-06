Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Bitcoin 70.000 Doları Kaybetti, 6 Mart Kripto Para Düşüşü

Özet

  • S&P 500 vadeli işlemleri %0,5 geriledi. 5 Mart akşamında ABD’nin NVIDIA ve AMD için yapay zeka çip lisans rejimi yayınlayacağını açıklaması da risk piyasalarını olumsuz etkiledi.
  • BTC 70.300 doları kaybetti ve hafta sonuna girerken geri kazanması gerekiyor. Önümüzdeki 2 gün volatilite yüksek olacak.
  • Fed üyesi Waller Ocak istihdam raporunun abartılı geldiğini ve aşağı revize edileceğinden emin olduğunu söyledi. Mart ayında faizlerin sabit bırakılacağından emin değil.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Hafta sonuna girerken Bitconi’in 70 bin dolar eşiğini koruması önemliydi ancak kilit bölgenin altına indi. Bu hareket özellikle altcoinler için iyi bir hafta sonuna işaret etmiyor. Petrol fiyatındaki artış küresel enflasyonu besliyor ve taraflar süreci diledikleri kadar uzatabilecek askeri güçleri olduğunu savunuyor. Peki son durum ne? Fed üyesi Waller yazı hazırlandığı sırada güncel durum için neler söylüyor?

İçindekiler
1 Kripto Para Düşüşü
2 Fed Açıklamaları

Kripto Para Düşüşü

10 yıllık Hazine tahvili faizi 3 baz puan artarak %4,17’ye yükseldi ve Nisan ayından bu yana en büyük haftalık artışını kaydetmeye doğru ilerliyor. S&P 500 vadeli işlemleri %0,5 geriledi. 5 Mart akşamında ABD’nin NVIDIA ve AMD için yapay zeka çip lisans rejimi yayınlayacağını açıklaması da risk piyasalarını olumsuz etkiledi.

Avrupa borsaları Nisan ayından bu yana en kötü haftalık düşüşünü yaşadı. Stoxx Europe 600 %0,8 değer kaybetti ve haftalık düşüşü %5,4’e ulaştı. Yatırımcılar, BoE’nin 2026’da faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerini azalttı. Avrupa’da enerji fiyatları katlanarak artarken enflasyonun da hızla yükselme irski yatırımcıları temkinli olmaya itiyor. Para piyasaları da ECB’nin bu yıl borçlanma faizlerini artıracağını tamamen fiyatlıyor, bu da bir hafta önce indirim daha olası göründüğü için büyük bir tezat içeriyor.

70.300 dolar 75 bin doların kazanılması için önemli bir eşik. Ancak bunun altında kapanışlar başladığından BTC hafta sonunda 68.500 dolara gerileyebilir. Olası hızlı satışlarda hedef 66 ve 63 bin dolar aralığı olacak. Böylece son zirveyi de açığa satış fırsatı olarak görenlerin bir kez daha haklı çıktığını göreceğiz.

İran Cumhurbaşkanı Pezeshkian bugün bazı ülkelerin arabuluculuk çabası başlattığını ancak ülkelerinin itibarını korumak için tereddütsüz hareket edeceklerini söyledi.

Katar Enerji Bakanı, ham petrol fiyatlarının iki ila üç hafta içinde varil başına 150 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Bu senaryo 2026 enflasyon görünümünü önemli ölçüde etkiler.

Fed Açıklamaları

Ocak istihdam raporunun aşağı yönlü revize edileceğine inanan Waller savaşın enflasyon üzerinde uzun vadeli etkisi hakkında da önemli şeyler söyledi. Waller’in açıklamaları özetle şöyle;

“Eğer enerji fiyatları birkaç hafta veya birkaç ay içinde düzelirse, bu Fed için sorun oluşturabilir. Daha uzun sürerse daha geniş etkileri olur. 70’lerin enerji şokları dalgalar halinde geldi ve fiyatlar bir daha asla düşmedi.

Ocak ayı istihdam rakamlarının aşağı yönlü revize edileceğinden neredeyse eminim. Ocak ayında istihdam artışı yoğunlaşmıştı ve bu, ekonominin genel olarak iyi gittiği konusunda rahatlık vermedi.

İstikrarlı istihdam rakamları, Fed’in beklemede kalabileceğini gösterir. Soru, istihdam rakamları iyi değilse Fed’in neden beklemede kalacağıdır. Mart toplantısının, gelecek verilere bağlı olarak her iki yönde de sonuçlanabileceğini düşünüyorum. Hala tüm gümrük vergisi riskinin aşağı yönlü olduğu görüşündeyim.

Şu anda gümrük vergisi fiyat riskinin çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Yaklaşan yüksek PCE ve sağlam istihdam raporu, Fed’in beklemesi gerektiğini işaret edecektir.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin Kısa Sürede Hızla Yükseldikten Sonra 70.000 Dolar Altına Geriledi

Bybit ve Tether, Golden Season ile Altın Destekli Ödüller Sunuyor

Altcoin Piyasası Durgun Seyrini Sürdürüyor, Bitcoin Hakimiyeti Korunuyor

ABD’de Spot Kripto ETF’lerinde 24 Saatte Yüklü Fon Çıkışı Yaşandı

ABD’de Kripto Para Düzenlemesinde Banka Etkisi ve Piyasa Fiyatları Tartışılıyor

Bitcoin’de Aktif Cüzdan Sayısı Zirvede, Borsalardaki BTC Miktarı Son 8 Yılın En Düşüğünde

Bitcoin ve Ethereum’da 2,6 Milyar Dolarlık Opsiyon Sona Eriyor: Fiyatlarda Dalgalanma Beklentisi Artıyor

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bybit ve Tether, Golden Season ile Altın Destekli Ödüller Sunuyor
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Kısa Sürede Hızla Yükseldikten Sonra 70.000 Dolar Altına Geriledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin Kısa Sürede Hızla Yükseldikten Sonra 70.000 Dolar Altına Geriledi
Kripto Para
Bybit ve Tether, Golden Season ile Altın Destekli Ödüller Sunuyor
Kripto Para
Ripple (XRP) İçin Binance Sinyali Geldi
RIPPLE (XRP)
Pulse Wallet’tan Ethereum Uygulama Katmanına Yönelik Yenilik Vurgusu
Ethereum (ETH)
Altcoin Piyasası Durgun Seyrini Sürdürüyor, Bitcoin Hakimiyeti Korunuyor
Kripto Para
Lost your password?