Bitcoin ve Ethereum’da 2,6 Milyar Dolarlık Opsiyon Sona Eriyor: Fiyatlarda Dalgalanma Beklentisi Artıyor

Kripto para piyasalarında bugün, toplam 2,6 milyar dolarlık Bitcoin ve Ethereum opsiyon sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle hareketli saatler yaşanıyor. Bitcoin, önemli opsiyon vadelerinin yaklaşmasıyla 70.000 doların üzerinde işlem görüyor. Analistler, bu sözleşme bitişinin fiyat dalgalanmasını artırabileceğini ifade ediyor.

Bitcoin Opsiyonlarında Max Pain Seviyesi 69.000 Dolar

Bugünkü sona eren opsiyonların çoğu Bitcoin üzerine ve yaklaşık 2,2 milyar dolar büyüklüğünde. CoinGlass verileri, Bitcoin için max pain noktasını 69.000 dolar olarak gösteriyor. Max pain seviyesi, hem alım hem satım opsiyonu yazanların en az zarar ettiği fiyat anlamına geliyor ve fiyatın bu seviyeye çekilmesi pozisyon alanlar açısından kayıpları artırabiliyor.

Bu pozisyonların put/call oranı 1,7 seviyesinde ve bu, düşüş yönlü pozisyonların ağır bastığını gösteriyor. Yani sözleşmeleri elinde tutanların büyük çoğunluğu, fiyatta gerilemeyi tercih ediyor. Bununla birlikte, Deribit üzerindeki açık faiz seviyelerine bakıldığında 60.000 dolarda yoğun bir birikme olduğu görülüyor. Fiyat, opsiyon vadelerinin sona erdiği aralıkta 70.000 doların üzerinde kalmayı başarırsa, kısa pozisyon alanlar zorunlu olarak pozisyon kapatmak zorunda kalabilir ve bu da hızlı bir yükselişe neden olabilir.

GreeksLive tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde fiyatlarda artış görülse de, mevcut ivme yavaşladı. Bitcoin’in 75.000 dolar hedefini zorlayabilmesi için, opsiyon vadelerinin yarattığı baskıyı atlatması gerekecek” vurgulandı.

Ethereum Opsiyonlarında Denge Hakim: Max Pain 1.950 Dolar Seviyesinde

Bugünkü hareketlilik yalnızca Bitcoin ile sınırlı değil. Ethereum’da da yaklaşık 184.000 sözleşme sona eriyor ve bunların toplam büyüklüğü 380 milyon dolar civarında. Bu sözleşmelerde put/call oranı 0,85 seviyesinde bulunuyor, yani yatırımcılar arasında daha dengeli bir görünüm var ve az da olsa yükseliş beklentisi ön planda.

Ethereum’da max pain noktası ise 1.950 dolar olarak öne çıkıyor. Şu anda Ethereum fiyatı bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ediyor. Fiyatın bu seviyeye yaklaşması halinde, opsiyon ihtilafı spot piyasada ekstra satış baskısı yaratabilir. Ancak, fiyatın mevcut seviyelerinde kalması güçlü alıcı talebinin sürdüğüne işaret olarak değerlendiriliyor.

Ethereum ile ilgili olarak, piyasada son günlerde yol haritası ve güncellemelerle ilgili yapılan tartışmalar fiyat hareketlerine ek etkiler yaratıyor. Ancak bugünkü oynaklığın ana kaynağının vadeli işlemlerden kaynaklandığına dikkat çekiliyor.

Vadeler Fiyatlarda Yön Arayışını Derinleştiriyor

Yatırımcılar ve piyasa katılımcıları, bu vadelerin Bitcoin ve Ethereum’da kısa vadeli bir tepe noktasına mı yoksa yeni bir yükseliş hareketi için güç toplama dönemine mi işaret ettiğini yakından izliyor. GreeksLive verilerine göre, özellikle son 48 saatte Bitcoin tarafında alım opsiyonu satarak riskten korunmaya yönelik işlemler ağırlık kazandı.

Bazı piyasa gözlemcileri, yüksek put/call oranlarının genelde piyasada kısa pozisyon açanların yoğunlaştığını gösterdiğini ve bunun ters pozisyon kapatma hareketlerine yol açabildiğini aktarıyor. Son günlerde spot piyasada alıma olan talebin artmasının, fiyatın 69.000 dolarda tutulmasını zorlaştırabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Genel tabloya bakıldığında, opsiyon vadelerinin sona ermesiyle birlikte kısa süreli dalgalanmaların devam edebileceği, ancak işlem hacmindeki artışın fiyat hareketleri üzerinde etkili olmayı sürdüreceği izleniyor.