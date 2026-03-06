Altcoin Sezonu Hakkında Artık Kimse Konuşmuyor!

Kripto para piyasasında altcoinlere yönelik ilginin sert biçimde zayıflaması, son dönemin en belirgin eğilimlerinden biri haline geldi. Santiment verilerine göre sosyal medyada “altseason” ifadesinin haftalık kullanım miktarı en az son iki yılın en düşük seviyesine indi. Piyasa çevrelerinde bu düşüş, bireysel yatırımcı ilgisinin belirgin biçimde azaldığına ve spekülatif iştahın geri çekildiğine işaret eden bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

İlginin azalması geçmiş döngülerle karşılaştırılıyor

Piyasada “altseason” söylemi genellikle altcoinlerde güçlü yükseliş beklentisini temsil ediyor. Ancak geçmiş örneklerde bu söylemin sosyal medyada yoğun biçimde öne çıkması, çoğu zaman yerel zirvelerle aynı döneme denk geldi. Buna karşılık bu başlığın gündemden düştüğü dönemlerin ardından bazı altcoinlerde toparlanma görüldü. Özellikle Dogecoin fiyat hareketleriyle sosyal medya ilgisi arasındaki ilişki son iki yıllık tabloda dikkat çekici bulundu.

Santiment, kripto para piyasasına yönelik zincir üstü ve sosyal veri analizleri sunan bir araştırma platformu olarak biliniyor. Platform, yatırımcı davranışlarını sosyal medya eğilimleri, cüzdan hareketleri ve piyasa verileri üzerinden izliyor. Bu nedenle altcoin ilgisindeki düşüşe dair ortaya koyduğu veriler, kısa vadeli fiyat yönünden çok piyasa psikolojisini anlamak açısından önem taşıyor.

Altcoinlerde kayıplar derinleşti

Piyasadaki ilgisizliğin arkasında son aylarda yaşanan sert değer kayıpları bulunuyor. Ekim ayındaki düşüş dalgasından bu yana Dogecoin yaklaşık yüzde 75, Solana yüzde 60’ın üzerinde, Cardano ise yüzde 70’ten fazla geriledi. Altcoin piyasasında geniş çaplı zayıflama görülürken sermayenin önemli bölümünün Bitcoin ve stabilcoinlere yöneldiği aktarıldı.

Bu tablo, daha yüksek risk taşıyan varlıklara yönelik iştahın ciddi ölçüde daraldığını gösteriyor. Uzun süredir altcoin tutan yatırımcılar açısından mevcut geri çekilme, piyasadaki heyecanın büyük ölçüde sönmesine yol açtı. Düşük piyasa değerine sahip token’lara yeni para girişinin sınırlı kalması da bu eğilimi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Duyarlılık zayıf kalırken zincir üstü veriler ayrışıyor

Diğer göstergeler de piyasa yorgunluğunu doğrular nitelikte seyretti. Crypto Fear and Greed Index, şubat ve mart boyunca çoğunlukla “korku” ile “aşırı korku” aralığında kaldı. Coinbase Premium Index’in şubat ayı boyunca 40 günden fazla negatif bölgede bulunması ise yalnızca altcoinlerde değil, Bitcoin tarafında da ABD merkezli bireysel yatırımcı talebinin zayıf olduğunu ortaya koydu.

Arama eğilimleri de benzer bir tablo çizdi. “Best crypto to buy” gibi sorgular düşük seviyelerde kalırken, “bitcoin to zero” aramasının ayın ilk bölümünde ABD’de rekor düzeye ulaştığı belirtildi. Buna karşın zincir üstü tarafta daha farklı bir görünüm oluştu. 100 ve üzeri BTC tutan cüzdanların sayısı şubat sonuna doğru ilk kez 20 bine yaklaşarak büyük yatırımcıların geri çekilmeyi değerlendirdiğine işaret etti.

Bununla birlikte mevcut veriler, altcoinlerde yakın vadede kesin bir yükseliş başlayacağını göstermiyor. Küresel piyasalarda İran ile bağlantılı gerilimin baskı yarattığı bir dönemde, altcoinlerin güç kazanabilmesi için önce Bitcoin’de daha dengeli bir görünüm oluşması gerekiyor. Piyasadaki koşullar henüz tam anlamıyla bir altcoin sezonuna işaret etmese de, yatırımcı duyarlılığındaki aşırı zayıflık dikkatle izleniyor.