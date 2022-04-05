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ABD’den Kriptolarla İlgili Yeni Yasa: El Salvador Tehdit mi?

Kriptolarla ilgili ilk hamleyi yapmak isteyen ve dijital dolar çalışmaları yürüten Amerika, El Salvador'u hedef alan bir yasa tasarısı sunuyor.
13:40
5 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce kriptolar için kararname imzalamıştı. Bu kararname sonrasında birçok resmi kurum ve yetkili kişiler, yasaya tepki göstermeye başlamış ve güvenlik sorgulamaları başlatmıştı. Buna yeni bir tanesi daha eklendi. ABD’li Kongre Üyesi Norma J. Torres, diğer bir Kongre Üyesi Rick Crawford ile El Salvador’un Bitcoin’i (BTC) benimsenmesinin ABD’ye oluşturabilecek zararları için bir yasa yürürlüğe koymak istiyorlar.

Amerika’nın Güvenliği ve BTC

Çoğu ABD’li yetkili ve kurumlar, Bitcoin’in benimsenmesine yönelik olumlu yönlerden çok olumsuz taraflarını eleştirmeyi tercih ediyor. Torres, Orta Amerika’da bir ülke olan El Salvador’un Bitcoin’i benimsemesini bir kumar olarak nitelendiriyor. El Salvador ise, bağımsız bir demokrasi ve kendi kendini yönetme hakkına sahip bir ülke olarak Amerika kıtasında bulunuyor.

Torres, El Salvador’un kendi kendini yönetme hakkına saygı duyduklarını ancak ABD’nin finansal sisteminin bu riskten korunmak için bir planı olması gerektiğini savunuyor. ABD Dış İşleri Bakanlığı ise, El Salvador’un güvenlik, ekonomik istikrar ve demokratik yönetişim gibi alanlarda risk taşıdığını düşünüyor ve bir strateji geliştirmesi gerektiğini belirtiyor. Bakanlık, Bitcoin gibi kripto para birimlerinin popülaritesindeki artış ile düzenleme gerektiğini ve tüketici haklarının korunmasına dair önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

BTC Risk mi?

Her ne kadar ABD, dijital dolar, kriptoların kabulü ve kripto evreninde ilk adımı atan olma gibi misyonları kendine yüklese de öte yandan El Salvador’un Bitcoin’i yasal nakit olarak kabul etmesini eleştiriyor. Amerikalı çoğu yetkili, bunun risk taşıdığını düşünüyor.

Bunların yanı sıra IMF de daha önce El Salvador’un BTC hamlesi ile finansal istikrarını yitirdiğini ve tüketicilerin korunması adına bir tehdit oluşturduğunu söylemişti. Bununla beraber IMF, artık El Salvador’a borç vermeyeceğini de açıklamıştı. Diğer yandan El Salvador’da BTC’nin kabulü ile bu yılın başında 22 milyon dolar kadar kaybettiği düşünülüyor.

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