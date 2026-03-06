Pulse Wallet’tan Ethereum Uygulama Katmanına Yönelik Yenilik Vurgusu

Pulse Wallet, Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin’in son dönemdeki açıklamalarına atıf yaparak, ağda daha kapsamlı deneyler yapılmasının önünü açmak gerektiğini belirtti. Firmanın vurguladığı konu, Ethereum’un temel ilkelerinin korunmasının, uygulama katmanında radikal yenilikler geliştirilmesi için elzem olduğu yönünde oldu. Pulse Wallet, bu ilkelerin ancak protokol aşamasında güvence altına alınmasıyla, geliştiricilerin temel yapı bozulmadan yeni çözümler üzerinde çalışabileceğini aktardı.

Ethereum’un Temel Değerleri ve Uygulama Katmanında Yenilik

Şirket, censorship resistance (sansüre dayanıklılık), açık kaynak, gizlilik ve güvenlik ilkelerinin Ethereum ekosistemi için vazgeçilmez değerler oldugunu yineledi. Pulse Wallet tarafından yapılan açıklamada, kripto alandaki büyük sıçramaların genellikle mevcut uygulamalarda köklü değişikliklere gidildiğinde ortaya çıktığı belirtildi. Kademeli güncellemelerin ise önemli atılımlar yaratmadığına dikkat çekildi.

Aynı açıklamaya göre, güçlü bir altyapının varlığı, geliştiricilere test etme özgürlüğü sağlıyor. Temel katman istikrarlı ve öngörülebilir kaldığında, blockchain üzerinde hem mahremiyete odaklanan yeni mimariler hem de alternatif finansal modellerin cesurca denenebileceği ifade edildi.

Vitalik Buterin’den Yeni Dönem Çıkışı

Vitalik Buterin, Ethereum topluluğuna yönelik son mesajlarında daha açık ve deneysel bir yaklaşımı teşvik etti. Buterin’e göre uygulama katmanında kökten farklılaşmaya gidilse bile, Ethereum’un temel garantilerinde taviz verilmemesi gerekiyor. Bu ilkelerin uzun vadede ağın güvenine zemin oluşturduğu vurgulandı.

Buterin’in dikkat çektiği bir diğer başlık, ağın geleceğinde yapay zekâ uygulamalarının rolü oldu. Yapay zekânın, kullanıcıların kripto sistemleriyle etkileşimini yeniden şekillendirebileceği ifade edildi. Ayrıca, ağ üzerindeki planlı state tree yükseltmelerinde Poseidon hash fonksiyonuna duyulan ihtiyaca işaret etti ve bu fonksiyonun terk edilmesinin prover verimliliğini azaltacağını belirtti.

Buterin’in değindiği başka bir önemli konu da gizlilik oldu. Mahremiyetin birinci sınıf bir özellik olarak ele alınması, Ethereum üzerinde mevcut uygulama yığınının tamamen farklılaşmasına neden olabileceği şeklinde yorumlandı.

DeFi Alanında Dönüşüm Potansiyeli

Merkeziyetsiz finans için de mevcut yapıların kökten gözden geçirilmesi gerektiği görüşü öne çıktı. Vitalik Buterin, önümüzdeki dönemde birçok DeFi sisteminin, merkeziyetsiz oracle ağları destekli evrensel vadeli işlem piyasalarına evrilebileceğini öne sürdü.

Pulse Wallet’ın açıklamaları ile Buterin’in değerlendirmeleri, Ethereum ekosisteminin, hem temelde istikrarı koruyarak hem de üst katmanda yeni denemelere imkan tanıyarak değişime açık olduğuna işaret etti.

Sansüre direnç, açık kaynak, gizlilik ve güvenlik gibi temel değerlere tavizsiz şekilde sahip çıkılması ve uygulama katmanında cesur adımlar atılması gerektiği Pulse Wallet tarafından savunuldu.