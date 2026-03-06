Bitcoin ve Küresel Piyasalarda Denge Sağlanırken Tahvil Piyasası Risk Sinyali Veriyor

Bitcoin son günlerde yaşadığı dalgalanmanın ardından 70.000 doların üzerinde sabit kaldı. Hafta başındaki jeopolitik gerilimin yarattığı satış baskısına rağmen, özellikle kripto para ve hisse senedi piyasalarında toparlanma dikkat çekiyor. ABD’deki S&P 500 endeksi de son kayıplarının büyük bölümünü geri kazandı. Ancak tahvil piyasası, makroekonomik risklerin sürebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin ve Hisse Senetlerinde Eşgüdümlü Hareket

Bitcoin’in fiyatı haftanın sonunda yaklaşık 70.500 dolarda seyrediyor. Bu, haftalık bazda yüzde altı civarında bir yükselişe işaret ediyor. Hafta içinde kısa süreliğine 73.470 dolara çıkan lider kripto para, geçtiğimiz hafta sonu Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelere bağlı olarak 63.000 dolar seviyesine kadar gerilemişti.

Başlıca hisse senedi endekslerinde de benzer bir toparlanma meydana geldi. S&P 500 vadeli işlemlerinde görülen bu yükseliş, ABD’nin enerji taşıma koridorları üzerindeki güvenlik adımlarının ardından gerçekleşti. Son fiyat hareketleri, Bitcoin ile hisse senetleri arasındaki korelasyonun arttığını gösteriyor. Bitcoin tekrar 73.000 dolar seviyesini zorlasa da, S&P 500 ile fiyat hareketlerinin paralel olması, kripto paranın bağımsız bir güvenli liman olma özelliğine mesafeli yaklaşılmasına neden oluyor.

Tahvil Getirilerinde Yükseliş ve Makro Riskler

Tahvil piyasasında ise farklı bir tablo var. ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin faizi dört gün üst üste artarak yüzde 4,15 seviyesine çıktı. Tahvil fiyatlarının faizlerle ters yönde hareket ettiği biliniyor; son hamleler, yatırımcıların enflasyon riskine karşı daha yüksek getiri talep ettiğini gösteriyor.

İki yıllık tahvil faizi de yüzde 3,60 seviyesine kadar yükseldi. Genellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına hassas olan bu gösterge, riskli varlıklara olan iştahın azalmasına yol açabiliyor. Son dönemdeki tahvil getirilerindeki artış, kripto ve benzeri riskli varlıklardan çıkışları beraberinde getirebilir.

Michael Saylor, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Bitcoin’e olan talebin arza kıyasla yetersiz olduğunu ifade etti.

Fed’in bu yıl iki faiz indirimi yapacağına dair beklentiler, yaşanan jeopolitik gelişmeler başladığından bu yana önemli ölçüde azaldı. CME vadeli işlemler verilerine göre, yatırımcılar artık iki indirim ihtimalini yüzde 50’nin altında görüyor. Eğer 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,20’nin üzerine çıkarsa, Bitcoin’de satış baskısı artabilir. Buna karşılık, faizlerin 4,00 altında kalması riskli varlıklar için olumlu bir ortamın oluşmasına katkı sağlayacak.

Piyasaların Yakın Takip Ettiği Kritik Seviyeler

Yatırımcılar Bitcoin ve makro göstergelerde üç kritik eşiği izliyor. İlki, Bitcoin’in 74.000 doları aşması; bu, piyasada jeopolitik risklerin sindirildiği mesajı verir. İkincisi, 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,20 üzerine tırmanması; bu olursa, hisse ve kripto varlıklarda algoritmik satışlar hızlanabilir.

Üçüncü önemli eşik ise Bitcoin’in 63.000 dolar destek seviyesi. Eğer piyasadaki istikrar kaybolur ve bu seviyenin altına düşülürse, aşağı yönlü bir hareketin devamı gündeme gelebilir. Son günlerde altcoin ETF’lerine olan ilgi artsa da, enerji fiyatlarındaki şokların genel enflasyona etkisinin gecikmeli yansıyabileceği not ediliyor. Eğer bu etki güçlenirse Fed’in faizleri yüksek seviyede tutma gerekliliği gündemde kalabilir ve bu da kripto başta olmak üzere riskli varlıkların potansiyelini sınırlayabilir.