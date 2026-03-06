Bybit ve Tether, Golden Season ile Altın Destekli Ödüller Sunuyor

Kripto para borsası Bybit ile sabit coin ihraççısı Tether, stratejik iş birliklerini yeni bir programla genişletti. Golden Season adı verilen bu girişim, 1 milyon doların üzerinde altın destekli ödüllerle kripto yatırımcılarına yönelik fırsatlar içeriyor. Başlatılan programın, son dönemde artan piyasa dalgalanmaları ve temkinli yatırımcı tutumları ışığında istikrar sağlama ve getiri imkânları sunma hedefi öne çıkıyor.

Dijital Varlıklarda Altın Destekli Yeni Dönem

Golden Season kapsamında, Tether’in İsviçre’de depolanan fiziki altınla 1:1 desteklenen XAUT token’ı merkezde yer alıyor. Yatırımcılar, Bybit platformunda sınırlı süreli getiri havuzlarına katılabilecek ve portföylerini tokenlaştırılmış altın ile çeşitlendirebilecek. Son haftalarda bitcoin fiyatının gerilemesi ve piyasa duyarlılığının aşırı temkinli seyrettiği ortamda, kripto varlıklarda geleneksel güvenli liman unsurlarının öne çıkarılması amaçlanıyor.

Bybit’in eş CEO’su Helen Liu, platformların asıl sınavının boğa piyasasında değil, çalkantılı dönemlerde kullanıcılarına sundukları destekle ölçüldüğünü ifade etti. Programın kullanıcıları hem ödüllerle teşvik etmesi hem de gerçek varlıklara dayalı stabil ürünlerle daha sürdürülebilir getiri imkanları sunması hedefleniyor.

Helen Liu, kripto alanında istikrarlı varlıklara olan ilginin arttığını, yeni program ile kullanıcıların güvenli varlık çeşitlendirmesine erişimini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Klasik Finans ile Dijital Ekosistem Arasında Köprü

Bybit’in geliştirilen bu programı, geleneksel finansın güvenli liman aracı olan altını dijital platformlara entegre ediyor. Son bir yıl içerisinde altının, küresel enflasyon ve jeopolitik belirsizlik ortamında pek çok varlık grubundan daha iyi performans gösterdiği görülüyor. Bybit, tokenlaştırılmış altın yoluyla yatırımcılara stabil getiri imkanının yanı sıra, çeşitlendirme ve sorumlu yatırım kültürünü de desteklemeyi hedefliyor.

Açıklanan plana göre, bu ay boyunca istikrarlı coin ve gerçek varlık temalı yeni getiri ürünleri de kademeli olarak kullanıcıların erişimine sunulacak. Bybit, toplamda 10 milyon dolara kadar çeşitli sabit coin ve gerçek varlık bağlantılı getiri çözümleriyle portföy çeşitliliğini artırmaya hazırlanıyor.

CeDeFi ve Yeni Entegrasyonlar

Bybit ayrıca, Block Street’in Mantle üzerine taşınmasını destekleyerek $BSB token’ının zincir üstü işlemler ve likidite sağlama imkanlarını kullanıcılarına açtı. Spot piyasada erişilebilen bu token, Mantle’ın ölçeklenebilir ve yüksek performans sunan altyapısı ile bir arada çalışıyor. Böylece merkezi ve merkeziyetsiz finans dünyalarını birleştiren CeDeFi stratejileri için yeni bir entegrasyon sağlanıyor.

Bu adım, Bybit kullanıcılarının hem merkezi platformda hem de zincir üstünde daha etkin şekilde varlık ve likidite aktarımı yapmasına imkan tanıyor. Block Street’in birleşik tokenlaştırma yaklaşımı, farklı finansal araçların birlikte hareket etmesini kolaylaştırıyor.

Bybit kısa süre önce de Avrupa Ekonomik Alanı’nda USDC ve EURC odaklı düzenlenmiş stabil coin kampanyaları başlattı. Bu girişimle, düzenlemelere uyumlu ve şeffaf dijital varlık kullanımını yaygınlaştırma hedefi öne çıkıyor.