Bitcoin 2026 Konferansında Düzenleyici Adımları ve Katılımcı Profili Dikkat Çekiyor

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Mike Selig, 2026 yılında Las Vegas’ta düzenlenecek Bitcoin 2026 konferansında konuşmacı olarak yer alacak. Selig, Aralık 2025’te ABD Senatosu tarafından CFTC’nin 16. başkanı olarak onaylandı. Hukuk kariyerine komisyonun eski üyelerinden J. Christopher Giancarlo’nun yanında başlayan Selig, ardından finansal kurumlara ve dijital varlık girişimlerine danışmanlık yaptı. 2025 yılında ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Kripto Görev Gücü’nün baş hukuk danışmanı olarak göreve dönüp, bir süre SEC Başkanı Paul Atkins’e kıdemli danışmanlık yaptıktan sonra CFTC başkanlığına geçti.

Mike Selig’in İzlediği Düzenleyici Politikalar

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Selig, mevcut CFTC düzenlemelerinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesini hedefleyen “Future-Proof” inisiyatifini başlattı. Bu girişim, özellikle tarımsal vadeli işlemler için hazırlanmış eski regülasyonların, blokzincir temelli piyasalar, dijital varlıklar ve yapay zeka tabanlı ticaret platformlarını kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılmasını amaçlıyor. 2026 yılının ocak ayında ise SEC Başkanı Paul Atkins ile birlikte Project Crypto adlı ortak bir program başlatıldı. Bu proje sayesinde iki kurum arasında denetim uyumluluğunun sağlanması ve düzenlemelere uygun yerel ticaretin teşvik edilmesi öngörülüyor.

Bitcoin 2026 Konferansında Gündem ve Katılımcılar

Bitcoin 2026 konferansı, 27-29 Nisan 2026 tarihlerinde Las Vegas’ta yer alan The Venetian otelinde gerçekleşecek. Organizasyon, kripto dünyasındaki geliştiricileri, yatırımcıları, madencileri, politika yapıcıları, teknoloji uzmanlarını ve yeni başlayanları bir araya getirmeyi hedefliyor. Konferansta genel katılımcı biletlerinin yanı sıra profesyoneller, kurumlar ve yüksek varlıklı kullanıcılar için ayrıcalıklı geçiş seçenekleri de sunulacak.

Farklı sahnelerde düzenlenecek oturumların, teknik atölye çalışmalarının ve ana konuşmaların yer alacağı etkinlikte, Bitcoin’in global olarak benimsenişine dair yeni stratejilere vurgu yapılması bekleniyor. Konferansta konuşmacı olarak Mike Selig’in yanı sıra çok sayıda sektörün önde gelen isminin yer alacağı aktarıldı.

Geçmiş Yıllarda Bitcoin Konferanslarının Büyümesi

Son beş yılda ABD’deki Bitcoin konferanslarının katılımcı sayısı, büyüyerek dikkat çekti. 2021 ve 2022 yıllarında Miami’de gerçekleştirilen etkinlikler binlerce kişiyi ağırladı. 2023 yılında yine Miami’de düzenlenen konferansa 15 binin üzerinde iştirakçi katıldı. 2024’te Nashville, 2025’te ise yine Las Vegas, on binlerce katılımcıya ev sahipliği yaptı.

Bitcoin 2026, bu büyüme eğilimini sürdürerek önceki yılların üzerinde bir ilgiyle karşılanması beklenen en büyük organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

Organizatörler, etkinliğin para sisteminin geleceğine dair ciddi tartışmalara ve sektördeki en güncel uygulamaların paylaşılmasına olanak tanıyacağı görüşünde. Programda temel Bitcoin bilgileri, açık kaynak geliştirme, kurumlarda kullanım, madencilik, enerji, yapay zeka ve düzenleme gibi birçok başlık işlenecek.

Konferansa katılım için farklı bilet seçenekleri sunuluyor. Ana giriş biletlerinin yanı sıra, profesyonel düzeyde katılımcılar için Pro Pass, tüm erişim ve premium hizmetleri kapsayan Whale Pass ve akşam etkinlikleri için özel biletler mevcut. Grup indirimleri ile gönüllü çalışma olanakları da öne çıkıyor.

Bitcoin 2026 konferansında yeni konuşmacı duyuruları yapılacağı ve öne çıkan sektör liderlerinin gündemi şekillendirecek konuşmalarıyla katılımcılara doğrudan bilgi aktaracağı belirtiliyor.