SEC’nin Seçenekler Piyasası Reformu, Bitcoin ETF’lerinde Volatiliteyi Nasıl Etkileyebilir?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 16 Nisan’da borsada işlem gören opsiyon piyasasının yapısı üzerine kamuoyuna açık bir toplantı düzenleyecek. Toplantıda teklif odaklı rekabet, müşteri deneyimi ve piyasa büyümesi gibi başlıklar ele alınacak. Bu gündem, kripto varlıkların düzenlenmiş ve merkezi takasa tabi ürünler aracılığıyla piyasalara entegre olduğu döneme denk geliyor.

Piyasa Yapısı Tartışmalarının Bitcoin ETF’lerine Etkisi

SEC’nin 5 Mart’ta yaptığı duyuru ile piyasalar, toplantı için 42 gün hazırlık süresi buldu. Kurumun mevcut ve geçmişte görev yapmış üyelerinden Hester Peirce, perakende yatırımcıların opsiyon işlem hacmindeki artışına dikkat çekerek, başarıyı kutlarken daha fazla değerlendirmeye açık kapı bıraktı. Bitcoin ETF opsiyonlarının, klasik hisse senedi türevleriyle aynı altyapıyı kullanarak piyasa yapıcı ve takas kurumlarının işleyişine dahil olduğu belirtiliyor.

Özellikle BlackRock’ın yönettiği IBIT, 1,36 milyar adet hisseye karşılık 56,8 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. 2024 Kasım’ında başlayan IBIT opsiyonlarında, altı ay içinde sözleşme limiti 250.000’den 1.000.000 adede yükseldi. Bu milyon kontrat, IBIT’deki toplam hisselerin yaklaşık %7,5’ini temsil ediyor ve bir günde işlem gören ortalama miktarın büyük bölümünü oluşturuyor.

Opsiyon Piyasasında Hızlı Büyüme ve Olası Senaryolar

Teklif-piyasası tabanlı işleyişte, küçük kural değişiklikleri bile kaldıraç maliyetini ve piyasa volatilitesini doğrudan etkileyebiliyor. Spesifik olarak IBIT opsiyonlarında dörtte birlik bir sözleşme limiti ve 0,40 delta, piyasa yapıcılar için günlük işlemlerin %12’si kadar hisse hedge talebi doğurabiliyor. Bu oran özellikle hızlı fiyat hareketleri ve vade bitimleri sırasında önemli hale geliyor.

Diğer tarafta, Nasdaq ve Cboe gibi kurumların başvurularıyla birçok Bitcoin ve Ethereum ETF’inin opsiyonları piyasaya giriyor. The Options Clearing Corporation ise bu tür kripto bağlantılı ürünlerin takasını geleneksel altyapı ile gerçekleştiriyor. 2026 Şubat ayında ise ETF opsiyon hacmi yıllık bazda %35,4 artışla 528,9 milyon sözleşmeye çıktı.

Piyasa Yapısı Reformunda Üç Temel Senaryo

Opsiyonlar için yapılacak değişiklikler üç farklı sonucu gündeme getirebilir. Birincisi, rekabete öncelik veren bir düzenleme olur ve spread’ler daralırsa, opsiyonlara giriş daha ucuz hale gelir ve işlem hacimleri artar. Bu durumda spot Bitcoin fiyatı da opsiyon piyasasındaki takas akışları üzerinden dolaylı olarak etkilenebilir. İkinci senaryo, SEC’nin perakende korumasına ağırlık verdiği bir yaklaşımda, büyüme daha yavaş gerçekleşir ve kaldıraç maliyetleri yüksek kalır. Üçüncü ihtimalde ise köklü bir politika değişikliği olmadan, piyasadaki tüm ürünlerin çeşitliliği ve kurumsal katılımı artar, spot ile ETF/opsiyon arasındaki ilişki daha görünür hale gelir.

Bu üç senaryoda da, IBIT ve türevi ürünlerin volatilitesi ve fiyat oluşum dinamikleri geçmişe göre daha fazla klasik hisse türevlerine yaklaşabilir. Özellikle vade sonlarına yaklaşırken görülen fiyat hareketleri, piyasa yapıcıların hedge talepleriyle beraber fiyatın önemli seviyelere “çekilme” eğilimi gösterebilir.

Neler Takip Edilmeli?

Toplantı sonucunda anında yeni kurallar çıkmayacak; ancak IBIT gibi ürünlerde opsiyon hacmi, açık pozisyon miktarı ve spread oranları yakından izlenmeli. Spread’lerdeki daralma ve hacimde hızlanma, rekabetçi bir ortam beklentisine işaret edebilir. Ayrıca implied volatility ve skew gibi göstergeler, yatırımcıların ne yönde pozisyon aldığına dair ipucu sağlayabilir.

Opsiyon piyasası yapılandırmaları, Bitcoin fiyat hareketlerinin giderek geleneksel finans piyasalarında olduğu gibi türev araçlar üzerinden şekillenmesine kapı aralıyor. Bu altyapısal dönüşüm, artık yalnızca teknoloji meraklılarının değil, kurumsal yatırım camiasının da dikkatle izlediği bir gündem haline geliyor.