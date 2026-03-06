Son Dakika: ABD Verileri Açıklandı, Piyasalarda 6 Mart Hareketliliği

Fed’in Mart faiz kararı büyük ölçüde Ocak istihdam raporuyla şekillenmişti. Ancak istihdam sürekli toparlanıyorken enflasyonun yapışkan kalması Fed’in Temmuz ayından önce faiz indirimi yapmayacağı yeni senaryoyu doğurdu. Hele ki İran saldırıları petrol fiyatını dolayısıyla enflasyonu böylesine körüklerken. Peki bugünkü istihdam rakamları bize ne söylüyor?
ABD Verileri Son Dakika
Fed’den Waller bugünkü açıklamasında Ocak istihdam rakamlarının büyük ihtimalle aşağı revize edileceğinden bahsetmişti. Bu son açıklama da bugünkü rakamların önemini artırdı çünkü büyük bir revize görmemiz fiyatlanan 2026 Fed faiz projeksiyonunun revize olması dolayısıyla kripto paraların yükselmesi anlamına gelecekti. Hızlıca açıklanan rakamlara göz atalım.
- ABD İşsizlik Oranı Açıklanan: %4,4 (Beklenti ve Önceki: %4,3)
- ABD Tarım Dışı İstihdam Açıklanan: -92K (Beklenti: 55K Önceki: 130K)
- Ortalama Yıllık Kazançlar Açıklanan: %3,8 (Beklenti ve Önceki: %3,7)
Rapor kripto paraların oldukça lehine geldi. 2 aydır istihdam toparlanırken enflasyonun yapışkan görünüm çizmesi 2026 yılındaki faiz indirimlerini riske atıyordu. Bugünkü rakamlar Fed’in yeniden istihdam risklerini umursamasını zorunlu kılacaktır. Ayrıca Şubat ayı 2 aylık net revizyon 69K geldi yani Waller haklı çıktı.