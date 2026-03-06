Ripple (XRP) İçin Binance Sinyali Geldi

Bugün kripto paralar için önemli bir gün ve hafta sonuna girerken gelecek haberler oldukça önemli. Geçtiğimiz hafta başlayan İran saldırıları kripto paralarda yükselişe sebep olsa da BTC 74 bin dolar üzerinde kalıcı olamadı ve 70 bin seviyesini kaybetmek üzere. Diğer yandan XRP Coin için Binance verileri önemli bir sinyal veriyor.

XRP Coin Sinyali

Şubat ayının başından bu yana, Ethereum hariç altcoinlerin piyasa değerini temsil eden TOTAL3 %12 artış yaşadı ve Mart ayı itibariyle BTC yükselişinin başlaması altcoinlerde umutları artırdı. Ancak geri dönüş sanıldığı kadar kolay olmayabilir.

Binance verilerine göre XRP Coin’de türev pozisyonu alan yatırımcılar %60 düşüşe rağmen açığa satış eğilimi gösteriyor. Piyasa konsensüsü genelde tek bir yöne ağırlık verdiğinde tarihsel veriler çoğunluğun şaşırtıldığını gösterir. Yani baskın short eğilimi aslında kısa vadeli yükseliş veya dipten dönüşün habercisi olabilir. Ancak bu senaryo ancak BTC 70 bin doları krorusa mümkün. BTC yazı hazırlandığı sırada maalesef 70 bin doları kaybetti ve satışların devamı halinde baskın eğilim haklı çıkabilir.

Darkfost takma isimli on-chain analist bununla ilgili şu uyarıyı yaptı;

“Tarihsel verilere bakıldığında, Binance’deki fonlama oranlarının aşırı negatif seviyelere ulaştığı dönemlerin ardından genellikle XRP’de kısa vadeli toparlanmalar veya düzeltici ralliler yaşanmıştır. Böyle bir yapı, kalıcı bir trend dönüşünü garanti etmez, ancak yine de cazip giriş noktaları belirlemek veya varlığa kademeli olarak maruz kalmak isteyen yatırımcılar için dikkate değer olumlu bir sinyal oluşturur.”

XRP Coin Fiyat Tahmini

Tam da yazı hazırlandığı sırada BTC 70 bin dolarlık eşiği kaybetti ve 24 saatlik dibini aşağı çekiyor. XRP Coin bu süreçte 1,47 dolara kadar ulaşsa da BTC genel yükselişin önüne set çektiğinden şimdilik hafta sonuna daha fazla kayıp riskiyle ilerliyoruz. 1,38 dolardan alıcı bulan XRP Coin 1,35 ve 1,33 doları kaybettiğinde sıradaki hedef 1,28 dolar tabanı olacak.

Eğer BTC aşırı ve hızlı düşüşler görmezse XRP Coin 1 dolara daha fazla yaklaşmayabilir. Ancak savaşın başlamasından bugüne ilk hafta sonu olduğundan önümüzdeki 2 gün boyunca büyük şeyler beklemek pek de kuruntu olarak isimlendirilmemeli.