Bitcoin’de Aktif Cüzdan Sayısı Zirvede, Borsalardaki BTC Miktarı Son 8 Yılın En Düşüğünde

Bitcoin ağında kayıtlı ve bakiyesi sıfır olmayan cüzdan sayısı, 58,45 milyon ile tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. Buna karşılık, borsaların elinde tutulan toplam Bitcoin miktarı 1,17 milyon BTC’ye gerileyerek Aralık 2017’den bu yana en düşük seviyeye indi. Her iki veri de ilk defa aynı dönemde bu kadar dikkat çekici bir düzeye ulaşmış durumda.

Cüzdan Sayısındaki Artış ve Ağ Katılımı

Geçerli cüzdan sayısındaki artış, son altı ayda yüzde 3 yükseldi ve 1,69 milyon yeni cüzdan eklendi. Bakiyesi sıfır olmayan cüzdan sayısı, Bitcoin ağında bireysel kullanıcı sayısının da rekor kırdığını gösteriyor. Bu sayı, hem 2021 hem de 2025’te yaşanan yükseliş dönemlerindeki zirvelerin de üzerinde. “Bakiyesi sıfır olmayan cüzdan”, bir kullanıcının cüzdan oluşturduğunu ve içerisine Bitcoin transfer ettiğini ifade ediyor; bu adresler halen kullanımdaki bakiyeleriyle birlikte ağda aktif biçimde yer alıyor.

Borsalardaki Bitcoin Azalıyor

Borsaların elinde bulunan 1,17 milyon BTC, satışa hazır durumda olan arzın azaldığını gösteriyor. Son olarak Aralık 2017’de borsalara bağlı cüzdanlarda bu düşük seviyede Bitcoin bulunuyordu. O dönemde Bitcoin yaklaşık 20 bin dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Bugünkü durum ise doğrudan bir fiyat işareti vermek yerine, arz tarafında yapısal bir değişimi ortaya koyuyor.

Arz ve Talepteki Paralele Hareket

Ağda daha fazla kişi aktif hale gelirken, borsalardaki BTC miktarının azalması hem talebin hem de bireysel ilgide güçlenmeye işaret ediyor. Kullanıcılar yeni cüzdanlar açarak Bitcoin’lerini kendilerine ait soğuk cüzdanlara taşıyor ve borsalarda tutmak yerine saklamayı tercih ediyor. Bu eğilim, hızla satışa açık Bitcoin miktarının azalmasına neden oluyor.

Santiment tarafından paylaşılan grafikte, son dönemdeki fiyat oynaklığına rağmen borsalardaki BTC miktarının azalmaya devam ettiği dikkat çekiyor. Özellikle şubat ayında Bitcoin değerinin aylık bazda yüzde 14,94 düştüğü bir süreçte de yatırımcıların borsalara akın etmediği, tersine çekilmelerin sürdüğü kaydediliyor.

Uzun Vadeli Eğilimler ve Son Gelişmeler

4 Mart’ta kaydedilen 28.700 BTC’lik net çıkış, bu geri çekilmenin bir parçası olarak öne çıktı. Günlük bazda bu tür hareketler kısa vadeli oynaklık olarak değerlendirilebilse de, borsalardaki toplam BTC arzında sekiz aydır süregelen düşüş dikkat çekiyor.

Cüzdan sayısının yüksek olması ve borsalardaki BTC miktarının düşük kalması, hem yükseliş hem de düşüş piyasalarında zaman zaman gözlenmişti. Bu göstergeler doğrudan fiyatlamaya işaret etmekten çok, Bitcoin’in benimsenmesine ve arzın hareketliliğine dair veri sunuyor.

Raporda, verilerin Bitcoin’in benimsenmesinin artmaya devam ettiğini ve mevcut durumda ağda daha fazla aktif bireysel katılımcı olduğunu gösterdiği vurgulanıyor.

Özetle, mevcut rakamlar yeni kullanıcıların artışını ve satışa hazır BTC miktarındaki düşüşü ön plana çıkarıyor. Bu durum, Bitcoin ekosisteminde katılımcı sayısının arttığı, anlık olarak piyasaya sürülebilecek BTC miktarının ise son yılların en düşük seviyelerinde olduğu bir tabloyu ortaya koyuyor.