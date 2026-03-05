Wyoming Devlet Fonu, Bitcoin Rezervli Şirkete Stratejik Yatırım Gerçekleştirdi

Wyoming Eyaleti Hazinesi, 5 Mart 2026’da Strive’da 250.000 adet hisse satın alarak Amerika Birleşik Devletleri’nde kamu fonlarının ilk kez doğrudan Bitcoin rezervine sahip halka açık bir şirkete yatırıldığı işlemi gerçekleştirdi.

Strive’a Yapılan Yatırımın Detayları

Yatırım, Wyoming’in uzun vadeli portföy çeşitlendirme aracı olarak kullandığı Kalıcı Wyoming Mineral Güven Fonu aracılığıyla gerçekleştirildi. Strive hisseleri üzerinden satın alınan bu paylar, işlem gününün kapanış fiyatı olan 14,28 dolar baz alındığında yaklaşık 3,57 milyon dolarlık bir büyüklük oluşturdu.

Wyoming yetkilileri, bu yatırımın Bitcoin rezervi bulunduran bir şirketten ilk hisse alımı olduğunu açıkladı ve adımın sembolik önemine işaret etti.

Fona göre bu tutar, toplam varlıklar yanında mütevazı bir seviyede tutuldu. Wyoming’de HB 201 yasası kapsamında hazineye, kamu fonlarının yüzde 3’üne kadarını Bitcoin ile ilgili varlıklara yatırma yetkisi tanınıyor. Yapılan bu işlem, belirlenen üst sınırın çok altında kaldı ve yetkililer tarafından stratejik bir başlangıç olarak tanımlandı. Verilen mesajda, atılan adımın büyüklüğünden ziyade ilkesel anlamına vurgu yapıldı.

Yatırımda Bitcoin ETF Yerine Strive Tercihi

Wyoming, doğrudan spot Bitcoin ETF’si yerine Strive’a yatırım yapılmasını özellikle tercih etti. Spot Bitcoin ETF, yalnızca Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalara pasif bir şekilde maruz kalma imkânı sunarken ek getiri sağlamıyor. Strive ise ana rezerv varlığı olarak Bitcoin tutarken aynı zamanda şirket faaliyetlerinden gelir elde eden bir portföy yapısı sunuyor. Bu durum, eyalet fonuna sadece Bitcoin fiyat hareketinden değil, aynı zamanda şirketin işletme karından da potansiyel getiri sağlama olanağı tanıyor.

Vivek Ramaswamy’nin kurucularından olduğu Strive, 2025 sonunda gerçekleşen ters birleşme sonrası kendini bir Bitcoin Hazinesi şirketine dönüştürdü. 2026 başı itibarıyla şirkette 13.132 adet Bitcoin tutulduğu, bu varlığın piyasa değerinin ise 1,1 milyar doları aştığı kaydediliyor. Bu seviye, Strive’ı dünya genelinde en büyük onuncu halka açık Bitcoin sahibi konumuna getirdi. Strive’ın Bitcoin alımları, getiri sağlayan ve her ay temettü ödeyen SATA yapısındaki özel bir hisse senediyle finanse ediliyor.

Düzenleyici Altyapı ve Wyoming’in Stratejisi

Wyoming, 2017’den bu yana 50’den fazla dijital varlık yasasını hayata geçirerek bu alanda ABD’de liderliğini sürdürüyor. Eyalette dijital varlıklarla ilgili ticari ve güven davalarına özel Chancery Mahkemesi kurulmuş durumda. Bitcoin ve kripto odaklı varlıklara kamu fonu yatırımı için de HB 201 isimli yasa devreye alındı; bu adım ayrıksı bir politika tercihi değil, devam eden bir reformların parçası olarak görülüyor.

Neredeyse on yıllık bir dijital varlık regülasyon geçmişi inşa eden Wyoming, bu süre zarfında kripto alanında faaliyet gösteren şirketler için çekici bir merkez haline geldi ve şimdi de kamu fonları düzeyinde ilk doğrudan Bitcoin şirketi yatırımıyla öne çıktı. ABD’nin diğer eyaletlerinde benzer adımların atılıp atılmayacağı belirsizliğini korurken, Wyoming’in bu konuda öne çıkan öncü rolü dikkat çekiyor.