Bitcoin’de Toparlanma Sinyalleri Güçleniyor: On-Chain Veriler Ne Anlatıyor?

Bitcoin, son dönemde yaklaşık 73.000 dolar seviyesine yükselerek bir ayın en yüksek değerini gördü. KriptoQuant tarafından yayımlanan son raporda, bu yükselişin temel nedeninin zincir üzerindeki arz ve talep dengesindeki olumlu gelişmeler olduğu ifade ediliyor. Ancak, analize göre bu iyileşme henüz uzun vadeli bir boğa piyasasının ayak sesleri olarak değerlendirilmemeli.

Talepteki Toparlanma Ne Durumda?

CryptoQuant’ın “Bitcoin Apparent Demand” metriği, piyasadaki yeni arz ile uzun vadeli alımlar arasındaki dengeyi ölçüyor. 2026 başında gösterge, spot piyasadaki talepte 136.000 BTC civarında ciddi bir daralma olduğunu ortaya koymuştu. Son verilere göre bu fark 25.000 BTC seviyesine geriledi. Talepteki daralmanın önemli ölçüde azaldığı ve bu değişimin Şubat başından itibaren Bitcoin’in fiyat tabanını güçlendirdiği gözlemleniyor. Yine de talep göstergesi hâlen negatif bölgede bulunuyor. Yani, talebin önemli derecede toparlanması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilse de pozitif bölgeye geçmemiş olması, bu yükselişi kalıcı bir eğilim olarak görmeyi zorlaştırıyor.

ABD spot piyasasında da toparlanma işaretleri dikkat çekiyor. Özellikle Coinbase Premium Endeksi, Şubat başındaki eksi seviyelerden Ekim 2025’ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı. ABD’li yatırımcılardan gelen yeni alım ilgisinin, 4 Mart’ta yaşanan alım hacmi artışıyla örtüştüğü raporda yer alıyor.

Selling Baskısı Zayıflıyor

Piyasadaki satış yönlü baskının da azaldığı birkaç farklı göstergeyle ortaya konuyor. Trader’ların gerçekleşmemiş zararlarının Temmuz 2022’den bu yana en yüksek seviyede olduğu paylaşılmış durumda. Tarihsel olarak bu koşul, yatırımcıların zararı realize ederek satış yapma motivasyonunu azaltıyor. Piyasa koşulları yeni talep oluşmasa bile mevcut satış baskısının azalmasına yol açıyor.

Uzun vadeli yatırımcıların satış temposu ise belirgin şekilde yavaşladı. Son dört ayda 30 günlük satış miktarı, Kasım 2025’teki 904.000 BTC’den bugün yaklaşık 276.000 BTC’ye geriledi. Yani uzun vadeli yatırımcıların satışları yüzde 69 oranında azalmış durumda. Uzun vadeli yatırımcıdan piyasaya giren arzın azalması ve talep daralmasındaki iyileşmenin, Bitcoin fiyatındaki yükselişi beraberinde getirdiği dile getiriliyor. Ancak, yeni ve güçlü bir talep dalgasından söz etmek için yeterli verinin henüz oluşmadığı vurgulanıyor.

Verilere Göre Piyasa Nerede Duruyor?

Raporun ortaya koyduğu bir başka önemli gösterge ise CryptoQuant’ın “Bitcoin Bull Score” endeksi. Bu endeks, zincir üzerindeki çok sayıda metriğin birleşik gösterimini sunuyor ve mevcut durumda 100 üzerinden 10 puanda bulunuyor. Tarihsel anlamda bu skorlar, boğa piyasası değil, ayı piyasası koşullarıyla ilişkilendiriliyor.

Analizde, mevcut verilerin, devam eden ayı piyasası içinde yaşanan bir kolaylama rallisini işaret ettiği değerlendirmesine yer veriliyor. Satış baskısı ve talepteki ılımlı iyileşmenin yol açtığı bu yükselişin, kalıcı bir yukarı yönlü trendle karıştırılmaması gerektiği belirtiliyor. Sürdürülebilir bir yükseliş için daha güçlü ve net talep artışının şart olduğu vurgulanıyor.

Bitcoin’in 73.000 dolara ulaşması önemli bir ilerleme olarak görülse de, on-chain veriler bu seviyenin yeni bir boğa piyasasının başlangıcıyla aynı şey olmadığına işaret ediyor.