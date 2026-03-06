Altcoin Piyasası Durgun Seyrini Sürdürüyor, Bitcoin Hakimiyeti Korunuyor

Kripto para piyasasında son dönemde Bitcoin’in öne çıktığı dönemde altcoin’lerde hareketlilik bekleyenler istedikleri ivmeyi göremiyor. Matrixport’un yayımladığı yeni analiz, altcoin toplam piyasa değerinin yaklaşık beş yıldır 90 günlük hareketli ortalamasının etrafında dalgalanmaya devam ettiğini ve piyasada beklenen yukarı yönlü kopuş sinyaline rastlanmadığını ortaya koydu.

Altcoinlerde Ortalama Etrafında Sıkışma Sürüyor

Altcoin piyasasının performansını inceleyen rapora göre, piyasa değeri 2021 ortasından 2026 başına kadar süren analiz döneminde genellikle kendi 90 günlük ortalamasına yakın kaldı. Kısa süreli sıçramaların ardından tekrar ortalama seviyeye çekilen piyasa, bu süreçte kalıcı yukarı ayrışmalara imza atamadı. Hareketli ortalamadan uzaklaşmanın çoğunlukla sıfıra yakın veya eksi bölgede kalması, altcoinlerin kalıcı bir ivme yakalayamadığını ve yükselişlerin kısa süreyle sınırlı kaldığını gösteriyor.

Talep Eksikliği ve Arz Baskısı Yükselişi Engelliyor

Rapor, mevcut zayıf dinamiğin temel nedenleri arasında bireysel yatırımcı ilgisinin geçmiş boğa döngülerine kıyasla oldukça düşük olmasını öne çıkarıyor. Ayrıca, erken aşama yatırımcıların coin tahsislerinin kademeli olarak serbest bırakılması ve projelerde devam eden kilit açmalar, piyasaya düzenli bir satış baskısı ekliyor. Yeni ilgi çekici kullanım alanlarının azlığı da altcoinlerin yeni alıcı çekmesini güçleştiriyor. Matrixport araştırma müdürü Markus Thielen, bireysel katılım artmadıkça veya küresel risk iştahında belirgin bir değişim yaşanmadıkça bu zayıf seyrin sürebileceğine dikkat çekiyor.

Küresel risk iştahında bir dönüş olmadığı ve bireysel yatırımcı ilgisi gözlenmediği sürece altcoinlerde yapısal baskının devam etmesi bekleniyor.

Son döneme dair bir diğer gösterge, sosyal medyada altcoinlere yönelik ilginin de azalmış olması. Santiment’in verilerine göre altcoinler hakkında yapılan çevrimiçi paylaşımlar iki yılın en düşük seviyesine indi. Google Trends üzerinde de ilgili aramaların minimum seviyeye yakın seyretmesi, kripto ekosisteminde odak noktasının büyük ölçüde Bitcoin’e kaydığını ortaya koyuyor. CoinMarketCap’in yayımladığı Altcoin Season Endeksi de hâlen 100 üzerinden 34 seviyesinde ve piyasada “Bitcoin sezonu”nun öne çıktığını işaret ediyor.

Tüm bu faktörler, yatırımcıların birikmiş talep ve beklentiye rağmen altcoinlerde güçlü bir yükseliş için gerekli momentumu henüz bulamadığını gösteriyor. Kesintisiz devam eden arz baskısı, alıcıların fiyatı yukarı taşımasına engel oluyor.

Öte yandan kripto para piyasalarında kimi durumlarda sosyal ve işlem hacminin zayıf kaldığı dönemler, ilerleyen süreçte volatilite artışına zemin hazırlayabiliyor. Matrixport önceki raporlarında da, bu tip sessiz dönemlerin özellikle altcoinlerde yeni hareketlerin başlangıcı olabileceğine işaret etmişti.

Matrixport analizine göre, piyasada olumlu havanın netleştiği ve aşağı yönlü riskin zayıflamaya başladığı belirtiliyor.

Kripto piyasasındaki genel görünüm Bitcoin’in ağırlığını artırmaya devam ettiğini, altcoinlerin ise henüz ciddi bir çıkış sinyali vermediğini ortaya koyuyor.