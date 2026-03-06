Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Bitcoin Kısa Sürede Hızla Yükseldikten Sonra 70.000 Dolar Altına Geriledi

Özet

  • Bitcoin, kısa sürede sert yükseliş sonrası 70.000 doların altına çekildi.
  • 70.000 dolar seviyesi hem teknik hem de psikolojik olarak yatırımcılar açısından kritik önemde.
  • Piyasa beklentileri ve ABD istihdam verisi, fiyat hareketlerinde belirleyici rol oynayabilir.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin, 6 Mart’ta gün içindeki işlemlerde 70.000 dolar seviyesinin altına indi ve 69.640 doları gördü. Bu sınır, sabah saatlerinde önemli bir destek olarak dikkat çekmişti. Son iki günde ise piyasada hızlı bir yükseliş yaşandı; kripto para, kısa sürede 63.600 dolardan 73.800 dolara kadar tırmandı.

İçindekiler
1 Hareketli Haftanın Grafikteki Özeti
2 70.000 Dolar Seviyesinin Önemi ve Piyasa Dinamikleri

Hareketli Haftanın Grafikteki Özeti

TradingView üzerinde iki saatlik grafiğe bakıldığında, Bitcoin’in son haftadaki dalgalı seyrini net bir şekilde izlemek mümkün. Bitcoin, döneme 86.000 dolar yakınlarında başlamış, ardından şubat ayının son haftasını kademeli bir düşüşle geçirmişti. 28 Şubat’ta 63.600 dolarla haftanın en düşük seviyesine ulaşılmış oldu.

Bu düşüşten sonra piyasada kısa pozisyondaki yatırımcıların sıkıştığı ve fiyatların hızla toparlandığı gözlendi. 26 Şubat’ta 69.200 doları gören kripto para, sonrasında tekrar bir gerileme yaşadı. Mart ayına yaklaşıldıkça, alıcıların daha yüksek seviyelerden devreye girdiği izleniyor. 4 Mart’ta gelen güçlü hacimli alımlarla Bitcoin, 65.800 dolardan 73.800 dolara kadar tırmandı. Bu hareketin ardından piyasada fazla bir düzeltme yaşanmadı, yükselişin ani olması dikkat çekti.

70.000 Dolar Seviyesinin Önemi ve Piyasa Dinamikleri

Fiyatlardaki bu hızlı artış, ardından düzeltme ihtimalini güçlendirdi. Sonraki süreçte Bitcoin, 73.800 dolardan gerilemeye başladı. Öncelikle 72.000 dolar, ardından 71.000 dolar son olarak 70.000 dolar seviyeleri kısa süreli destek oluşturdu. Her seferinde bu seviyeler aşağı yönlü kırıldı. Bu tür hızlı fiyat hareketlerinin sonrasında, teknik olarak güçlü bir tutunma çoğunlukla zorlaşıyor.

Öte yandan, 70.000 dolar seviyesinin psikolojik etkisinin ötesinde stratejik önemi bulunuyor. Opsiyon piyasalarında bu rakamın yoğunlaşması, kurumsal yatırımcıların zararı durdurma noktalarına denk gelmesi ve bireysel yatırımcılar için kritik bir psikolojik seviye olması, 70.000 dolar seviyesini daha da önemli hale getiriyor.

Bu seviye altında fiyatlanan Bitcoin için piyasa anlatımı hızla değişiyor. 69.644 dolara inen fiyat, 4 Mart’taki yükselişten bu yana ilk kez bu eşiğin altında kaldı. Ancak bunun kısa vadeli bir geri çekilme mi yoksa daha derin bir düzeltmenin öncüsü mü olacağı, aynı gün yayımlanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisine bağlı olarak şekillenebilir.

İstihdam verisinin güçlü gelmesi doların değer kazanmasına ve riskli varlıklar üzerinde baskı oluşmasına neden olabilir. Zayıf bir veri ise faiz indirim beklentilerini artırarak piyasada alıcıların tekrar devreye girmesine yol açabilir.

Alternatif olarak, duygu ve beklentileri ölçen Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin 18 puanda bulunması, piyasadaki genel havanın oldukça temkinli olduğuna işaret ediyor. Haftalık bazda Bitcoin’de yaklaşık yüzde 15’lik toparlanma görülse de, piyasalardaki ruh hali başlangıca yakın seviyede kalmış durumda.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
