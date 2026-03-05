Sadece Yüzde 8 Kaldı, Kripto Paralarda Sihirli Oran Bu

Büyük dipler oluştuktan sonra Bitcoin uzun süre geri dönmemek üzere bu seviyeden uzaklaşır. Örneğin 2022 sonundaki çöküşte her yükselişe yeni düşüş için ayıların güç kazanma süreci olarak bakılıyordu. Sonunda BTC 20 bin doları aşarken şüpheyle bakanlar 120 doların aşıldığını gördü. Peki bu dibin geldiğini anlamak mümkün mü? Tarihsel veriler bazı işaretler sunabilir.

Kripto Para Dibine %8

Uzun vadeli yatırımcıların zararı sabırlı yatırımcıların ne kadar acıya dayanıklı olduğunu gösterir. Tarihsel verilere göre uzun vadeli yatırımcıların %40-50’si zarar ettiğinde genelde büyük dipler oluşmuş olur. On-Chain Mind hesabı aşağıdaki grafiği paylaşarak 2015, 2019 ve 2020 diplerindeki sinyale işaret ederek bunu teyit etti.

Her döngü bir öncekine göre zarardakilerin oranı %5 oranında geriler. 2015’te yatırımcıların yarısı zarardayken dip gelmişti. 2019 yılında %45 ve 2022’de %40. Fiyatın göreceliliği bu oranın doğal olarak döngüden döngüye azalmasına neden oluyor çünkü daha yüksek dipler daha az uzun vadeli yatırımcıya acı çektirebilecek kadar “derin” olabiliyor.

O halde bu döngüde hedefimiz %35 olmalı. Hali hazırda zarardaki yatırımcı oranı %27 olduğundan uzun vadeli yatırımcıların %8’i daha zarar yazdığında bu dip sinyali çalışmış olacak. İlginç ayrıntı şu ki fiyat sabit kalsa bile bu metrik yükselebilir, çünkü yatırım sahipleri zamanla uzun vadeli statüye geçerler.

Trump, İran ve Kripto

Trump yazı hazırlandığı sırada kritik İran açıklamalarından birini daha yapmaya başladı. En az on-chain veriler kadar bu açıklamalar önemli çünkü savaşın seyri grafiklerin de yönünü belirleyecek. Trump yine anlaşma için İran’ın istekli olduğundan bahsediyor.

“ABD, İran’ı programdan önde vurmaya devam ediyor. İran donanması yok oldu. İran’ın uçaksavar silahları yok oldu. İran’ın haberleşme araçları ve uçakları yok oldu. İran arayıp anlaşma yapmanın yolunu soruyor. İran biraz geç kalıyor. Petrol fiyatları büyük ölçüde istikrar kazanmış görünüyor. Petrol üzerindeki baskıyı azaltmak için yeni önlemler alınması an meselesi. İran ordusuna silahlarını bırakma çağrısı yapıyorum. Dünyanın dört bir yanındaki İranlı diplomatları sığınma talebinde bulunmaya çağırıyoruz.”

ABD Temsilciler Meclisi, İran’a yönelik saldırıları durdurma kararını 219’a 212 oyla reddetti.