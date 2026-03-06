Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

ABD’de Kripto Para Düzenlemesinde Banka Etkisi ve Piyasa Fiyatları Tartışılıyor

Özet

  • ABD’de kripto para düzenlemesi tartışılırken banka lobisinin etkisi yeniden gündeme geldi.
  • Marty Party fiyatların adil şekilde oluşmadığı ve düzenleyici belirsizliğin sürdürdüğü görüşünü dile getirdi.
  • Büyük bankalar ile kripto sektörü arasındaki rekabet regülasyon süreçlerinde gerginliği artırıyor.
Kripto paralara ilişkin ABD’deki düzenleme tartışmaları, geleneksel bankaların etkisini gündeme taşıdı. Piyasa yorumcusu Marty Party, mevcut piyasa yapısının eksikliği ve bankacılık sektörünün baskısının kripto varlıkların fiyatlamasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. ABD’de kripto piyasalarının merkeziyetsiz olarak çalıştığını ancak fiyatlamanın büyük ölçüde ABD doları üzerinden belirlendiğini belirtti.

İçindekiler
1 Bankaların Düzenleyiciler Üzerindeki Rolü
2 Piyasa Yapısı, Fiyatlama ve Rekabet Etkisi

Bankaların Düzenleyiciler Üzerindeki Rolü

Kripto paraların ABD finans sistemine entegrasyonu tartışılırken, büyük bankalar ve bankacılık birlikleri yeni regülasyon süreçlerinde daha aktif bir rol üstlenmeye başladı. Özellikle piyasa yapısına ve stabilcoin’lerin denetimine ilişkin düzenleme tasarılarında, bankacılık sektörünün görüşlerinin ağırlığını artırdığı görülüyor.

ABD’de eski başkan Donald Trump, yakın zamanda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bankacılık sektörünün dijital varlıklara yönelik yasal düzenlemeleri geciktirdiğini öne sürdü. Trump, Wall Street’in kripto endüstrisi ile uzlaşmaya varmasının yasal sürecin ilerlemesine katkı sağlayacağını savundu.

Piyasa Yapısı, Fiyatlama ve Rekabet Etkisi

Marty Party ise kripto piyasasında sağlıklı bir piyasa yapısı oluşmadan, fiyatların gerçek piyasayı yansıtmadığını aktardı. Fiyatların şeffaf ve verimli bir ortamda oluşmadığı, belirsiz yasal zeminin de dijital varlıkların adil fiyatlanmasına engel oluşturduğu ifade edildi.

Fiyatın şeffaf olmadığı ve piyasa yapısının bulunmadığı bir ortamda, piyasa işleyişinin tam anlamıyla mümkün olmadığı ifade edildi. Kriptonun merkeziyetsiz bir yapıda çalıştığı; ancak dolar fiyatlamasının bu merkeziyetsizliği yansıtamadığına dikkat çekildi. Düzenleyici adımlarla ortamın tamamen değişebileceği, bu nedenle yatırımcıların sabırlı olması gerektiği vurgulandı.

ABD’de finansal düzenleyici kurumlar arasında Federal Reserve, Para Birimi Denetleme Ofisi ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu öne çıkıyor. Bu kurumlar, bankaların dijital varlık altyapısı ile entegrasyonunu incelerken yeni servislere onay vermeden önce güvenlik ve uyum değerlendirmesi yapıyor.

Bankalar, getiri sağlayan stabilcoin’ler ve diğer dijital varlık tabanlı finans ürünlerinin mevduat sahiplerinin tercihlerini değiştirebileceğini ve bu durumun kredi hacmini ve finansal istikrarı etkileyebileceğini ileri sürüyor. Bankacılık sektörü, yeterli düzenleme olmadan genişlemenin risk yaratabileceği görüşünde.

Diğer yandan, kripto endüstrisinde blokzincir tabanlı finansal servislerle geleneksel bankalar arasında rekabetin arttığı gözlemleniyor. Kripto savunucuları, bankacılık sektörünün düzenlemeler aracılığıyla sektördeki yeniliği yavaşlatmaya çalıştığını dile getiriyor.

