MEXC, Binance ve Bybit, 2025 Kripto Borsa Endeksinde İlk Sıralara Yerleşti

Kripto analiz şirketi CryptoQuant tarafından yayımlanan 2025 Borsa Endeksi’ne göre, MEXC, Binance ve Bybit bu yılın en iyi merkezi kripto borsaları arasında yer aldı. Endeks; işlem hacmi, borsa rezervleri, rezerv ispatı şeffaflığı, spot ve türev işlemler dengesi, hacim artışı ve rezerv büyümesi gibi altı eşit kriterle borsaların güvenilirliği ve piyasa konumu üzerine yoğunlaşıyor.

En Yüksek Puanı MEXC Aldı

Raporda, MEXC’nin hem spot hem de türev piyasalarındaki hızlı büyümesiyle 2025 listesinde birinci sıraya yerleştiği aktarıldı. Yıllık bazda spot ve vadeli işlemlerde neredeyse yüzde 90 hacim artışına ulaşan MEXC, böylece merkezi borsa ekosisteminde rakiplerine karşı güç kazanmış görünüyor. MEXC ayrıca Şubat ayında yayımladığı rezerv ispatı raporuyla, sahip olduğu Bitcoin rezervinde kayda değer bir yükseliş olduğunu açıkladı. Şirket, bu hamleyle kullanıcı varlıklarının korunmasına ve şeffaflık standartlarına verdiği önemi vurguladı.

Binance ve Bybit Listede Üst Sıralarda

Binance, özellikle küresel bazdaki işlem hacmi ve yüksek borsa rezervleri sayesinde ikinci sırada yer aldı. Raporda, Binance’in büyüme ile şeffaflık alanlarında lider olmasa da hala piyasa hakimiyeti ve likidite açısından belirleyici olduğu vurgulandı. Binance son olarak COS, DEGO, FORTH, FUN, HOOK, LRC, MBOX, OXT ve WIF için Monitoring Tag eklediğini, FLOW için ise bu etiketi kaldırdığını duyurdu. Monitoring Tag taşıyan tokenler daha sıkı bir şekilde değerlendiriliyor ve belirlenen kriterler karşılanmazsa listeden çıkarılabiliyor.

Bybit ise büyük ölçüde derin türev piyasası likiditesi ve görece güçlü şeffaflık uygulamalarıyla üçüncü sırada kendine yer buldu. Şirketin rezerv ispatı raporları ve pazar genişlemesi sıralamadaki konumunu destekledi.

Orta Ölçekli Borsalarda Öne Çıkanlar

En yüksek puanları alan üç borsanın ardından Gate.io, Bitget ve KuCoin gibi orta ölçekli platformlar da 2025’teki büyümeleriyle dikkat çekti. Bu borsalar yüksek işlem hacmi artışı ve artırılan rezerv şeffaflığı sayesinde endekste üst sıralarda yer aldı.

Rapora göre, merkezi borsalardaki toplam işlem hacmindeki genişleme esas olarak türev piyasalarında, özellikle de vadeli işlemlerde yaşandı. MEXC, Binance ve Gate yatırımcı ilgisini en çok çeken platformlar olurken, yıl içinde bu üç borsa işlem hacmini birkaç trilyon dolar artırdı.

CryptoQuant tarafından yayımlanan 2025 Borsa Endeksi’nde, likidite, şeffaflık ve rezerv güvencesi gibi faktörlere giderek daha fazla ağırlık verildiği ifade edildi. Bu yaklaşım, yatırımcıların borsaları daha sağlıklı karşılaştırabilmesine olanak tanımayı hedefliyor.