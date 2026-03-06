ABD’de Spot Kripto ETF’lerinde 24 Saatte Yüklü Fon Çıkışı Yaşandı

ABD’de işlem gören spot kripto para ETF’leri, 5 Mart 2026’da yaklaşık 329 milyon dolarlık toplam çıkış kaydetti. Bu hareket, bir önceki gün gerçekleşen 654 milyon dolarlık kuvvetli girişin hemen ardından geldi. Özellikle Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonları, günün dikkat çeken satışları arasında yer aldı.

Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde Dikkat Çeken İşlemler

Günlük hareketlere baktığımızda, Bitcoin odaklı ETF’lerde 3.140 BTC’ye denk gelen 227,90 milyon dolar borsalardan çıktı. BlackRock 1.220 BTC (88,70 milyon dolar) satarken, eş zamanlı olarak 14.252 Ethereum’u (30,30 milyon dolar) portföyüne ekledi. Fidelity 661 BTC (48 milyon dolar) ile birlikte, 54.093 Ethereum (115 milyon dolar) sattı ve bu hareket, aynı gün Ethereum tarafında kaydedilen en yüksek çıkış olarak öne çıktı. Grayscale 260 BTC (18,90 milyon dolar) satışı yaparken, 1.741 Ethereum (3,70 milyon dolar) alımı gerçekleştirdi. Bitwise ise 639 BTC (46,40 milyon dolar) ve 1.693 Ethereum (3,60 milyon dolar) satışıyla listenin devamında yer aldı.

Diğer Varlıklar ve Öne Çıkan ETF Davranışları

Ethereum spot ETF’lerinde kaydedilen çıkış, 42.757 ETH ile toplamda 90,90 milyon dolar oldu. Solana tabanlı fonlarda 66.072 SOL (6 milyon dolar); XRP ETF’lerinde ise yaklaşık 4,3 milyon XRP (6,15 milyon dolar) borsadan ayrıldı. Bu tabloda yalnızca Chainlink pozitif ayrıştı ve 208.090 LINK’e denk gelen 1,93 milyon dolarlık giriş ile günü tek olumlu varlık olarak tamamladı. Dogecoin, Litecoin, Avalanche ve Hedera tarafında ise herhangi bir giriş ya da çıkış gözlenmedi.

Fon sağlayıcılarının davranışı, manşet çıkış miktarından daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. BlackRock ve Grayscale aynı gün içinde hem Bitcoin satışı yapıp hem de Ethereum alımına yöneldi. Bu durum, kapsamlı portföy düzenlemeleri anlamına gelirken, panik satışlarından çok varlıkların dönüşümünü işaret ediyor. Fidelity tarafında ise hem Bitcoin hem de Ethereum satışı öne çıkıyor. Bu hamle, genel riskin aşağı çekilmesi şeklinde değerlendiriliyor.

Bir gün önce, yani 4 Mart’ta BlackRock tarafından 4.490 BTC (306,60 milyon dolar) ve 19.830 Ethereum (39,30 milyon dolar) alınmıştı. Bu iki günlük veri, şirketin kripto pazarındaki ağırlığını yeniden dengelediğine işaret ediyor. 5 Mart’ta yapılan satış ve alımlar, hızlı fiyat hareketlerine tepkiyle şekillenen aktif portföy yönetimine işaret ediyor.

Kısa Vadeli Ölçekte Kurumsal Rotasyonlar

İki gün üst üste yaşanan yüksek fon girişlerinin ardından gelen tek günlük çıkış, büyük fiyat hareketlerinden sonra, kurumsal yatırımcılar arasında olağan karşılanan pozisyon azaltmalarına örnek olarak öne çıkıyor. 5 Mart’ta yaşanan geri çekilmeyle birlikte son iki günlük toplam net giriş yaklaşık 325 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, piyasa trendlerinde anlık dalgalanmalara rağmen fon girişlerinin sürdüğünü gösteriyor.

Öte yandan, Chainlink’in pozitif fon girişi, kurumsal şirketler ile ödeme ve transfer uygulamaları için devam eden pilot projelerin yankısı olarak değerlendiriliyor. Özellikle, Chainlink’in Visa ve Avustralya merkez bankasının da dahil olduğu küresel ödeme denemeleriyle dikkat çektiği aktarılıyor. ETF portföylerine yansıyan bu hareketler, zincir üstü altyapıya yönelik ilginin güçlü olduğunu ortaya koyuyor.