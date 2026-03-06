Winvest — Bitcoin investment
RIPPLE (XRP)

Ripple (XRP) İçin Binance Sinyali Geldi

Özet

  • Binance verilerine göre XRP Coin’de türev pozisyonu alan yatırımcılar %60 düşüşe rağmen açığa satış eğilimi gösteriyor.
  • Baskın açığa satış eğilimi genelde ters tepki doğurur ve sıçrama beklenir. Ancak BTC yazı hazırlandığı sırada 70 bin doları kaybettiğinden hafta sonunda türev eğilimi haklı çıkabilir.
  • 1,38 dolardan alıcı bulan XRP Coin 1,35 ve 1,33 doları kaybettiğinde sıradaki hedef 1,28 dolar tabanı olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bugün kripto paralar için önemli bir gün ve hafta sonuna girerken gelecek haberler oldukça önemli. Geçtiğimiz hafta başlayan İran saldırıları kripto paralarda yükselişe sebep olsa da BTC 74 bin dolar üzerinde kalıcı olamadı ve 70 bin seviyesini kaybetmek üzere. Diğer yandan XRP Coin için Binance verileri önemli bir sinyal veriyor.

İçindekiler
1 XRP Coin Sinyali
2 XRP Coin Fiyat Tahmini

XRP Coin Sinyali

Şubat ayının başından bu yana, Ethereum hariç altcoinlerin piyasa değerini temsil eden TOTAL3 %12 artış yaşadı ve Mart ayı itibariyle BTC yükselişinin başlaması altcoinlerde umutları artırdı. Ancak geri dönüş sanıldığı kadar kolay olmayabilir.

Binance verilerine göre XRP Coin’de türev pozisyonu alan yatırımcılar %60 düşüşe rağmen açığa satış eğilimi gösteriyor. Piyasa konsensüsü genelde tek bir yöne ağırlık verdiğinde tarihsel veriler çoğunluğun şaşırtıldığını gösterir. Yani baskın short eğilimi aslında kısa vadeli yükseliş veya dipten dönüşün habercisi olabilir. Ancak bu senaryo ancak BTC 70 bin doları krorusa mümkün. BTC yazı hazırlandığı sırada maalesef 70 bin doları kaybetti ve satışların devamı halinde baskın eğilim haklı çıkabilir.

Darkfost takma isimli on-chain analist bununla ilgili şu uyarıyı yaptı;

“Tarihsel verilere bakıldığında, Binance’deki fonlama oranlarının aşırı negatif seviyelere ulaştığı dönemlerin ardından genellikle XRP’de kısa vadeli toparlanmalar veya düzeltici ralliler yaşanmıştır. Böyle bir yapı, kalıcı bir trend dönüşünü garanti etmez, ancak yine de cazip giriş noktaları belirlemek veya varlığa kademeli olarak maruz kalmak isteyen yatırımcılar için dikkate değer olumlu bir sinyal oluşturur.”

XRP Coin Fiyat Tahmini

Tam da yazı hazırlandığı sırada BTC 70 bin dolarlık eşiği kaybetti ve 24 saatlik dibini aşağı çekiyor. XRP Coin bu süreçte 1,47 dolara kadar ulaşsa da BTC genel yükselişin önüne set çektiğinden şimdilik hafta sonuna daha fazla kayıp riskiyle ilerliyoruz. 1,38 dolardan alıcı bulan XRP Coin 1,35 ve 1,33 doları kaybettiğinde sıradaki hedef 1,28 dolar tabanı olacak.

Eğer BTC aşırı ve hızlı düşüşler görmezse XRP Coin 1 dolara daha fazla yaklaşmayabilir. Ancak savaşın başlamasından bugüne ilk hafta sonu olduğundan önümüzdeki 2 gün boyunca büyük şeyler beklemek pek de kuruntu olarak isimlendirilmemeli.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP Fiyatında Kritik Eşiğe Yaklaşılırken Yeni Yükseliş Sinyalleri Takip Ediliyor

Kraken’ın Fed Erişimi Sonrası Ripple İçin Beklentiler Güçleniyor

Evernorth ile Armada II SPAC Anlaşması: XRP Hazinesinde Kamuya Açılan Yeni Model

Bitcoin Sonrası En Çok Konuşulan: Ripple Payments Büyüyor, XRP Likiditesi Düşüşte

Ripple (XRP) Fiyatı Cazip Bölgeye Geldi Mi? Son 4 Günün “En Geniş Özeti”

Bitcoin Ve Ethereum Sonrası Brezilya’da XRP İşlem Hacmi Resmi Kayda Girdi

Bitcoin Ve Kripto Piyasasında Ripple Prime’ın NSCC Entegrasyonu Öne Çıkıyor

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Pulse Wallet’tan Ethereum Uygulama Katmanına Yönelik Yenilik Vurgusu
Bir Sonraki Yazı Bybit ve Tether, Golden Season ile Altın Destekli Ödüller Sunuyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin Kısa Sürede Hızla Yükseldikten Sonra 70.000 Dolar Altına Geriledi
Kripto Para
Bitcoin 70.000 Doları Kaybetti, 6 Mart Kripto Para Düşüşü
Kripto Para
Bybit ve Tether, Golden Season ile Altın Destekli Ödüller Sunuyor
Kripto Para
Pulse Wallet’tan Ethereum Uygulama Katmanına Yönelik Yenilik Vurgusu
Ethereum (ETH)
Altcoin Piyasası Durgun Seyrini Sürdürüyor, Bitcoin Hakimiyeti Korunuyor
Kripto Para
Lost your password?